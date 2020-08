Nhìn lại vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima, Nagasaki 75 năm trước

Đúng 8h15 sáng 6/8/1945, quả bom “Little Boy” do Mỹ thả xuống đã phát nổ ở độ cao 580 m trên bầu trời thành phố Hiroshima, tạo ra “quả cầu lửa” khổng lồ. (Nguồn ảnh: Reuters) Chỉ trong vài phút, nhiều công trình, xe cộ, bê tông tan chảy. Theo ước tính, khoảng 90 đến 160 nghìn người đã thiệt mạng trong vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima năm 1945. Những ngôi nhà bị san phẳng sau vụ ném bom. Theo Reuters, bức ảnh này do Mitsugi Kishida chụp ngày 7/8/1945 tại khu vực cách tâm chấn vụ nổ khoảng 500 mét. Chiếc xe cứu hỏa gần như bị thiêu rụi hoàn toàn ở Hiroshima. Cảnh tan hoang ở Hiroshima, Nhật Bản, 75 năm trước. Bức ảnh chụp Hiroshima vào tháng 3/1946, 6 tháng sau khi quả bom nguyên tử được thả xuống thành phố này. Ngày 9/8/1945, quả bom thứ hai mang tên “Fat Man” đã phát nổ trên bầu trời thành phố Nagasaki khiến khoảng 80.000 người thiệt mạng. Đám mây hình nấm bốc lên sau khi quả bom "Fat Man" được Mỹ thả xuống Nagasaki hôm 9/8. Nagasaki khi ấy trở thành bình địa, tất cả biến thành tro bụi dưới sức nóng của một tường nhiệt 4.000 độ C, đủ để nung chảy cả thép. Ảnh chụp tại Nagasaki tháng 3/1948. Người dân đi qua đống đổ nát ở Nagasaki ngày 17/3/1948. Hai quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima và Nagasaki được cho là đã khiến Nhật Bản ngay lập tức đầu hàng, đặt dấu chấm hết cho Thế chiến II. Một số nhà sử học cho rằng, hai quả bom nguyên tử của Mỹ thậm chí đã ngăn một cuộc đổ bộ xảy ra, mà có thể còn gây ra gấp nhiều lần thương vong. Tuy nhiên, một số khác thì chỉ trích đây là một hành động tàn nhẫn không cần thiết vì cục diện chiến tranh đã rõ. Mời độc giả xem thêm video: Nhật Bản kỷ niệm 70 năm đánh bom Hiroshima (Nguồn video: VTV1)

