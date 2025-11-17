Hà Nội

Quân sự

Việt Nam và tập đoàn UAE ký kết hợp tác quốc phòng công nghệ cao

Bản ghi nhớ vừa được đại diện Việt Nam và UAE ký kết tạo nền tảng vững chắc cho tiềm năng hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng công nghệ cao.

Trà Khánh

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất UAE, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn tham dự Triển lãm Hàng không Dubai (Dubai Airshow) tại Dubai, UAE và thăm, làm việc với Bộ Quốc phòng UAE.

dsc00201.jpg
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Triển lãm Hàng không Dubai 2025 tại Dubai. Ảnh: Kiều Trinh.

Tại triển lãm, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và đoàn đã tham quan các gian hàng, tiếp xúc với các doanh nghiệp quốc phòng của UAE và một số nước. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị các nước và Việt Nam thúc đẩy trao đổi, tìm hiểu khả năng hợp tác, phù hợp với năng lực của mỗi bên, thống nhất về phương hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác công nghiệp quốc phòng trong thời gian tới.

Cũng tại triển lãm, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã chứng kiến Lễ ký Bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel và Tập đoàn EDGE của UAE.

dsc00257-3.jpg
dsc00263.jpg
Đại diện Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel và Tập đoàn EDGE ký kết bản ghi nhớ hợp tác quốc phòng. Ảnh: Kiều Trinh.

Bản ghi nhớ vừa được ký kết tạo nền tảng vững chắc cho tiềm năng hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng công nghệ cao. Bản ghi nhớ cũng vạch ra lộ trình cho các sáng kiến ​​chung, cùng quan tâm, bao gồm tiềm năng phát triển mô hình sản xuất thiết bị gốc tại Việt Nam cho các linh kiện và mô-đun kết nối với các dòng sản phẩm EDGE, hướng đến UAE và các thị trường xuất khẩu khác, mở rộng cơ hội nghiên cứu, trao đổi, chuyển giao công nghệ, hợp tác đào tạo công nghệ.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chúc mừng Viettel và Edge ký Bản ghi nhớ, đồng thời đề nghị hai bên tiếp tục duy trì liên lạc và phối hợp chặt chẽ nhằm cụ thể hóa các nội dung đã thống nhất, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể ở các lĩnh vực trọng điểm trong thời gian tới.

EDGE của UAE là một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, được thành lập nhằm phát triển các giải pháp linh hoạt và đột phá cho quốc phòng, đồng thời là chất xúc tác cho sự thay đổi và chuyển đổi.

Tập đoàn Viettel là doanh nghiệp viễn thông, công nghiệp và công nghệ lớn nhất Việt Nam. Viettel gắn kết hoạt động kinh doanh với mục tiêu đóng góp vào sự thịnh vượng bền vững của xã hội, trở thành một trong những thương hiệu toàn cầu giá trị nhất, với hơn 50.000 nhân viên tại 15 quốc gia trên 4 châu lục.

Là nòng cốt của tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao Việt Nam, Viettel đã làm chủ các công nghệ lõi quan trọng trong ngành điện tử viễn thông, an ninh mạng và công nghiệp quốc phòng công nghệ cao.

Triển lãm hàng không Dubai là một trong những triển lãm hàng không quốc tế hàng đầu thế giới. Triển lãm năm nay quy tụ gần 1.500 đơn vị triển lãm đến từ 98 quốc gia, với gần 200 máy bay được trưng bày ấn tượng. Dubai Airshow 2025 còn giới thiệu những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực hàng không và công nghệ quốc phòng.

dsc00228.jpg
doan-viet-nam-5.jpg
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam tham quan triển lãm.

Việc Bộ Quốc phòng Việt Nam tham gia triển lãm thể hiện sự quan tâm đối với hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng, khẳng định Chính phủ và Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn tạo điều kiện tăng cường trao đổi, hợp tác quốc tế về lĩnh vực công nghiệp quốc phòng theo nguyên tắc bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng pháp luật của Việt Nam và các cam kết quốc tế khác.

