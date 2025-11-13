Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Khánh thành khu phòng học bán trú Trường Tiểu học Bến Cầu

Ngày 13/11, tại tỉnh Tây Ninh, đoàn đại biểu cấp cao của Bộ Quốc phòng Việt Nam – Campuchia dự lễ khánh thành khu phòng học bán trú Trường Tiểu học Bến Cầu.

Bảo Giang - Trà Khánh
kto-br_9-9224.jpg
Sáng 13/11, trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ hai, sáng 13-11, tại tỉnh Tây Ninh, đoàn đại biểu hai nước đã dự lễ khánh thành công trình khu phòng học bán trú Trường Tiểu học Bến Cầu (ấp Thuận Lâm, xã Bến Cầu).
kto-br_10-7214.jpg
Đoàn Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu; đoàn Campuchia do Đại tướng Tea Seiha, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu.
kto-br_11-4324.jpg
Trường Tiểu học Bến Cầu được thành lập vào năm 1994, ban đầu mang tên Trường Tiểu học Lợi Thuận A, đến năm 2001 mang tên Trường Tiểu học Thị trấn Bến Cầu. Trường Tiểu học Bến Cầu hiện có 48 phòng, trong đó khối phòng học tập là 37 phòng, khối phòng hỗ trợ học tập là 4 phòng, khối hành chính là 7 phòng, bảo đảm cho việc học 2 buổi/ngày.
kto-br_15.jpg
Tháng 8/2025, nhà trường vinh dự được Bộ Quốc phòng Việt Nam xây tặng khu phòng học bán trú, với một trệt 3 lầu và 12 phòng, trong đó có 1 phòng tin học, 1 phòng thư viện, 2 phòng nghỉ giáo viên, 2 phòng nghỉ học sinh, 6 phòng học tập.
kto-br_16.jpg
Phát biểu tại lễ khánh thành, Đại tướng Tea Seiha, Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Campuchia đánh giá cao nỗ lực của Ban Giám hiệu, các thầy, cô giáo và học sinh nhà trường trong dạy và học. Đại tướng Tea Seiha mong muốn nhà trường tăng cường giáo dục về tình cảm sâu sắc, về tình hữu nghị, mối giao lưu, văn hóa lịch sử hai nước Việt Nam-Campuchia.
kto-br_13.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang Giang tại buổi lễ.
kto-br_17.jpg
Hai Bộ trưởng và đại biểu hai nước cắt băng khánh thành khu phòng học bán trú Trường Tiểu học Bến Cầu.
kto-br_18.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha trao quà tặng Trường Tiểu học Bến Cầu.
kto-br_1-3994.jpg
kto-br_19.jpg
Hai Bộ trưởng tham quan phòng học nhà trường.
#Trường Tiểu học Bến Cầu #Bộ Quốc phòng #Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới #hợp tác quốc phòng #Việt Nam Campuchia #Đại tướng Phan Văn Giang

Bài liên quan

Quân sự

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Campuchia hội đàm

Trong ngày đầu diễn ra Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2, Bộ Quốc phòng hai nước đã hội đàm, ký kế hoạch hợp tác năm 2026.

Trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ hai, trưa 13/11, tại tỉnh Tây Ninh, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hội đàm với Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia.

Tại buổi hội đàm, hai Bộ trưởng nhìn nhận hợp tác quốc phòng hai nước thời gian qua đã đi vào chiều sâu và thực chất. Nổi bật là phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, tuần tra chung, đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, triển khai mô hình kết nghĩa đồn – trạm, kết nghĩa cặp/cụm dân cư và các chương trình an sinh xã hội cho nhân dân vùng biên giới.

Xem chi tiết

Quân sự

Khai mạc Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 2

Sáng 13/11, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 bắt đầu với lễ đón đoàn đại biểu Campuchia tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

kto-br_3.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu Việt Nam di chuyển tới đường phân định biên giới giữa hai nước để đón Đại tướng Tea Seiha và đoàn đại biểu Campuchia sang tham dự giao lưu
kto-br_5.jpg
Lễ đón được thực hiện trang trọng, dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.
Xem chi tiết

Quân sự

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng của Tây Ninh, đề nghị tỉnh tiếp tục củng cố thế trận quốc phòng toàn dân.

Ngày 12/11, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại trên địa bàn.

kto-br_img-1697.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi làm việc với Tỉnh ủy Tây Ninh.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

FSB phá âm mưu cướp tiêm kích MiG-31

FSB phá âm mưu cướp tiêm kích MiG-31

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố đã chặn đứng một âm mưu nhằm đánh cắp tiêm kích MiG-31 được trang bị tên lửa đạn đạo siêu thanh Kinzhal của Nga.