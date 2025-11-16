Hà Nội

Hồ Ngọc Hà khoe vòng eo, thềm ngực táo bạo trong trang phục ôm sát

Giải trí

Hồ Ngọc Hà khoe vòng eo, thềm ngực táo bạo trong trang phục ôm sát

Hồ Ngọc Hà một lần nữa khẳng định đẳng cấp "Nữ hoàng giải trí". Diện trang phục bó sát, cắt xẻ táo bạo, nữ ca sĩ khoe trọn vóc dáng mẹ ba con đáng ngưỡng mộ.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trong bộ ảnh mới, Hồ Ngọc Hà lựa chọn set đồ gồm quần dài ôm sát và áo cúp ngực cắt khoét táo bạo.
Thiết kế trễ nải cùng đường cắt tinh tế giúp tôn bật vòng eo thon gọn, thềm ngực gợi cảm và từng đường cong mềm mại của nữ ca sĩ.
Trang phục bó sát vốn là thử thách với nhiều người nhưng với Hồ Ngọc Hà đây lại là lợi thế hoàn hảo để cô khoe trọn vóc dáng mảnh mai, săn chắc sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và làm mẹ của ba con.
Không chỉ ghi điểm bởi trang phục, thần thái của Hồ Ngọc Hà cũng khiến loạt ảnh trở nên “gây sốt” hơn bao giờ hết.
Nữ ca sĩ xuất hiện với biểu cảm tự tin, góc mặt sắc nét và khí chất chuyên nghiệp thường thấy.
Ở mỗi bức hình, người hâm mộ dễ dàng nhận ra sự chỉn chu, chăm chút và tinh thần làm việc nghiêm túc của cô dù đó chỉ là những khoảnh khắc đời thường.
Bên cạnh đó, vóc dáng thon gọn, làn da rạng rỡ cùng phong độ hình thể duy trì ổn định qua nhiều năm tiếp tục là chủ đề được khán giả bàn luận sôi nổi.
Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước khả năng giữ dáng của Hồ Ngọc Hà, cho rằng cô hoàn toàn không thua kém bất kỳ hot girl nào dù đã là mẹ 3 con.
Loạt ảnh mới của Hồ Ngọc Hà một lần nữa chứng minh sức hút không giới hạn của cô. Ảnh: FB Hồ Ngọc Hà
