HMD ra mắt điện thoại “cục gạch” có AI gây tranh cãi

HMD Touch AI chỉ có 64 MB RAM nhưng được quảng bá với loạt tính năng AI. Thực tế, toàn bộ xử lý đều phải dựa vào máy chủ đám mây.

HMD Global vừa giới thiệu HMD Touch AI tại Trung Quốc với mức giá 469 tệ, tương đương khoảng 1,85 triệu đồng. Sản phẩm gây chú ý không phải vì cấu hình mạnh mà bởi một nghịch lý khá thú vị: đây là chiếc điện thoại phổ thông với phần cứng cực kỳ hạn chế nhưng lại được quảng bá như một thiết bị AI. Máy không mang thương hiệu Nokia, dù được giới thiệu trên tài khoản mạng xã hội chính thức của Nokia và sở hữu thiết kế gợi nhớ những mẫu Lumia từng nổi tiếng trong thời kỳ Windows Phone.

HMD Touch AI mang thiết kế nhỏ gọn, gợi nhớ dòng Lumia nhưng không sử dụng thương hiệu Nokia trên thân máy.

Về ngoại hình, HMD Touch AI có kích thước chỉ 102,3 x 61,85 x 10,85 mm và nặng khoảng 100 g. Máy sở hữu màn hình cảm ứng 3,2 inch độ phân giải 240 x 320 pixel, camera sau 2 MP kèm đèn flash LED và camera trước 0,3 MP. Một phím vật lý riêng được bố trí ở cạnh trên, mặc định dùng để kích hoạt trợ lý AI nhưng có thể chuyển thành nút SOS nhằm gọi trợ giúp trong tình huống khẩn cấp. Đây rõ ràng không phải thiết bị hướng tới người dùng cần hiệu năng, mà tập trung vào sự đơn giản và tiện dụng.

Điều khiến sản phẩm trở nên đặc biệt nằm ở phần mềm. HMD Touch AI sử dụng chip Unisoc T127, chỉ có 64 MB RAM và 128 MB bộ nhớ trong, hỗ trợ mở rộng bằng thẻ microSD tối đa 32 GB. Máy chạy hệ điều hành RTOS thay vì Android, pin 1.950 mAh và sạc USB-C công suất 4 W. Với cấu hình này, việc kỳ vọng thiết bị tự xử lý những mô hình AI hiện đại gần như là điều không thể. Tuy nhiên, HMD vẫn tích hợp hàng loạt tính năng trí tuệ nhân tạo vào sản phẩm.

Theo công bố của hãng, phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc sử dụng Doubao, mô hình AI của ByteDance, với sáu tính năng miễn phí. Người dùng có thể chụp ảnh để nhờ AI hỗ trợ giải bài tập, luyện tiếng Anh, dịch Trung - Anh theo thời gian thực, nhận diện hình ảnh, tạo hiệu ứng ảnh và sử dụng công cụ hỗ trợ học tập. Máy cũng hỗ trợ thanh toán bằng mã QR thông qua Alipay ngay từ màn hình khóa.

Các tính năng AI trên HMD Touch AI chủ yếu được xử lý thông qua kết nối Internet thay vì chạy trực tiếp trên thiết bị.

Tuy nhiên, đây cũng chính là điểm gây tranh luận. Với chỉ 64 MB RAM và nền tảng RTOS, HMD Touch AI không thực sự chạy mô hình AI ngay trên thiết bị. Các tác vụ được gửi qua kết nối 4G hoặc Wi-Fi tới máy chủ đám mây để xử lý rồi trả kết quả về điện thoại. Điều này khiến thời gian phản hồi chậm hơn khoảng 1-2 giây so với smartphone cao cấp trong một số tình huống. Vì vậy, khái niệm “điện thoại AI” ở đây thực chất thiên về khả năng truy cập dịch vụ AI hơn là sở hữu một hệ thống AI tích hợp trực tiếp vào phần cứng.

Dù vậy, cách tiếp cận của HMD vẫn có lý do riêng. Máy không cho cài ứng dụng bên thứ ba, không có các nền tảng video ngắn hay kho trò chơi phong phú, ngoài trò rắn săn mồi quen thuộc. Thiết kế này hướng tới phụ huynh muốn hạn chế thời gian trẻ sử dụng smartphone hoặc người lớn tuổi cần một thiết bị đơn giản nhưng vẫn có thêm công cụ dịch thuật, nhận diện hình ảnh và hỗ trợ học tập. HMD Touch AI vì thế có thể không phải một smartphone AI đúng nghĩa, nhưng lại cho thấy một hướng đi khác: đưa dịch vụ AI lên những thiết bị vốn không đủ sức tự chạy AI. Sản phẩm hiện được bán tại Trung Quốc với giá 469 tệ, trong khi HMD chưa công bố kế hoạch phát hành tại các thị trường khác.