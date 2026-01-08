Hà Nội

"Nàng thơ" Lyly "cua gắt" với giao diện bụi bặm, cá tính trong MV mới

Giải trí

"Nàng thơ" Lyly "cua gắt" với giao diện bụi bặm, cá tính trong MV mới

Hình ảnh dịu dàng, trong trẻo từng gắn liền với tên tuổi LyLy mới đây đã có cú “bẻ lái” đầy ấn tượng.

Thiên Anh
Trong loạt hình ảnh xuất hiện cùng MV mới, nữ ca sĩ – nhạc sĩ sinh năm 1996 Lyly khiến khán giả không khỏi bất ngờ khi trình làng giao diện hoàn toàn khác lạ: cá tính, gai góc và đậm chất street style.
Trong các khung hình được chia sẻ, LyLy xuất hiện với mái tóc ngắn ôm sát gương mặt, tạo nên tổng thể vừa sắc sảo vừa phóng khoáng.
Kiểu tóc pixie giúp nữ ca sĩ khoe trọn đường nét gương mặt thanh tú, làn da sáng cùng ánh mắt có chiều sâu.
Không còn vẻ mong manh thường thấy, LyLy của hiện tại mang đến cảm giác mạnh mẽ, tự do và đầy chủ động trong hình ảnh.
LyLy lựa chọn áo crop-top tối giản kết hợp cùng áo khoác da dáng rộng, quần jeans cá tính và phụ kiện bản lớn. Set đồ mang hơi hướng bụi bặm, phảng phất tinh thần rock-chic, giúp nữ ca sĩ thể hiện trọn vẹn tinh thần nổi loạn nhưng vẫn rất thời trang.
Ánh sáng và bối cảnh đêm càng làm nổi bật thần thái lạnh lùng, cuốn hút của “nàng thơ” Vpop trong lần tái xuất này.
Sự thay đổi hình ảnh được xem là bước đi táo bạo nhưng hợp lý của LyLy sau nhiều năm trung thành với phong cách nữ tính.
Không ít khán giả dành lời khen cho sự lột xác này, cho rằng hình ảnh mới giúp LyLy bộc lộ rõ hơn cá tính nghệ thuật và sự trưởng thành trong tư duy âm nhạc.
Về sự nghiệp, LyLy là một trong những gương mặt nữ hiếm hoi vừa hát tốt vừa sáng tác “mát tay” của Vpop. Cô bắt đầu được chú ý qua các bản cover acoustic trên mạng xã hội trước khi ghi dấu ấn mạnh mẽ với ca khúc “24h”.
Bên cạnh vai trò ca sĩ, LyLy còn đứng sau hàng loạt bản hit đình đám cho các nghệ sĩ khác như AMEE (“Anh nhà ở đâu thế”, “Đen đá không đường”), Karik (“Không yêu đừng gây thương nhớ”), Suni Hạ Linh (“Không sao mà, em đây rồi”).
Thiên Anh
