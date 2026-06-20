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[INFOGRAPHIC] Loài vẹt 'tuyệt tích' gần 100 năm bất ngờ tái xuất ở Indonesia

Kho tri thức

[INFOGRAPHIC] Loài vẹt 'tuyệt tích' gần 100 năm bất ngờ tái xuất ở Indonesia

Sau gần 100 năm mất tích, loài vẹt Blue-fronted Lorikeet đặc hữu của Indonesia bất ngờ xuất hiện trở lại trên đỉnh núi cao nhất đảo Buru.

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#Vẹt Blue-fronted Lorikeet #Động vật đặc hữu Indonesia #Hành trình tái xuất loài vật #Loài vẹt đặc hữu

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