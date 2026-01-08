Hà Nội

Huyền Lizzie dịu dàng xuống phố với tà áo dài, vẻ đẹp nền nã đầy cuốn hút

Huyền Lizzie dịu dàng xuống phố với tà áo dài, vẻ đẹp nền nã đầy cuốn hút

Huyền Lizzie (tên thật Phan Minh Huyền) gây xao xuyến khi chia sẻ loạt hình ảnh dạo phố trong tà áo dài mang gam màu pastel nhẹ nhàng.

Thiên Anh
Khác với hình ảnh hiện đại, quyến rũ thường thấy, nữ diễn viên Huyền Lizzie (Phan Minh Huyền) lựa chọn phong cách truyền thống, tôn lên vẻ đẹp dịu dàng, nền nã rất đặc trưng của người phụ nữ Việt Nam.
Trong những khung hình được ghi lại, Huyền Lizzie diện áo dài tông tím nhạt, thiết kế tối giản nhưng tinh tế. Phần phom dáng mềm mại kết hợp chất liệu nhẹ giúp tổng thể trở nên thanh thoát, uyển chuyển theo từng cử động.
Nữ diễn viên khéo léo tạo dáng giữa không gian kiến trúc cổ kính, càng làm nổi bật vẻ đẹp hoài niệm, trầm lắng nhưng đầy cuốn hút.
Nhan sắc của Huyền Lizzie trong tà áo dài nhận nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Gương mặt thanh tú, làn da mịn màng cùng nụ cười nhẹ nhàng giúp cô toát lên thần thái đằm thắm, dịu dàng.
Không cần trang điểm cầu kỳ, Huyền Lizzie vẫn ghi điểm với vẻ đẹp tự nhiên, đúng chuẩn “mỹ nhân Hà thành”.
Sự kết hợp giữa mái tóc buông gọn gàng và phụ kiện tinh xảo càng làm tôn lên nét nữ tính, nền nã của nữ diễn viên sinh năm 1990 khi diện trang phục truyền thống.
Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình, Huyền Lizzie còn là một trong những nữ diễn viên truyền hình được yêu thích của màn ảnh Việt.
Huyền Lizzie bắt đầu được công chúng chú ý sau khi tham gia cuộc thi Miss Teen 2009. Từ hình ảnh hot girl đời đầu của Hà Nội, cô nàng dần khẳng định bản thân qua loạt vai diễn trong các bộ phim giờ vàng VTV.
Sự nghiệp diễn xuất của Huyền Lizzie gắn liền với nhiều tác phẩm ăn khách như Bộ tứ 10A8, Lời thú nhận của Eva, Trái tim có nắng, Chạy trốn thanh xuân, Tình yêu và tham vọng, Hồ sơ cá sấu, Thương ngày nắng về hay Chúng ta của 8 năm sau.
Đặc biệt, vai diễn trong Thương ngày nắng về đã mang về cho Huyền Lizzie giải thưởng Cúp VTV Awards danh giá, đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp.
