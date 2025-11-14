Khởi công công trình giáo dục hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Svay Rieng

Công trình được Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ toàn bộ, kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của tình hữu nghị và đóng góp cho giáo dục tại tỉnh Svay Rieng.

Ngày 14/11, trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ hai, đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã dự Lễ khởi công xây dựng công trình hữu nghị Trường Tiểu học Sang Sovan tại huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha dự Lễ khởi công Trường Tiểu học Sang Sovan tại tỉnh Svay Rieng.

Đoàn Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu. Đoàn Campuchia do Đại tướng Tea Seiha, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn.

Trường Tiểu học Sang Sovan được Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ xây dựng mới hoàn toàn trên khu đất rộng 30.000m², gồm bảy tòa nhà với đầy đủ phòng học, phòng chức năng. Khuôn viên trường có sân bóng đá, sân bóng chuyền, khu vui chơi thể thao và các hạng mục phụ trợ, bảo đảm tiếp nhận đào tạo hơn 400 học sinh. Đây là khu vực có truyền thống cách mạng, mang dấu ấn đặc biệt trong quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh công trình không chỉ mang ý nghĩa của một ngôi trường mới mà còn là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt Nam – Campuchia.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, suốt chiều dài lịch sử, quân đội và nhân dân hai nước luôn sát cánh vượt qua nhiều thử thách trong đấu tranh giành độc lập, đánh đổ chế độ diệt chủng, mang lại hòa bình và tự do cho nhân dân mỗi nước. Ngày nay, tinh thần ấy tiếp tục được gìn giữ, vun đắp thông qua các hoạt động hợp tác thiết thực.

Khu vực mặt bằng xây dựng Trường Tiểu học Sang Sovan, công trình do Bộ Quốc phòng Việt Nam hỗ trợ.

Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng rằng khi hoàn thành, Trường Tiểu học Sang Sovan sẽ trở thành nơi gieo mầm tri thức, nuôi dưỡng ước mơ của các em học sinh, đồng thời là cầu nối bền chặt hơn nữa tình cảm giữa quân đội và nhân dân hai nước. Bộ trưởng chúc công trình sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng và trở thành điểm sáng giáo dục của địa phương.

Đoàn đại biểu hai nước thăm trụ sở Bộ Tư lệnh Hiến binh tỉnh Svay Rieng

Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu hai nước đã đến thăm trụ sở Bộ Tư lệnh Hiến binh tỉnh Svay Rieng. Đơn vị được thành lập năm 1994, có chức năng giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm quốc phòng – an ninh, thực hiện cứu hộ cứu nạn, công tác dân vận và hợp tác quốc tế.