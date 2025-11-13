Khánh thành khu phòng học bán trú Trường Tiểu học Bến Cầu

Trong ngày đầu diễn ra Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2, Bộ Quốc phòng hai nước đã hội đàm, ký kế hoạch hợp tác năm 2026.

Trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ hai, trưa 13/11, tại tỉnh Tây Ninh, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hội đàm với Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia.

Tại buổi hội đàm, hai Bộ trưởng nhìn nhận hợp tác quốc phòng hai nước thời gian qua đã đi vào chiều sâu và thực chất. Nổi bật là phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, tuần tra chung, đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, triển khai mô hình kết nghĩa đồn – trạm, kết nghĩa cặp/cụm dân cư và các chương trình an sinh xã hội cho nhân dân vùng biên giới.