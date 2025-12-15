Hoa hậu Tiểu Vy đối mặt với kiếp nạn đặt hàng online

Hoa hậu Trần Tiểu Vy xuất hiện với visua tựa "búp bê sống" gây chú ý
Không cần váy áo lộng lẫy hay layout trang điểm cầu kỳ, Hoa hậu Tiểu Vy khiến công chúng mê mẩn bởi vẻ đẹp tựa búp bê sống, trong trẻo nhưng đầy sức hút.
Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy gây chú ý khi hóa 'cô bé mùa đông'
Trần Tiểu Vy gây chú ý khi chia sẻ bộ ảnh ấm áp kèm trạng thái "cô bé mùa đông". Set đồ đơn giản chỉ 2 màu đen trắng nhưng cách mix match tinh tế, thời thượng.
Hoa hậu Tiểu Vy rạng rỡ đọ sắc Miss Universe 2018, nhan sắc 'không lép vế'
Xuất hiện tại một sự kiện thời trang, Hoa hậu Trần Tiểu Vy khiến công chúng và truyền thông quốc tế chú ý khi đọ sắc cùng Miss Universe 2018 Catriona Gray.
