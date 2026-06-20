[INFOGRAPHIC] Loài vẹt 'tuyệt tích' gần 100 năm bất ngờ tái xuất ở Indonesia

Sau gần 100 năm mất tích, loài vẹt Blue-fronted Lorikeet đặc hữu của Indonesia bất ngờ xuất hiện trở lại trên đỉnh núi cao nhất đảo Buru.
Omoda C5 Sport đóng vai trò là phiên bản cơ bản của dòng C5 khi xếp sau Luxury, Premium, Flagship động cơ đốt trong và SHS-H Premium/Flagship hybrid hiện tại.
Con người đã phát hiện ra ba trong số những ngôi sao lâu đời nhất trong vũ trụ nằm trong Dải Ngân hà.
Giữa những khu rừng và vùng ngoại ô Bắc Mỹ có một loài thú nổi tiếng vì khả năng “giả chết như thật” đáng kinh ngạc.
Ý tưởng "một triệu vệ tinh AI" của Elon Musk gây ra cuộc tranh luận gay gắt về công nghệ và chi phí liên quan đến điện toán không gian.
Nghiên cứu của Mỹ đã tiến một bước quan trọng hướng tới "dược phẩm vũ trụ" bằng cách sử dụng thực vật.
Giữa những khu rừng nhiệt đới rậm rạp của Đông Nam Á, có một loài chim màu xanh lục nổi bật đến mức trông như được tạo ra từ trí tưởng tượng.
Miệng hố sâu nơi khủng long tuyệt chủng có thể đã duy trì sự tuần hoàn thủy nhiệt, có khả năng tạo ra môi trường sống thích hợp cho vi sinh vật.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Thân được quý nhân hỗ trợ, sự nghiệp thăng hoa và tài vận có chuyển biến lớn.
Suối ngầm Fosse Dionne ở vùng Burgundy (Pháp) mỗi ngày phun ra lượng nước lớn màu xanh ngọc. Đến nay, giới khoa học vẫn chưa tìm ra nguồn nước của suối ngầm.
Nhìn lại lịch sử, việc Ngô Xương Ngập và Ngô Xương Văn cùng ở ngôi là một hiện tượng đặc biệt trong suốt hơn một nghìn năm quân chủ Việt Nam.
Vật chất bị lỗ đen nuốt chửng sẽ đi về đâu? Hé lộ những nguyên lý đằng sau khả năng nuốt chửng vật chất của lỗ đen.
Mỗi độ hoa nở, những con đường phủ sắc tím mộng mơ của phượng tím lại khiến nhiều đô thị trên thế giới như bước ra từ truyện cổ tích.
Giữa những khu rừng phủ đầy tuyết ở Bắc Mỹ, có một loài thỏ sở hữu đôi chân kỳ dị và khả năng biến đổi màu lông đáng kinh ngạc.
Các chuyên gia ở Trung Quốc và châu Âu đã phát triển đồng hồ hạt nhân sử dụng thorium-229 có thể đo thời gian chính xác hơn đồng hồ nguyên tử.
Giữa vùng nông thôn nước Anh có một cây cầu bằng sắt đã mở ra kỷ nguyên mới cho nền văn minh công nghiệp thế giới.
Kính viễn vọng không gian James Webb đã phát hiện bằng chứng về một ngôi sao giả hiệu - "bóng ma" hiện về từ vũ trụ 12 tỷ năm trước.
Hai cá thể cá sấu nước mặn nặng khoảng 1 - 1,3 tấn đã được đội săn tại Malaysia gồm 11 người tiến hành vây bắt và tiêu diệt.
Ngôi sao nguyên thủy nhất trong vũ trụ đã được phát hiện, với hàm lượng kim loại đạt mức thấp kỷ lục.
Đến nay, danh tính thi hài "đôi giày xanh" nằm trên đỉnh Everest từ năm 1966 vẫn chưa được xác định. Một số người cho rằng đó là thi hài của Tsewang Paljor.
Các chuyên gia ở Australia phát hiện loài cá mập mới có khả năng sử dụng các vây như những chiếc chân để "đi bộ" trên đáy biển ở vùng biển nông của vịnh Milne.
Cây sồi cổ thụ 1.200 tuổi ở Anh, gắn liền với truyền thuyết về tên trộm Robin Hood, đã chết sau khi không ra lá trong suốt mùa xuân năm nay.