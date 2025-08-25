Hà Nội

Giải trí

Hoa hậu Hoàng Thu Thủy xinh đẹp trong bộ ảnh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Hoa hậu Hoàng Thu Thủy gây chú ý với bộ ảnh mặc áo dài, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Diệu Nga
thu-thuy-1.jpg
Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2025 Hoàng Thu Thủy vừa thực hiện bộ ảnh trong tà áo dài trắng tinh khôi, rạng ngời bên lá cờ Tổ quốc, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
thu-thuy-4.jpg
Hoa hậu Thu Thủy đẹp nền nã, dịu dàng. Cô chia sẻ: "Khoác lên mình tà áo dài, đứng trước lá cờ đỏ sao vàng linh thiêng của Tổ quốc, tôi như được trở về với cội nguồn, được tiếp thêm sức mạnh tinh thần từ lịch sử và văn hóa dân tộc".
thu-thuy-6.jpg
Trong dịp Quốc khánh, Hoàng Thu Thủy đặc biệt dành lời tri ân sâu sắc tới các lực lượng an ninh, những người âm thầm giữ gìn bình yên cho đất nước. Nhắc đến các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ A80, nàng hậu bày tỏ: “Hình ảnh các chiến sĩ tập luyện kiên cường trên thao trường, giữa cái nắng như “đổ lửa” hay mưa dầm, khiến tôi xúc động và vô cùng khâm phục. Xin gửi lời chúc sức khỏe, bản lĩnh và niềm tin đến các chiến sĩ”.
thu-thuy-7.jpg
Với Hoa hậu Thu Thủy, ngày Quốc khánh 2/9 không chỉ là ngày lễ lớn mà còn là lời nhắc nhở mỗi người con đất Việt sống xứng đáng với truyền thống cha ông. “Dù ở bất kỳ vai trò nào, là doanh nhân, nghệ sĩ hay người lao động bình thường, mỗi chúng ta đều có thể trở thành một mảnh ghép trong hành trình gìn giữ và xây dựng Tổ quốc. Quan trọng nhất là biết sống bản lĩnh, tử tế và trọn vẹn với tình yêu dành cho đất nước, cho đồng bào”, nàng hậu nhắn gửi.
thu-thuy-5.jpg
Hoàng Thu Thủy đăng quang cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2025. Cô không chỉ được nhắc đến với nhan sắc xinh đẹp mà còn bởi trí tuệ sắc bén.
thu-thuy-3.jpg
Thu Thủy dành nhiều tâm huyết để nâng tầm cộng đồng nữ doanh nhân, những người vừa chèo lái doanh nghiệp, vừa giữ sứ mệnh lan tỏa giá trị và bản lĩnh của phụ nữ Việt trong kỷ nguyên hội nhập. Nàng hậu khẳng định: “Không quan trọng bạn xuất phát từ đâu, điều quan trọng là bạn có dám tin, dám bước tới. Khi đã kiên định, bạn sẽ tự khắc tỏa sáng để khẳng định giá trị của mình”.
thu-thuy-2.jpg
Nếu trước đây Hoàng Thu Thủy thường gắn với hình ảnh chỉn chu, trang trọng, thì gần đây, nàng hậu lại mang đến một diện mạo hoàn toàn mới. Thu Thủy trở nên tự do hơn, biến hóa linh hoạt từ phong cách thanh lịch đến trẻ trung hiện đại. Sự thay đổi đa dạng ấy khiến nhan sắc của Hoàng Thu Thủy ngày càng “thăng hạng”. (Ảnh: NVCC)
Cộng đồng trẻ

"Hot girl ở trọ" đốn tim fan với vẻ đẹp thuần Việt, rạng rỡ chào mừng 2/9

Hoàng Khánh Ly - nữ diễn viên được mệnh danh "hot girl ở trọ" trong phim "Đi giữa trời rực rỡ" vừa khiến netizen xuýt xoa với bộ ảnh diện áo dài duyên dáng.

1-4637.jpg
Càng gần đến ngày Quốc khánh 2/9, không khí tại thủ đô Hà Nội càng thêm rộn ràng. Nhiều người đã dành thời gian đầu tư để chụp hình, lưu giữ kỷ niệm trong những ngày chào mừng Quốc khánh. (Ảnh: FBNV)
2-1962.jpg
Hòa mình vào dòng chảy cảm xúc thiêng liêng và đầy tự hào của dân tộc, nữ diễn viên trẻ Hoàng Khánh Ly đã chia sẻ một bộ ảnh ý nghĩa, nhận được "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ. (Ảnh: FBNV)
Cộng đồng trẻ

Danh tính gái xinh chụp ảnh với nam chiến sĩ điển trai viral mạng xã hội

Trong buổi hợp luyện thứ hai, khoảnh khắc chụp ảnh cùng nam chiến sĩ điển trai được một cô gái đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của netizen.

2-9193.jpg
Trong ngày diễn ra buổi tổng hợp luyện lần 2 cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80), tranh thủ thời gian trước giờ hợp luyện, nhiều chiến sĩ đã giao lưu, chụp ảnh cùng người dân. (Ảnh: FBNV)
1-1916.jpg
Hình ảnh cô nàng "hot girl chạy bộ" Hà Kim chụp cùng nam chiến sĩ điển trai được đăng tải lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Hà Kim cười tươi rạng rỡ bên cạnh nam chiến sĩ trong bộ quân phục nghiêm trang. (Ảnh: FBNV)
Cộng đồng trẻ

“Tiên nữ mukbang” rạng rỡ xuống phố, hòa mình vào không khí trước thềm 2/9

Nhân dịp Tết Độc lập, nhiều bạn trẻ nô nức xuống đường để chụp ảnh cùng sắc đỏ của cờ Tổ quốc rợp mọi phố phường, trong đó có cái tên nổi bật là Quỳnh Trương.

9-3780.jpg
Những ngày cuối tháng 8, khắp các con phố lớn nhỏ ở Hà Nội như được khoác lên mình chiếc áo rực rỡ của cờ đỏ sao vàng, rộn ràng không khí chào mừng Quốc khánh 2/9. (Ảnh: FBNV)
8-5611.jpg
Hòa chung dòng người check-in với phố phường rực rỡ cờ hoa, TikToker nổi tiếng Quỳnh Trương đã thực hiện một bộ ảnh đầy cảm hứng, khoe vẻ đẹp trong trẻo và duyên dáng ngay giữa lòng thủ đô. (Ảnh: FBNV)
