Hoa hậu Bảo Ngọc có làm nên chuyện tại Miss World 2026 trên sân nhà?

Thi đấu trên sân nhà tại Miss World 2026, Lê Nguyễn Bảo Ngọc đứng trước cả cơ hội lẫn áp lực lớn.

Lợi thế

Khi Miss World 2026 dự kiến tổ chức tại Việt Nam, sự chú ý của nhiều khán giả đổ dồn về đại diện nước chủ nhà – Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Việc thi đấu nhan sắc tại quê nhà luôn mang lại nhiều thuận lợi cho Bảo Ngọc.

Đầu tiên, Bảo Ngọc đã quen với múi giờ, khí hậu, ẩm thực và văn hóa nơi đất nước mình sinh ra. Điều này giúp đại diện nước chủ nhà giữ thể trạng ổn định, tinh thần thoải mái và tránh những cú “sốc môi trường” – yếu tố khá quan trọng trong các cuộc thi kéo dài nhiều tuần.

Cùng với đó là sự hậu thuẫn từ khán giả trong nước, từ khán phòng trực tiếp đến các nền tảng bình chọn. Ở một cuộc thi có yếu tố tương tác như Miss World, đây là lợi thế không thể xem nhẹ.

Đáng chú ý, việc triển khai dự án “Beauty With A Purpose” (hay là phần thi Hoa hậu Nhân ái) tại chính quê nhà giúp Bảo Ngọc có thể biến hành trình nhân ái của cô trở nên gần gũi, giàu tính thuyết phục và dễ tạo thiện cảm với ban giám khảo.

Không dừng ở yếu tố đại diện chủ nhà, Bảo Ngọc còn sở hữu nền tảng học vấn, kinh nghiệm đáng kể. Quá trình đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022 giúp cô có kỹ năng giao tiếp linh hoạt, phong thái tự tin và khả năng làm chủ sân khấu – những yếu tố quan trọng ở một đấu trường đề cao trí tuệ và câu chuyện cá nhân như Miss World.

Áp lực

Ở vị trí đại diện nước chủ nhà, Bảo Ngọc không chỉ là một thí sinh mà còn mang theo hình ảnh quốc gia. Điều đó đồng nghĩa với việc cô trở thành tâm điểm ở mọi khoảnh khắc, từ sân khấu chính đến hậu trường.

Mọi chi tiết từ kỹ năng trình diễn, giao tiếp đến hình ảnh cá nhân đều có thể bị “soi” kỹ hơn so với mặt bằng chung. Áp lực “không được phép sai” dễ đẩy thí sinh vào trạng thái an toàn, trong khi Miss World lại đề cao sự chân thành và bản sắc riêng.

Bên cạnh đó là kỳ vọng từ công chúng. Với đại diện chủ nhà, mục tiêu thường không dừng ở việc thể hiện tốt, mà phải tiến sâu, thậm chí cạnh tranh danh hiệu cao nhất. Chính kỳ vọng này có thể trở thành sức ép vô hình, ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu.

Mặt bằng thí sinh Miss World những năm gần đây ngày càng đồng đều, đặc biệt là các đại diện đến từ những quốc gia có truyền thống mạnh, vốn đầu tư bài bản từ dự án, kỹ năng đến chiến lược truyền thông. Cuộc đua vì thế trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.

Câu hỏi đặt ra không còn là Bảo Ngọc có lợi thế sân nhà hay không, mà là cô sẽ khai thác lợi thế ấy đến đâu. Nhiều khán giả cho rằng đại diện Việt Nam cần có chiến lược rõ ràng từ cách xây dựng hình ảnh, lựa chọn thông điệp đến khả năng giữ phong độ ổn định trong suốt hành trình.

Sân nhà có thể là bệ phóng, nhưng để làm nên chuyện, yếu tố quyết định vẫn nằm ở bản lĩnh và cách Bảo Ngọc kể câu chuyện của chính mình trên sân khấu Miss World.