Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bộ GD&ĐT công bố đáp án chính thức môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh thi môn Toán, đáp án chính thức đã được Bộ GD&ĐT công bố. Đây là môn thi thứ hai  Kỳ thi tốt nghiệp THPT, thi trắc nghiệm.

Bình Nguyên

Chiều tối ngày 19/6, Bộ GD&ĐT đã công bố đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Dưới đây là đáp án chính thức môn Toán.

1.png

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay là 1.213. 695, chiếm 99,18% số thí sinh đăng ký dự thi. Tổng số điểm thi là 2.478; tổng số phòng thi là 54.4097.

Kỳ thi năm nay, có 74 thí sinh bị đình chỉ thi; trong đó có 5 thí sinh sử dụng tài liệu và 69 thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi. Năm 2025 có 41 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó có 39 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi.

00.jpg
Thí sinh Hà Nội tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh Bình Nguyên

Trước đó, ngày 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước đã hoàn thành bài thi môn Toán (thời gian 90 phút) - môn thi thứ 2 trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây là môn thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm, gồm ba dạng câu hỏi: lựa chọn đáp án đúng, câu hỏi đúng/sai và câu hỏi trả lời ngắn.

Đề thi được xây dựng theo các mức độ tư duy từ nhận biết, thông hiểu đến vận dụng, qua đó đánh giá năng lực và phẩm chất của người học theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới.

Đề thi môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2026 (mã đề 019) như sau:

Mời độc giả xem video Học online vô tình đẩy trẻ em vào mạng xã hội...
#đáp án chính thức #thi THPT #Bộ GD&ĐT #kỳ thi tốt nghiệp #đề thi Toán

Bài liên quan

Xã hội

Từ hôm nay, thí sinh có 5 ngày đăng ký nguyện vọng đại học 2026

Hệ thống tuyển sinh mở cửa cho thí sinh toàn quốc tập dượt đăng ký nguyện vọng. 5 ngày thực hành này là cơ hội vàng để làm quen giao diện và tránh sai sót.

Sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, nhiều thí sinh thường có tâm lý "chờ điểm rồi mới tính". Tuy nhiên, với quy trình xét tuyển đại học hiện nay, nếu đợi đến sát hạn đăng ký chính thức mới bắt đầu tìm hiểu hệ thống, mã trường, mã ngành, phương thức xét tuyển và thứ tự ưu tiên, thí sinh rất dễ rơi vào tình trạng lúng túng, dẫn đến những nhầm lẫn.

Cơ hội tập dượt và rà soát lỗi trên hệ thống hỗ trợ chung

Xem chi tiết

Xã hội

Thí sinh có 5 ngày thực hành đăng ký nguyện vọng đại học, từ 17-21/6

Bộ GD&ĐT cho phép thí sinh thực hành đăng ký nguyện vọng trong 5 ngày để làm quen quy trình và hoàn thiện các thông tin cần thiết.

Thí sinh thí sinh bắt đầu bước vào đợt thực hành đăng ký xét tuyển đại học trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT. Thời gian tập dượt kéo dài từ 17 đến hết ngày 21/6.

Trong thời gian này, hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ: http:// thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn mở để thí sinh thực hành đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển với đầy đủ các bước như quy trình chính thức, ngoại trừ khâu nộp lệ phí xét tuyển.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới