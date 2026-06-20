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Kho tri thức

Hình ảnh ngộ nghĩnh của loài thú giả chết để sinh tồn

Giữa những khu rừng và vùng ngoại ô Bắc Mỹ có một loài thú nổi tiếng vì khả năng “giả chết  như thật” đáng kinh ngạc.

T.B (tổng hợp)

Opossum Virginia (Didelphis virginiana) là loài thú có túi duy nhất sinh sống tự nhiên tại Mỹ và Canada. Với khuôn mặt nhọn, đôi tai trụi lông, chiếc đuôi dài gần như không có lông và dáng đi lạch bạch đặc trưng, chúng thường bị đánh giá là kém lôi cuốn so với nhiều loài thú khác. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài kỳ lạ ấy là một trong những câu chuyện tiến hóa thú vị nhất trong thế giới động vật.

Ảnh: cedarhilltx

Opossum thuộc nhóm thú có túi (marsupial), họ hàng xa với kangaroo và gấu túi của Australia. Con non được sinh ra khi còn cực kỳ nhỏ bé, chỉ dài khoảng bằng hạt đậu. Sau khi chào đời, chúng phải tự bò vào túi của mẹ để tiếp tục phát triển trong nhiều tuần. Khi lớn hơn, những con non thường bám kín trên lưng mẹ mỗi khi di chuyển, tạo nên hình ảnh vừa kỳ lạ vừa đáng yêu.

Ảnh: dnrec.delaware

Điều khiến Didelphis virginiana nổi tiếng nhất là khả năng "giả chết". Khi bị đe dọa bởi những kẻ săn mồi mà chúng không thể chạy thoát, cơ thể opossum có thể rơi vào trạng thái bất động hoàn toàn. Miệng há ra, lưỡi thè xuống, mắt mở trừng trừng và mềm nhũn như một xác chết thực sự. Đặc biệt hơn, chúng còn tiết ra chất lỏng có mùi giống xác động vật đang phân hủy. Trạng thái này không phải là hành động diễn kịch có ý thức mà là phản ứng sinh lý tự động do căng thẳng cực độ gây ra. Nhiều kẻ săn mồi vốn thích con mồi còn sống sẽ mất hứng thú và bỏ đi, tạo cơ hội cho opossum sống sót.

Ảnh: dev.welcomewildlife

Ngoài tài giả chết, opossum còn là những "người dọn vệ sinh" hữu ích của thiên nhiên. Chúng ăn côn trùng, xác động vật, trái cây, ốc sên và nhiều loại thức ăn khác. Một cá thể có thể tiêu diệt số lượng lớn ve ký sinh trong quá trình tự làm sạch cơ thể, góp phần hạn chế sự phát triển của các loài ve trong môi trường sống.

Một đặc điểm đáng chú ý khác là khả năng đề kháng tương đối cao với nọc độc của một số loài rắn. Các nhà khoa học đã nghiên cứu những protein đặc biệt trong máu opossum với hy vọng ứng dụng chúng vào việc phát triển các phương pháp điều trị trong tương lai.

Dù thường xuất hiện trong các câu chuyện dân gian với hình ảnh ngốc nghếch hoặc hài hước, opossum thực chất là một loài động vật rất thành công về mặt tiến hóa. Chúng đã tồn tại hàng triệu năm, thích nghi với đủ loại môi trường sống và sở hữu những chiến thuật sinh tồn độc đáo mà ít loài thú nào có được. Trong thế giới tự nhiên, đôi khi kẻ sống sót không phải là kẻ mạnh nhất, mà là kẻ biết cách khiến đối thủ tin rằng mình đã chết.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Chiến thuật sinh tồn của thú có túi #Khả năng giả chết của opossum #Vai trò làm sạch môi trường tự nhiên #Kháng nọc độc rắn trong tự nhiên #Tiến hóa và thích nghi của loài thú

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