Bảo Ngọc chúc mừng Á hậu Phương Nhi lên xe hoa

Cùng bước ra từ cuộc thi Miss World Vietnam 2022, Bảo Ngọc cho biết, cô hạnh phúc khi thấy Phương Nhi tìm được bến đỗ bình yên.

Á hậu Phương Nhi (phải) và Bảo Ngọc cùng bước ra từ cuộc thi Miss World Vietnam 2022 vì vậy cả hai có mối quan hệ thân thiết. Mới đây, Bảo Ngọc chúc mừng Phương Nhi lên xe hoa. Ảnh: Pháp Luật TP HCM.
"Gửi em bé Phương Nhi. Hôm nay không còn là cô á hậu nhỏ hay thẹn thùng ngày nào nữa, mà em đã là cô dâu xinh đẹp nhất, rạng rỡ nhất trong chương mới của cuộc đời mình", Bảo Ngọc viết. Ảnh: VOV.
Đi cùng nhau từ những ngày đầu ở Miss World Vietnam, Bảo Ngọc đã thấy một Phương Nhi luôn nỗ lực và ngọt ngào. Giờ đây, Bảo Ngọc hạnh phúc khi thấy Phương Nhi tìm được bến đỗ bình yên, nơi có người sẵn sàng bao dung và yêu thương Phương Nhi thật nhiều. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam.
Bảo Ngọc mong cuộc sống hôn nhân của Phương Nhi sẽ không chỉ có hoa hồng, mà còn là sự thấu hiểu và cùng nhau già đi. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam.
Bảo Ngọc sẽ tiếp tục ủng hộ Phương Nhi. "Em cứ việc làm một cô dâu hạnh phúc, còn thế giới ngoài kia nếu có mệt mỏi quá, cứ nhớ là vẫn luôn có một 'bà chị khổng lồ' ở đây sẵn sàng lắng nghe và bảo vệ em", Bảo Ngọc bày tỏ. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam.
"Hạnh phúc thật viên mãn nhé, candy girl của chị! Thương em rất nhiều", Bảo Ngọc nhắn nhủ Phương Nhi. Ảnh: Tiền Phong.
Bảo Ngọc, Phương Nhi và Mai Phương là top 3 Miss World Vietnam 2022. Sau cuộc thi, bộ ba cùng tham gia nhiều hoạt động, luôn ủng hộ nhau. Trong ảnh, Phương Nhi và Mai Phương đến tiễn Bảo Ngọc thi Hoa hậu Liên lục địa 2022. Ảnh: Tiền Phong.
Bảo Ngọc và Mai Phương đến tiễn Phương Nhi thi Hoa hậu Quốc tế 2023. Ảnh: Tiền Phong.
Phương Nhi ở ẩn từ năm 2024, trong khi Bảo Ngọc và Mai Phương vẫn tích cực tham gia các hoạt động showbiz. Ảnh: Tiền Phong.
Thu Cúc (tổng hợp)
