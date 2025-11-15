Hà Nội

Mối quan hệ thân thiết giữa Hồ Ngọc Hà - Lê Thúy

Giải trí

Người mẫu Lê Thúy từng cho biết, cô cùng gia đình ca sĩ Hồ Ngọc Hà gắn kết như người trong gia đình.

Thu Cúc (tổng hợp)
Lê Thúy chia sẻ trên Người Đưa Tin, kể từ lúc ca sĩ Hồ Ngọc Hà sinh Lisa và Leon, sau chuyến đi từ thiện cùng mẹ đẻ của nữ ca sĩ về, cô sang nhà đàn chị chơi nhiều. Ảnh: FB Lê Thúy.
“Hiện tại tôi cùng gia đình chị Hà gắn kết như người trong gia đình”, Lê Thúy bày tỏ. Ảnh: FB Lê Thúy.
Lê Thúy và Hồ Ngọc Hà thường xuyên gặp gỡ, cùng đi làm từ thiện. Ảnh: FB Lê Thúy.
Mỗi dịp sinh nhật Hồ Ngọc Hà, Lê Thúy dành lời chúc mừng đến đàn chị. Lê Thúy viết năm 2024: "Thương chúc chị của em luôn trẻ khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công". Ảnh: FB Lê Thúy.
Năm 2023, Lê Thúy nhắn nhủ Hồ Ngọc Hà: "Happy birthday thanh xuân của em. Chúc chị luôn an yên và hạnh phúc bên gia đình. Cảm ơn chị đã luôn cho em nhiều nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống, cũng như con đường tu tập của em". Ảnh: Người Đưa Tin.
Lê Thúy kết hôn với Đỗ An năm 2015. Vợ chồng nữ người mẫu luôn dành cho nhau lời ngọt ngào. Ảnh: FB Lê Thúy.
Tháng 10/2025, Đỗ An chúc mừng sinh nhật Lê Thúy: "Chúc em một tuổi mới luôn hạnh phúc, luôn giữ được bản lĩnh và trái tim nồng nhiệt ấy. Và dù thế giới có xoay thế nào, hãy cứ là chính em, ấm áp và mạnh mẽ, để khiến người bên cạnh thấy mình may mắn khi có em trong cuộc đời". Ảnh: FB Đỗ An.
Hồ Ngọc Hà cũng có tổ ấm hạnh phúc. Cô gắn bó với Kim Lý từ năm 2017. Ảnh: FB Hồ Ngọc Hà.
"Chúc mừng sinh nhật tình yêu của chúng mình. Mong papa luôn thật khỏe, hạnh phúc và vững vàng", Hà Hồ nhắn nhủ Kim Lý dịp sinh nhật mới đây. Ảnh: FB Hồ Ngọc Hà.
#Hồ Ngọc Hà #Lê Thúy #người mẫu Lê Thúy #ca sĩ Hồ Ngọc Hà #Hà Hồ #Kim Lý

