Hồ Ngọc Hà lộ ảnh thuở bé, nhan sắc “xinh từ trong trứng” gây sốt

Giải trí

Hồ Ngọc Hà lộ ảnh thuở bé, nhan sắc “xinh từ trong trứng” gây sốt

Dịp sinh nhật Hồ Ngọc Hà, mẹ cô – bà Ngọc Hương chia sẻ ảnh thơ ấu của nữ ca sĩ. Khoảnh khắc gây chú ý vì nhan sắc xinh xắn của Hà Hồ từ khi còn bé. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Hồ Ngọc Hà được một nhãn hàng tổ chức tiệc sinh nhật tròn 41 tuổi tại một nhà hàng sang trọng. Bố mẹ chồng cô cũng có mặt để chúc mừng con dâu sang tuổi mới.
Dịp này, bà Ngọc Hương - mẹ của Hồ Ngọc Hà nhắn gửi đến con gái: "Chúc một đời bình an và hạnh phúc con nhé".
Ngoài ra, mẹ Hồ Ngọc Hà bất ngờ "khui" lại bức ảnh thời thơ ấu của con gái, lập tức gây bão mạng xã hội. Khán giả không khỏi trầm trồ trước nhan sắc xinh xắn, thần thái "tiểu thư" của giọng ca “Cả một trời thương nhớ” khi còn bé.
Dù chỉ là bức ảnh chụp đời thường, nữ ca sĩ đã được mẹ trưng diện cho bộ trang phục hợp mốt, gọn gàng và nổi bật. Khán giả nhận xét cô "đẹp từ trong trứng", thừa hưởng nét hài hòa cùng chiều cao ấn tượng từ người cha lai Pháp.
Bà Ngọc Hương cũng gây chú ý không kém khi xuất hiện trong bức ảnh với diện mạo trẻ trung, phong thái thanh lịch. Từ thời trẻ ở Quảng Bình, bà đã được khen “sành điệu”, có gu thẩm mỹ tinh tế. Chính vì vậy, Hồ Ngọc Hà từ nhỏ đã được mẹ chăm chút tỉ mỉ về trang phục và phong cách, trông chẳng khác gì một “tiểu thư”.
Điều thú vị là nhiều người hâm mộ nhanh chóng nhận ra sự giống nhau rõ rệt giữa Hồ Ngọc Hà thuở bé và con gái Lisa hiện tại.
Gương mặt, ánh mắt và biểu cảm đều như được “sao chép” của mẹ con Hồ Ngọc Hà khiến khán giả thích thú và khen gia đình có “gen trội” về nhan sắc.
Nữ ca sĩ được nhận xét thừa hưởng vẻ đẹp từ bố mẹ và giờ đến lượt cặp song sinh Lisa và Leon.
Nữ ca sĩ đang có cuộc sống viên mãn từ khi kết hôn với Kim Lý.
Với sự thừa hưởng gen trội này, công chúng càng thêm hy vọng về nhan sắc rạng rỡ của "tiểu công chúa" Lisa trong tương lai.
#Hồ Ngọc Hà #nhan sắc hồ ngọc hà #Hồ Ngọc Hà ngày bé #nhan sắc mẹ hồ ngọc hà

