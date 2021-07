Điều ít biết về Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp thăm Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng ngày 22/7 cho biết, nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28 đến 29/7/2021. Trong ảnh là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: Reuters. “Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tiếp tục góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa nhân dân và quân đội hai nước; triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước và góp phần vào khuôn khổ đối tác toàn diện Việt – Mỹ”, bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh. Ảnh: Reuters. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sinh ngày 8/8/1953 tại Mobile, bang Alabama, và lớn lên ở Thomasville, bang Georgia. Ông tốt nghiệp Học viện Quân sự Mỹ West Point vào tháng 6/1975. Ảnh: Reuters. Không chỉ vậy, ông Lloyd Austin lấy bằng Thạc sĩ của trường Giáo dục thuộc Đại học Auburn năm 1986 và bằng Quản trị Kinh doanh của Đại học Webster vào năm 1989. Ảnh: Reuters. Được biết, ông Lloyd Austin đã phục vụ trong quân ngũ 41 năm (1975-2016). Dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama (trái), tướng Lloyd Austin từng chịu trách nhiệm giám sát các lực lượng Mỹ ở Trung Đông và nhận được sự tín nhiệm của ông Obama. Ảnh: Reuters. Theo The Guardian, Tướng Austin là Tư lệnh Quân đoàn đa quốc gia-Iraq tại Baghdad vào năm 2008 khi ông Barack Obama được bầu làm Tổng thống Mỹ, và ông trở lại lãnh đạo Quân đội Mỹ từ năm 2010 đến 2011. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ. Ông Lloyd Austin là Tư lệnh thứ 12 của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) và là người da màu đầu tiên đứng đầu tổ chức này. Ông về hưu năm 2016. Ảnh: Getty. Trước khi được giao nhiệm vụ tại CENTCOM, ông Austin từng là Phó Tham mưu trưởng thứ 33 của Quân đội Mỹ, trong khoảng thời gian từ ngày 31/1/2012 đến ngày 8/3/2013. Ảnh: Getty. Trong thời gian đảm nhiệm vai trò Tư lệnh CENTCOM, ông Austin xây dựng và bắt đầu thực hiện một chiến lược quân sự của Mỹ nhằm chống lại các tay súng thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq và Syria. Ảnh: AP. The Guardian cho biết, tướng Austin nhận được sự ngưỡng mộ của chính quyền Obama vì sự cống hiến của ông trong công việc. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ. Ngày 7/12/2020, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden (trái) quyết định đề cử tướng nghỉ hưu Lloyd Austin làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong nội các của ông. Ảnh: NYP. Ngày 22/1/2021, Thượng viện Mỹ xác nhận đề cử từ Tổng thống Joe Biden và bổ nhiệm tướng về hưu Lloyd Austin làm Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Lloyd Austin trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên giữ cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Ảnh: PD. Mời độc giả xem thêm video: Ông Joe Biden đắc cử Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ (Nguồn video: THĐT)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng ngày 22/7 cho biết, nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28 đến 29/7/2021. Trong ảnh là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: Reuters. “Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tiếp tục góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa nhân dân và quân đội hai nước; triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước và góp phần vào khuôn khổ đối tác toàn diện Việt – Mỹ”, bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh . Ảnh: Reuters. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sinh ngày 8/8/1953 tại Mobile, bang Alabama, và lớn lên ở Thomasville, bang Georgia. Ông tốt nghiệp Học viện Quân sự Mỹ West Point vào tháng 6/1975. Ảnh: Reuters. Không chỉ vậy, ông Lloyd Austin lấy bằng Thạc sĩ của trường Giáo dục thuộc Đại học Auburn năm 1986 và bằng Quản trị Kinh doanh của Đại học Webster vào năm 1989. Ảnh: Reuters. Được biết, ông Lloyd Austin đã phục vụ trong quân ngũ 41 năm (1975-2016). Dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama (trái), tướng Lloyd Austin từng chịu trách nhiệm giám sát các lực lượng Mỹ ở Trung Đông và nhận được sự tín nhiệm của ông Obama. Ảnh: Reuters. Theo The Guardian, Tướng Austin là Tư lệnh Quân đoàn đa quốc gia-Iraq tại Baghdad vào năm 2008 khi ông Barack Obama được bầu làm Tổng thống Mỹ, và ông trở lại lãnh đạo Quân đội Mỹ từ năm 2010 đến 2011. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ. Ông Lloyd Austin là Tư lệnh thứ 12 của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) và là người da màu đầu tiên đứng đầu tổ chức này. Ông về hưu năm 2016. Ảnh: Getty. Trước khi được giao nhiệm vụ tại CENTCOM, ông Austin từng là Phó Tham mưu trưởng thứ 33 của Quân đội Mỹ, trong khoảng thời gian từ ngày 31/1/2012 đến ngày 8/3/2013. Ảnh: Getty. Trong thời gian đảm nhiệm vai trò Tư lệnh CENTCOM, ông Austin xây dựng và bắt đầu thực hiện một chiến lược quân sự của Mỹ nhằm chống lại các tay súng thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq và Syria. Ảnh: AP. The Guardian cho biết, tướng Austin nhận được sự ngưỡng mộ của chính quyền Obama vì sự cống hiến của ông trong công việc. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ. Ngày 7/12/2020, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden (trái) quyết định đề cử tướng nghỉ hưu Lloyd Austin làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong nội các của ông. Ảnh: NYP. Ngày 22/1/2021, Thượng viện Mỹ xác nhận đề cử từ Tổng thống Joe Biden và bổ nhiệm tướng về hưu Lloyd Austin làm Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Lloyd Austin trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên giữ cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ . Ảnh: PD. Mời độc giả xem thêm video: Ông Joe Biden đắc cử Tổng thống thứ 46 của nước Mỹ (Nguồn video: THĐT)