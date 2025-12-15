Hà Nội

Giải trí

Hoa hậu Tiểu Vy đối mặt với kiếp nạn đặt hàng online

Tối 14/12, Hoa hậu Tiểu Vy đăng tải bài viết mới trên trang cá nhân bày tỏ rõ sự bức xúc khi trải nghiệm đặt hàng online không như ý.

Thiên Anh
c1.png
Tối 14/12, Hoa hậu Tiểu Vy đăng tải bài viết mới trên trang cá nhân bày tỏ rõ sự bức xúc. Cô tiết lộ đã bị ai đó ăn cắp hàng là 2 cây son, khi mở hộp hàng ra bên trong chỉ còn mỗi chiếc gương quà tặng. Tiểu Vy cho biết sự việc này đã lặp đi lặp lại nhiều lần trước đó.
c2.gif
Nàng hậu viết: "Tức thật sự. Đặt hàng lần nào cũng có vấn đề. Hôm nay thì tức không chịu nổi đặt có 2 cây son được tặng cái gương, mà nỡ lòng nào lấy luôn 2 cây son để lại mỗi cái gương quà tặng. Không hiểu kiểu gì luôn, làm như nhắm đúng nhà mình để lấy đồ hay sao á. Không lạc mất hàng thì cũng bị ăn cắp vặt, sao mà ghét quá. Khôn hồn trả lại đây 2 cây son". Dưới phần bình luận, cô còn khẳng định sẽ đi làm việc với ban quản lý chung cư nơi mình sinh sống.
c3.jpg
Ngay từ thời điểm đội vương miện, nhan sắc của Tiểu Vy đã gây ấn tượng mạnh và được giới chuyên môn lẫn khán giả ca ngợi với nhận xét “ngũ quan tiệm cận tỷ lệ vàng”.
c4.jpg
Suốt những năm sau đó, Tiểu Vy liên tục được người hâm mộ ưu ái gọi bằng loạt danh xưng mỹ miều như “Hoa hậu đẹp nhất trong các hoa hậu”, “mỹ nhân ngàn năm có một” hay “người đẹp không góc chết”.
c5.jpg
Tiểu Vy từng chia sẻ khi nhận vương miện ở tuổi 18: "Sau khi đăng quang, mình phải thay đổi trưởng thành hơn nữa. Khi mình nói cái gì cũng phải suy nghĩ. Mình phải chín chắn, đã là Hoa hậu, là người của công chúng nên là mỗi khi nói cái gì phải suy nghĩ thật là kỹ. Sau khi đăng quang đó là một áp lực rất là lớn đối với em. Em phải thay đổi, trở thành phiên bản tốt để mình phù hợp với ngôi vị Hoa hậu".
c6.jpg
Tính đến thời điểm hiện tại, Tiểu Vy đã có hơn nửa thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Cô đã mua tặng gia đình ngôi nhà khang trang ở quê. Vào tháng 6/2024, người đẹp gen Z còn tậu xe hơi mới. Hoa hậu gen Z thường xuyên du lịch nước ngoài, sở hữu bộ sưu tập đồ hiệu không thua kém ai.
c7.jpg
Vào tháng 6/2025, Tiểu Vy từng lên tiếp đáp trả khi bị nói "chả đi làm gì, tối ngày đăng ảnh bikini mà vẫn nhiều tiền": "Đi làm cả năm không ai nói, đi chơi một bữa với gia đình thì bảo chả thấy làm gì. Sau này mình đi làm chắc mình rủ admin page đi chung".
c8.jpg
Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, lọt top 30 cuộc thi Miss World 2018. Cô là một trong những nàng hậu sở hữu gương mặt tỉ lệ vàng.
c9.jpg
Năm 2025, người đẹp sinh năm 2000 còn lấn sân sang làm diễn viên, góp mặt trong bộ phim của Trấn Thành.
c10.jpg
