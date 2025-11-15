Hồ Ngọc Hà lên tiếng về việc bị lợi dụng hình ảnh quảng cáo

Trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà vừa đăng tải dòng trạng thái cảnh báo khán giả về việc cô bị mạo danh quảng cáo. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Thật đáng tiếc khi công nghệ ngày càng hiện đại thì cũng là lúc mà sự thật giả càng bị xáo trộn.

Hà vốn dĩ là người ít lên tiếng với những trang page câu like bởi những tin tức gây sốc, tị nạnh nhau hay nhiều thứ khiến khán giả hoang mang về mình, vì Hà vẫn nghĩ rằng mình không làm thế chắc khán giả sẽ hiểu thôi.

Và có lẽ vì thế đã trở thành sự hiển nhiên, họ thích nói gì thì nói, đăng gì thì đăng và sử dụng thế nào cũng được. Nhưng đã đến lúc cần phải rõ ràng mọi chuyện ở đây một lần để các khách hàng hay khán giả yêu thương Hà không bị lừa gạt đến đau lòng, tiền mất tật mang”.

Hồ Ngọc Hà. Ảnh: FB Hồ Ngọc Hà.

Hồ Ngọc Hà tiết lộ, cô nhận được nhiều tin nhắn bức xúc của khán giả về việc mua nhầm sản phẩm kém chất lượng. Bản thân nữ ca sĩ bị ảnh hưởng về tên tuổi, công việc. Hà Hồ bày tỏ: “Rất mong các nghệ sĩ, những ai đã và đang bị tình trạng chung được các ban ngành hỗ trợ và giải quyết”.

Chia sẻ của Hà Hồ. Ảnh: FB Hồ Ngọc Hà.

Giống Hồ Ngọc Hà, BTV Hoài Anh cũng bị mạo danh. Trên trang cá nhân, Hoài Anh vừa cho biết: “Trang này giả mạo Hoài Anh mà còn trắng trợn có tích xanh. Cả nhà đồng loạt report giùm Hoài Anh ạ. Càng nhiều report của mọi người thì trang mạo danh này mới càng mau bị block mọi người ạ!

Lượng người theo dõi của trang này đang tăng rất nhanh, ban đầu chỉ 1.000 mà qua mấy ngày giờ đã 11.000 rồi. Nếu để thêm nữa, lượng người theo dõi càng tăng thêm thì càng nhiều người sẽ bị lầm tưởng mọi người ạ”.