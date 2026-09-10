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Xã hội

Học sinh lớp 2 mắc kẹt trong khe tường, cảnh sát giải cứu sau 30 phút

Khoảng 30 phút sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Ninh Bình đã đưa một học sinh lớp 2 bị mắc kẹt trong khe tường hẹp.

Thiên Anh

Khoảng 9h40 ngày 10/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 Công an tỉnh Ninh Bình tiếp nhận tin báo về việc một học sinh lớp 2 bị mắc kẹt trong khe tường hẹp tại Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái, phường Nam Định.

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Hiện trường vụ việc tại Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nhanh chóng điều phương tiện cứu nạn cùng 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Thời điểm lực lượng chức năng có mặt, em học sinh đang mắc kẹt trong khe tường và có tâm lý hoảng loạn. Các chiến sĩ vừa triển khai phương án cứu nạn, vừa động viên, trấn an để em bình tĩnh phối hợp trong quá trình giải cứu.

Để tạo khoảng trống đưa học sinh ra ngoài, lực lượng cứu nạn sử dụng gối nâng chuyên dụng, đồng thời khoan, đục bê tông từng bước nhằm mở rộng khe tường.

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Sau khoảng 30 phút, lực lượng chức năng đã đưa học sinh ra ngoài an toàn và bàn giao cho nhà trường, gia đình.

Trong quá trình giải cứu, các chiến sĩ sử dụng chất bôi trơn và vật che chắn để giảm ma sát, hạn chế nguy cơ gây tổn thương cho học sinh. Các thao tác được thực hiện từng bước nhằm bảo đảm an toàn cho em.

Sau khoảng 30 phút, lực lượng chức năng đã đưa học sinh ra ngoài an toàn và bàn giao cho nhà trường, gia đình.

#Cứu nạn học sinh #Cảnh sát PCCC #Giải cứu khe tường #An toàn trẻ em #Ninh Bình

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