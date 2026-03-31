Hơn 200 km cao tốc “đắp chiếu”, tài xế gồng mình trên quốc lộ quá tải

Hơn 200 km cao tốc từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk hoàn thành nhưng chưa thể khai thác, gây lãng phí lớn và ảnh hưởng đến giao thông.

Sau nhiều lần gia hạn thông xe, đến thời điểm hiện tại, hơn 200 km cao tốc từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk dù đã hoàn thành nhưng vẫn chưa thể khai thác do vướng thủ tục nghiệm thu, gây lãng phí lớn.

Gồng mình trên những tuyến Quốc lộ quá tải

Gần một tháng sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa các đoạn tuyến cao tốc từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vào khai thác, đến nay, 214 km trong tổng số 267 km từ Quảng Ngãi đến phía Nam hầm Cù Mông (Đắk Lắk) vẫn "bất động", chưa thể vận hành.

Trong bối cảnh đó, người dân và doanh nghiệp vẫn phải tiếp tục "gồng mình" đi trên các tuyến quốc lộ quá tải, hư hỏng. Nhiều đoạn tuyến có mật độ phương tiện, đặc biệt là xe có tải trọng lớn, xe container, luôn dày đặt. Tình trạng ùn ứ cục bộ vào giờ cao điểm, trên các đoạn đèo, đoạn đường sửa chữa diễn ra thường xuyên, kéo theo chi phí vận hành tăng lên.

Tài xế Trương Thành Công chạy tuyến Bắc – Nam bày tỏ thắc mắc: "Mình thấy các đoạn cao tốc khác làm xong đi lâu rồi mà đoạn qua 3 tỉnh miền Trung vẫn còn nằm chờ. Cách đây không lâu nghe nói cho chạy, anh em tài xế ai cũng vui lắm nhưng đến nay anh em vẫn chờ ngày được thông xe".

Đường cao tốc rộng rãi, chạy trơn tru chưa thể vận hành. Trong khi đó, các tuyến Quốc lộ dù liên tục sửa chữa nhưng tình trạng hư hỏng vẫn diễn ra. "Có khi tắc đường gần 1 giờ đồng hồ vì qua đoạn sửa chữa, tốn thêm thời gian", anh Công tâm sự.

Cùng chạy tuyến Bắc – Nam, tài xế Nguyễn Vũ Đăng bày tỏ kỳ vọng đoạn cao tốc này sẽ sớm thông suốt. "Các đoạn khác hoàn thành cũng rút ngắn thời gian đáng kể rồi. Nhưng nếu hoàn thành xong đoạn này nữa, thời gian bớt đi thêm khoảng 3 giờ. Bình thường đi Quốc lộ khoảng 30 – 35 giờ thì đi cao tốc rút còn khoảng 20 - 24 giờ".

Không chỉ ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp, công ty vận tải, người lao động di chuyển liên tỉnh cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp. Thời gian đi lại kéo dài, chi phí sinh hoạt tăng, trong khi lợi ích từ hạ tầng mới chưa thể phát huy.

Hơn 200 km cao tốc chờ nghiệm thu, bàn giao

Trái với kỳ vọng của người dân và doanh nghiệp, việc đưa tuyến cao tốc vào khai thác vẫn chưa thể thực hiện ngay. Nguyên nhân chủ yếu do các dự án thành phần đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục nghiệm thu, đánh giá an toàn vận hành và bàn giao cho đơn vị quản lý, khai thác- những bước bắt buộc trước khi thông xe.

Lý giải điều này, chủ đầu tư các dự án như Ban QLDA 2, Ban QLDA 85, Ban QLDA 7… cùng các nhà thầu cho biết, về cơ bản công tác xây dựng đã hoàn tất, các điều kiện kỹ thuật cũng đã sẵn sàng, hiện chỉ còn chờ hoàn thiện các thủ tục cuối cùng để đưa tuyến vào vận hành.

Đối với dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn tuyến dài nhất của cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, sản lượng thi công đã đạt gần 97%.

Đối với đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn, sản lượng thực hiện dự án đã đạt 99% giá trị hợp đồng. Hiện các nhà thầu đang nỗ lực hoàn thiện các hạng mục cuối cùng, mục tiêu là đưa toàn bộ tuyến chính vào khai thác trước ngày 31/3.

Dự án thành phần cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong, sản lượng thi công đã đạt trên 95% với khoảng 36km đầu tuyến cơ bản hoàn thành. Ngoài ra 12km cuối đang được thảm bê tông nhựa và hoàn thiện các hạng mục phụ trợ.

Ông Lê Thắng, Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 (Chủ đầu tư dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn), cho hay, hiện nay ban đang phối hợp với các cơ quan liên quan để đảm bảo công tác vận hành trơn tru, tránh nguy cơ tai nạn giao thông khi đưa vào khai thác.

"Hiện chủ đầu tư và nhà thầu đang chờ ý kiến của cơ quan chuyên môn, phấn đấu đến ngày 15/4 hoàn thành thủ tục bàn giao, vận hành tuyến chính", ông Lê Thắng, Giám đốc Ban QLDA 2 cho hay.

Cùng với đó, ông Bùi Trọng Lai, đại diện Ban Quản lý dự án 85 (Chủ đầu tư dự án Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh) cũng cho hay các bên liên quan xử lý một số tồn tại trên tuyến, đơn vị chuẩn bị các thủ tục bàn giao - tiếp nhận để đưa vào khai thác.

Tuyến cao tốc từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk là "mảnh ghép" quan trọng trong trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đồng thời đóng vai trò kết nối chiến lược giữa miền Trung và Tây Nguyên. Việc chậm đưa vào khai thác không chỉ gây lãng phí mà còn làm thu hẹp sự phát triển của toà khu vực.

Nếu các đoạn tuyến này được đưa vào khai thác, thời gian di chuyển từ Đắk Lắk đến Đà Nẵng sẽ rút ngắn xuống còn khoảng 3 giờ, thay vì hơn 6 giờ như hiện nay. Đồng thời, lưu lượng phương tiện được phân bổ, góp phần giảm ùn tắc, tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1, hiện đang là tuyến huyết mạch.

Hiện nay, chi phí di chuyển ngày càng cao, giá nhiên liệu liên tục biến động, việc đẩy nhanh tốc độ thực thi và phối hợp hiệu quả giữa các bên liên quan không chỉ để những tuyến cao tốc không còn "nằm chờ", mà thực sự trở thành động lực phát triển như kỳ vọng.