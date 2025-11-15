Mối quan hệ thân thiết giữa Hồ Ngọc Hà - Lê Thúy

Người mẫu Lê Thúy từng cho biết, cô cùng gia đình ca sĩ Hồ Ngọc Hà gắn kết như người trong gia đình.
Từng được biết đến bởi loạt hồi môn cực khủng trong đám cưới, Minh Thư - ái nữ tiệm vàng lớn nhất nhì miền Tây vừa vượt cạn thành công.
Sự thất thủ của Pokrovsk đã để lộ ra những điểm yếu khó có thể khắc phục của Kiev, khiến Quân đội Ukraine bước vào giai đoạn “mất máu ở tiền tuyến".
"Nữ hoàng nội y" tiếp tục khẳng định phong cách táo bạo trứ danh khi lăng xê mốt "no-bra", khoe trọn vòng eo con kiến và vòng một lấp ló.
Trong 5 tháng, giá DRAM đã tăng hơn gấp đôi, vượt tốc độ tăng của vàng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Một trận lở đất đã khiến ít nhất hai người thiệt mạng và 21 người khác mất tích tại Indonesia.
Sau một năm đương nhiệm với nhiều dấu ấn, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thuỷ chuẩn bị khép lại hành trình rực rỡ của mình trên cương vị Miss International 2024.
Huyền Baby gây chú ý khi biến tấu khăn hiệu thành áo, khiến dân mạng soi ra chi tiết nhỏ trong bộ trang phục.
Trong một bài đăng, Thanh Mèo chia sẻ bí quyết chăm sóc da khi không còn đến spa, cô còn tiết lộ từng bỏ cả tỷ đồng mỗi năm để làm đẹp.
Trong thần thoại Hy Lạp, Satyr là biểu tượng của bản năng tự do và niềm khoái lạc. Sinh vật nửa người nửa dê này luôn say sưa trong rượu và âm nhạc.
Các nhà khoa học đã xác định được một loài tê giác mới từng sinh sống ở Bắc Cực thuộc Canada cách đây khoảng 23 triệu năm.
Không chỉ là những người giữ khối tài sản khổng lồ, các tỷ phú này còn là minh chứng sống cho việc kinh doanh và tầm ảnh hưởng không giới hạn bởi tuổi tác.
Sở hữu gương mặt điện ảnh, làn da trắng sứ và thân hình nóng bỏng, nữ vận động viên trượt băng tốc độ Ashley Chin (Malaysia) đang "gây bão" cộng đồng mạng.
Từ đời thường đến những chuyến du lịch trời Tây, đi sự kiện, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý liên tục ghi điểm với thời trang đẹp như lên hình tạp chí.
Nissan vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu SUV ba hàng ghế Pathfinder 2026 với những thay đổi về thiết kế, bổ sung công nghệ và một số tiện nghi mới.
Không chỉ tổ chức một buổi tiệc lãng mạn, thiếu gia Phan Thành còn gây bất ngờ khi thể hiện sự thấu hiểu vợ đến từng chi tiết nhỏ.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Ngọ có tin vui muốn chia sẻ với gia đình, việc làm ăn phát đạt.
Căn biệt thự khiến ai ngắm nhìn cũng phải trầm trồ với nhiều chi tiết dát vàng, có chòi ngồi thư giãn, uống trà và ngắm thiên nhiên.
Nữ TikToker nổi tiếng Quỳnh Thi khiến người hâm mộ trầm trồ khi đăng tải loạt ảnh nghỉ dưỡng, khoe trọn vòng eo "con kiến" và vòng một quyến rũ.
Bắp non giòn ngọt, giàu vitamin và khoáng chất, dễ chế biến, mang lại lợi ích cho tiêu hóa, tim mạch, xương khớp và tăng cường miễn dịch.
Nữ diễn viên "Yêu Trước Ngày Cưới" tiếp tục "gây thương nhớ" với thần thái nàng thơ quyến rũ, khéo khoe vóc dáng mảnh mai và tấm lưng trần nuột nà.