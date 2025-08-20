Hà Nội

Xã hội

Học sinh Hà Nội nghỉ học 3 ngày diễn ra hợp luyện diễu binh, diễu hành

Trong 3 ngày 21, 27 và 30/8, học sinh các trường nội thành Hà Nội sẽ nghỉ học để đảm bảo giao thông trong thời gian hợp luyện, tổng duyệt diễu binh, diễu hành.

Thiên Tuấn


Ngày 20/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, học sinh các trường thuộc khu vực nội thành nằm trên tuyến đường bị cấm hoặc hạn chế phương tiện giao thông để phục vụ cho các buổi tổng hợp luyện, diễu binh, diễu hành sẽ nghỉ. Học sinh các trường ngoài khu vực nói trên có thể điều chỉnh thời gian biểu cho phù hợp.

1da3dd7a3d90b5ceec81.jpg

Năm nay, học sinh lớp 1, 9 và 12 tựu trường sớm hơn lịch khai giảng 2 tuần, từ 22/8. Các trường còn lại đón học sinh từ 29/8.

Lịch khai giảng chính thức trên cả nước là 5/9. Theo quy định, từ 8h tới 9h30, học sinh và giáo viên sẽ xem truyền hình trực tiếp lễ khai giảng của Bộ GD&ĐT từ Hà Nội.

Theo Kế hoạch, vào 20h thứ Năm, ngày 21/8, và dự kiến 20h Chủ nhật, ngày 24/8, sẽ diễn ra hợp luyện Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh ở Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành.

Sau 2 buổi hợp luyện diễn ra vào ngày 21 và 24/8, sẽ có thêm hai buổi sơ duyệt, tổng duyệt trước khi diễu binh, diễu hành chính thức vào sáng 2/9.

Trước khi hợp luyện các khối Quân đội, Công an sẽ di chuyển từ các điểm đóng quân ngoại thành vào nội thành để tập trung, chuẩn bị.

Người dân có thể theo dõi từ xa trên các tuyến phố nằm trong lộ trình Tổng hợp luyện.

Cần chú ý các thông báo phân luồng giao thông và hạn chế đi lại trong khu vực.

Trước đó, để làm tốt công tác chuẩn bị cho tổng hợp luyện ngày 21/8 và sơ, tổng duyệt tại Quảng trường Ba Đình, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức cơ động khối xe pháo quân sự về Hà Nội trong tối ngày 18 và 19/8, tổ chức kiểm tra tốt tình trạng kỹ thuật xe pháo, khí tài; hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng kiểm soát quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, lực lượng dẫn đường, chỉ dẫn giao thông Công an thành phố Hà Nội...

#học sinh #khai giảng #diễu binh #hợp binh #hà nội #trường học

