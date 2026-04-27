Giải cứu nghẹt thở trong rừng Tây Yên Tử sau cuộc gọi cầu cứu

Cuộc chạy đua với thời gian được triển khai và sau nhiều giờ băng rừng tìm kiếm, lực lượng Công an xã Tây Yên Tử (tỉnh Bắc Ninh) đã đưa 2 người về nơi an toàn.

Một cuộc gọi cầu cứu khẩn cấp trong rừng Tây Yên Tử từ 2 du khách đi lạc, trong đó 1 người bị ong đốt, mệt mỏi, choáng váng giữa địa hình hiểm trở. Cuộc chạy đua với thời gian ngay lập tức được triển khai và sau nhiều giờ băng rừng tìm kiếm, lực lượng Công an xã Tây Yên Tử (tỉnh Bắc Ninh) đã đưa cả 2 người về nơi an toàn.

“Chúng tôi bị lạc trong rừng… một người vừa bị ong đốt, đang rất mệt và choáng váng…”. Cuộc gọi cầu cứu khẩn cấp từ 2 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh đã khiến lực lượng chức năng lập tức bước vào cuộc chạy đua với thời gian giữa núi rừng hiểm trở.

Khoảng 11 giờ 45 phút ngày 26/4, Công an xã Tây Yên Tử tiếp nhận thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Bắc Ninh về việc có 2 công dân gọi điện báo đi lạc trong rừng. Đáng lo ngại, một người trong nhóm bị ong đốt, cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi, choáng váng, tiềm ẩn nguy cơ kiệt sức giữa khu vực rừng già nhiều vực sâu, cây cối rậm rạp và đường núi trơn trượt.

Tình huống cấp bách buộc lực lượng cứu hộ phải triển khai phương án tìm kiếm khẩn cấp. Công an xã Tây Yên Tử nhanh chóng liên lạc, trấn an các du khách, hướng dẫn giữ nguyên vị trí, hạn chế di chuyển để tránh lạc sâu hơn vào rừng, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử huy động lực lượng tiếp cận hiện trường.

Công an xã Tây Yên Tử và lực lượng chức năng tìm thấy 2 du khách bị lạc trong rừng.

Nhiều mũi tìm kiếm được chia tỏa khắp các tuyến đường mòn, khe suối, sườn núi – những nơi nạn nhân có thể đi qua hoặc mắc kẹt. Dưới tán rừng, địa hình dốc và hiểm nguy, từng phút trôi qua đều khiến cuộc giải cứu thêm phần căng thẳng.

Sau gần 4 giờ nỗ lực không ngừng nghỉ, đến khoảng 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 du khách và đưa ra khỏi rừng an toàn. Cả hai được chăm sóc sức khỏe ngay sau đó và đều ổn định.

Thoát khỏi tình huống nguy hiểm, các du khách không giấu được xúc động, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng Công an, cảnh sát cứu nạn cứu hộ và các đơn vị phối hợp đã không quản hiểm nguy, băng rừng tìm người trong thời gian ngắn nhất.

Theo Công an xã Tây Yên Tử, 2 du khách này là người trong tỉnh Bắc Ninh, cùng sinh năm 2007. Cả hai đều là sinh viên

Hai du khách và đưa ra khỏi rừng an toàn.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Lê Đức Thắng – Bí thư Đảng ủy xã Tây Yên Tử cho biết thêm, thời gian qua, nhiều bạn trẻ có xu hướng đi qua rừng Tây Yên Tử để sáng sớm đón bình minh trên chùa Đồng ở đỉnh núi Yên Tử, bởi vậy tiềm ẩn nhiều rủi ro.

“Chúng tôi khuyến cáo du khách không nên đi qua rừng vào ban đêm rất dễ bị lạc đường và nguy hiểm. Đồng thời, chúng tôi có cắm biển để cảnh báo an toàn cho du khách khi tham quan Tây Yên Tử và chinh phục chùa Đồng (đỉnh Yên Tử) bằng đường bộ”, ông Thắng nhấn mạnh.