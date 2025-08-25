Hoa hậu Hoàng Thu Thủy xinh đẹp trong bộ ảnh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

"Hot girl ở trọ" đốn tim fan với vẻ đẹp thuần Việt, rạng rỡ chào mừng 2/9
Hoàng Khánh Ly - nữ diễn viên được mệnh danh "hot girl ở trọ" trong phim "Đi giữa trời rực rỡ" vừa khiến netizen xuýt xoa với bộ ảnh diện áo dài duyên dáng.
Danh tính gái xinh chụp ảnh với nam chiến sĩ điển trai viral mạng xã hội
Trong buổi hợp luyện thứ hai, khoảnh khắc chụp ảnh cùng nam chiến sĩ điển trai được một cô gái đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của netizen.
“Tiên nữ mukbang” rạng rỡ xuống phố, hòa mình vào không khí trước thềm 2/9
Nhân dịp Tết Độc lập, nhiều bạn trẻ nô nức xuống đường để chụp ảnh cùng sắc đỏ của cờ Tổ quốc rợp mọi phố phường, trong đó có cái tên nổi bật là Quỳnh Trương.
"Phú bà" Minh Hằng cùng chồng đại gia và con trai nghỉ dưỡng sang chảnh
Ca sĩ Minh Hằng và doanh nhân Quốc Bảo mừng sinh nhật con trai trong một chuyến du lịch biển.
Phương Mỹ Chi lên tiếng về ngôi vị quán quân Em xinh say hi
Phương Mỹ Chi vẫn còn lâng lâng sau khi giành chiến thắng và từng chuẩn bị sẵn một bài đăng cho chung kết Em xinh say hi nhưng không viết với tâm thế quán quân.
Top phim chiếu rạp dịp nghỉ lễ 2/9
Những bộ phim hay dịp Quốc khánh 2/9 năm nay gồm Mưa đỏ, Cô dâu ma và Làm giàu với ma 2.
Phong cách chuẩn Gen Z của Hoa hậu Thanh Thủy tại Thái Lan
Trong chuyến công tác tại Bangkok, Hoa hậu Thanh Thuỷ gây chú ý khi xuất hiện với phong cách khỏe khoắn, năng động và cá tính, đúng chuẩn Gen Z.
Hot face sao Việt: Ngọc Huyền và Đình Tú hòa chung không khí Quốc khánh
Vợ chồng diễn viên Ngọc Huyền - Đình Tú hòa chung không khí Quốc khánh. Hoa hậu Tiểu Vy khoe mặt mộc khi chụp ảnh bên bánh sinh nhật đón tuổi mới.
Mối quan hệ thân thiết giữa H'hen Niê và Lê Thu Trang
H'hen Niê và Lê Thu Trang từng là đối thủ của nhau ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, hiện tại cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiết.
Sao Việt háo hức xem buổi tổng hợp luyện diễu binh
Nghệ sĩ Chiều Xuân, diễn viên Thu Nga, Khả Ngân...khoe khoảnh khắc tươi rói khi xem buổi tổng hợp luyện diễu binh cho đại lễ 2/9.
Hoa hậu Hoàng Thu Thủy xinh đẹp trong bộ ảnh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
Hoa hậu Hoàng Thu Thủy gây chú ý với bộ ảnh mặc áo dài, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.