Hiện vật 2.500 năm tuổi hé lộ tập tục tang lễ của người Ai Cập cổ đại

Tấm vải liệm làm từ hàng ngàn hạt cườm nhiều màu sắc khoảng 2.500 tuổi hé lộ tập tục tang lễ độc đáo của người Ai Cập cổ đại.

Khoảng 2.500 năm trước, người Ai Cập cổ đại đã tạo ra những tấm vải liệm vô cùng tinh xảo làm từ hàng ngàn hạt cườm màu sắc nhiều màu sắc. Chúng thường được đặt lên trên xác ướp được quấn trong vải lanh và tượng trưng cho việc khắc họa người chết trông giống như Osiris - vị thần cai quản thế giới bên kia và sự sinh sản.

Tấm vải liệm đính hạt cườm này nằm trong bộ sưu tập của Viện Nghệ thuật Chicago (AIC). Nó được mua vào cuối thế kỷ 19 từ Mục sư Chauncey Murch - một nhà sưu tập nhiệt thành các tác phẩm nghệ thuật Ai Cập cổ đại. Hiện vật có kích thước 45,7 x 40 cm. Với kích thước này, tấm vải liệm đính hạt cườm có thể phủ kín đầu và phần ngực trên của người quá cố.

Tấm vải liệm khoảng 2.500 tuổi được làm từ hàng ngàn hạt cườm nhiều màu sắc. Ảnh: Art Institute of Chicago, Gift of Henry H. Getty and Charles L. Hutchinson (CC0, Public Domain).

Theo nhà Ai Cập học Emily Teeter - người đã công bố một phân tích chi tiết về hiện vật này cho bảo tàng, tấm vải liệm gồm 3 phần chính: một khuôn mặt người, một con bọ hung có cánh và vòng cổ rộng.

Khuôn mặt của người này được tạo hình chủ yếu từ những hạt cườm màu xanh đậm, trong khi các đường nét trên khuôn mặt và lớp trang điểm mắt được thể hiện một cách trừu tượng bằng các hạt cườm màu đen, đỏ và vàng. Một bộ râu giả tương tự như trên mặt nạ của pharaoh Tutankhamun đã được thêm vào bằng các hạt cườm màu xanh ngọc. Việc sử dụng nhiều hạt cườm màu xanh lam có thể nhằm ám chỉ đến nữ thần bầu trời Nut - vị thần đôi khi được miêu tả như một chuỗi các ngôi sao trên bầu trời xanh.

Ngay dưới hình khuôn mặt là hình ảnh bọ cánh cứng được tạo thành từ những hạt cườm nhiều màu. Theo AIC, hình ảnh này có lẽ gợi liên tưởng đến Khepri - vị thần Mặt trời mang gương mặt bọ cánh cứng, đại diện cho sự sáng tạo và đổi mới. Mặc dù bùa hình bọ hung thường được đặt vào xác ướp trong quá trình ướp xác nhưng hiện vật khoảng 2.500 tuổi này lại khắc họa hình ảnh bọ cánh cứng bằng hạt cườm trên chính tấm vải liệm.

Bên dưới con bọ hung là một chiếc vòng cổ được làm từ các hạt cườm màu xanh đậm, đỏ, vàng, đen và xanh nhạt, tạo thành một chuỗi các bông hoa sen vàng và các bông hoa màu đỏ.

Theo nhà Ai Cập học Emily, tấm vải liệm làm từ hạt cườm thường được đặt lên trên lớp vải lanh đỏ phủ lên xác ướp đã được quấn kín. Tấm vải liệm sẽ được giữ cố định bằng các dây buộc quấn quanh lưng.

"Tấm vải liệm mô phỏng lớp vải quấn của thần Osiris nên nó tượng trưng cho việc người quá cố trông giống như vị thần quyền lực ở cõi âm", nhà Ai Cập học Emily cho hay.