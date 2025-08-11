Hà Nội

Hoa khôi 10x gây thương nhớ với vẻ đẹp thanh lịch trong tà sơ mi trắng

Cộng đồng trẻ

Hoa khôi 10x gây thương nhớ với vẻ đẹp thanh lịch trong tà sơ mi trắng

Ngọc Ánh - hoa khôi Đại học Quốc gia Hà Nội 2019 mới đây đã khiến netizen xao xuyến khi tung ra bộ ảnh với phong cách tối giản nhưng vô cùng cuốn hút.

Trầm Phương
Với vẻ ngoài xinh đẹp và ngọt ngào, Ngọc Ánh được biết đến với danh hiệu Hoa khôi ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2019, top 15 cuộc thi Nữ sinh viên Thanh lịch Thủ đô năm 2019. (Ảnh: FBNV)
Sau khi đạt danh hiệu Hoa khôi, cô nàng cũng thu hút về nhiều sự chú ý hơn trên mạng xã hội. Những hình ảnh được Ngọc Ánh đăng tải nhận lượng tương tác cũng như bình luận lớn. (Ảnh: FBNV)
Mới đây, cô nàng Hoa khôi 10x đã đăng tải bộ ảnh với phong cách thanh lịch, giản đơn nhưng đầy cuốn hút. (Ảnh: FBNV)
Diện trang phục áo sơ mi trắng kết hợp cùng quần jeans, Ngọc Ánh khoe trọn vẻ đẹp trong trẻo và không kém phần hiện đại. (Ảnh: FBNV)
Trong những shoot hình, Ngọc Ánh gây ấn tượng với gương mặt khả ái, đường nét hài hòa và làn da trắng mịn. (Ảnh: FBNV)
Mái tóc dài xoăn lơi nhẹ bồng bềnh hay búi cao gọn gàng đều làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên của cô. (Ảnh: FBNV)
Dù không cần đến những trang phục cầu kỳ, "hoa khôi 10x" vẫn tỏa sáng với thần thái cuốn hút và đôi mắt biết nói. (Ảnh: FBNV)
Cô nàng biến hóa linh hoạt với nhiều cách tạo dáng khác nhau, từ ngồi dịu dàng đến đứng đầy tự tin, thể hiện được sự duyên dáng và cá tính riêng. (Ảnh: FBNV)
Bộ ảnh này của Ngọc Ánh một lần nữa khẳng định sức hút của vẻ đẹp tự nhiên, không phô trương. Nét đẹp nhẹ nhàng, dịu dàng của cô nàng trước nay vẫn luôn ghi điểm tuyệt đối trong lòng người hâm mộ. (Ảnh: FBNV)
Không chỉ có nhan sắc xinh đẹp, Ngọc Ánh cũng sở hữu thành tích học tập đáng nể. Cô vừa hoàn thành năm đầu tiên của chương trình thạc sĩ Quản lý thông tin tại Đại học Nam Kinh. Ngôi trường này hiện ở top 6 toàn quốc, theo ARWU, một trong bốn bảng xếp hạng đại học uy tín thế giới. (Ảnh: FBNV)
