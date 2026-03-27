Hoa hậu Bảo Ngọc có làm nên chuyện tại Miss World 2026 trên sân nhà?

Thi đấu trên sân nhà tại Miss World 2026, Lê Nguyễn Bảo Ngọc đứng trước cả cơ hội lẫn áp lực lớn.

Thu Cúc

Lợi thế

Khi Miss World 2026 dự kiến tổ chức tại Việt Nam, sự chú ý của nhiều khán giả đổ dồn về đại diện nước chủ nhà – Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Việc thi đấu nhan sắc tại quê nhà luôn mang lại nhiều thuận lợi cho Bảo Ngọc.

Đầu tiên, Bảo Ngọc đã quen với múi giờ, khí hậu, ẩm thực và văn hóa nơi đất nước mình sinh ra. Điều này giúp đại diện nước chủ nhà giữ thể trạng ổn định, tinh thần thoải mái và tránh những cú “sốc môi trường” – yếu tố khá quan trọng trong các cuộc thi kéo dài nhiều tuần.

Cùng với đó là sự hậu thuẫn từ khán giả trong nước, từ khán phòng trực tiếp đến các nền tảng bình chọn. Ở một cuộc thi có yếu tố tương tác như Miss World, đây là lợi thế không thể xem nhẹ.

Đáng chú ý, việc triển khai dự án “Beauty With A Purpose” (hay là phần thi Hoa hậu Nhân ái) tại chính quê nhà giúp Bảo Ngọc có thể biến hành trình nhân ái của cô trở nên gần gũi, giàu tính thuyết phục và dễ tạo thiện cảm với ban giám khảo.

Không dừng ở yếu tố đại diện chủ nhà, Bảo Ngọc còn sở hữu nền tảng học vấn, kinh nghiệm đáng kể. Quá trình đăng quang Hoa hậu Liên lục địa 2022 giúp cô có kỹ năng giao tiếp linh hoạt, phong thái tự tin và khả năng làm chủ sân khấu – những yếu tố quan trọng ở một đấu trường đề cao trí tuệ và câu chuyện cá nhân như Miss World.

Áp lực

Ở vị trí đại diện nước chủ nhà, Bảo Ngọc không chỉ là một thí sinh mà còn mang theo hình ảnh quốc gia. Điều đó đồng nghĩa với việc cô trở thành tâm điểm ở mọi khoảnh khắc, từ sân khấu chính đến hậu trường.

Mọi chi tiết từ kỹ năng trình diễn, giao tiếp đến hình ảnh cá nhân đều có thể bị “soi” kỹ hơn so với mặt bằng chung. Áp lực “không được phép sai” dễ đẩy thí sinh vào trạng thái an toàn, trong khi Miss World lại đề cao sự chân thành và bản sắc riêng.

Bên cạnh đó là kỳ vọng từ công chúng. Với đại diện chủ nhà, mục tiêu thường không dừng ở việc thể hiện tốt, mà phải tiến sâu, thậm chí cạnh tranh danh hiệu cao nhất. Chính kỳ vọng này có thể trở thành sức ép vô hình, ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu.

Mặt bằng thí sinh Miss World những năm gần đây ngày càng đồng đều, đặc biệt là các đại diện đến từ những quốc gia có truyền thống mạnh, vốn đầu tư bài bản từ dự án, kỹ năng đến chiến lược truyền thông. Cuộc đua vì thế trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết.

Câu hỏi đặt ra không còn là Bảo Ngọc có lợi thế sân nhà hay không, mà là cô sẽ khai thác lợi thế ấy đến đâu. Nhiều khán giả cho rằng đại diện Việt Nam cần có chiến lược rõ ràng từ cách xây dựng hình ảnh, lựa chọn thông điệp đến khả năng giữ phong độ ổn định trong suốt hành trình.

Sân nhà có thể là bệ phóng, nhưng để làm nên chuyện, yếu tố quyết định vẫn nằm ở bản lĩnh và cách Bảo Ngọc kể câu chuyện của chính mình trên sân khấu Miss World.

Hoa hậu Bảo Ngọc khoe vẻ trong trẻo, trẻ trung như nữ sinh

Không cần váy áo cầu kỳ hay lối trang điểm đậm ở đời thường, Hoa hậu Bảo Ngọc vẫn ghi điểm khi xuất hiện với phong cách tối giản, trẻ trung.

Xuống phố, người đẹp lựa chọn áo sơ mi sọc xanh nhạt dáng rộng, cài hờ cổ áo, mang lại cảm giác thoải mái, tự nhiên.
Chân váy denim ngắn kết hợp cùng tất trắng và giày trắng giúp tổng thể trang phục thêm năng động, gợi nét trong trẻo, trẻ trung như nữ sinh.
Bảo Ngọc chúc mừng Á hậu Phương Nhi lên xe hoa

Cùng bước ra từ cuộc thi Miss World Vietnam 2022, Bảo Ngọc cho biết, cô hạnh phúc khi thấy Phương Nhi tìm được bến đỗ bình yên.

Á hậu Phương Nhi (phải) và Bảo Ngọc cùng bước ra từ cuộc thi Miss World Vietnam 2022 vì vậy cả hai có mối quan hệ thân thiết. Mới đây, Bảo Ngọc chúc mừng Phương Nhi lên xe hoa. Ảnh: Pháp Luật TP HCM.
"Gửi em bé Phương Nhi. Hôm nay không còn là cô á hậu nhỏ hay thẹn thùng ngày nào nữa, mà em đã là cô dâu xinh đẹp nhất, rạng rỡ nhất trong chương mới của cuộc đời mình", Bảo Ngọc viết. Ảnh: VOV.
Tổ chức Miss World đưa tin Hoa hậu Bảo Ngọc nhận giải thưởng đầu năm

Tổ chức Miss World đăng tải bài viết về việc Hoa hậu Bảo Ngọc được vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2025.

Đầu năm 2026, Hoa hậu Bảo Ngọc nhận giải thưởng Công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2025. Nhanh chóng, tổ chức Miss World đưa tin về Bảo Ngọc.
Bà Julia Morley - chủ tịch Miss World còn gửi lời chúc mừng đến Lê Nguyễn Bảo Ngọc trước những thành tựu nổi bật, đồng thời chúc mỹ nhân Việt tiếp tục thành công với các dự án nhân ái khi chuẩn bị đại diện Việt Nam tham dự Miss World lần thứ 73.
