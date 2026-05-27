Đề và đáp án gợi ý bài thi môn Ngữ văn lớp 10 THPT tỉnh Đồng Tháp

Ngày 27/5, hơn 44.300 học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, kỳ thi có quy mô lớn nhất tỉnh, môn Ngữ văn thi buổi đầu tiên.

Ngày 27/5, thí sinh Đồng Tháp bắt đầu tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Buổi sáng thi môn ngữ văn trong 120 phút; chiều thi tiếng Anh 60 phút và toán 90 phút. Môn Toán lần đầu tiên được áp dụng hình thức thi trắc nghiệm tại tỉnh Đồng Tháp. Các môn chuyên diễn ra vào sáng 28/5.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp, có hơn 44.300 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Đây là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương sau quá trình sáp nhập tỉnh thành.

Năm học 2026 - 2027, toàn tỉnh Đồng Tháp tuyển 986 lớp 10 công lập cho 83 cơ sở giáo dục THPT. Nhiều trường có quy mô tuyển sinh lớn từ 15 đến 18 lớp như THPT Châu Thành 1, THPT Sa Đéc, THPT Cao Lãnh 2, THPT Trương Định, THPT Gò Công Đông, THPT Nguyễn Đình Chiểu, THPT Chợ Gạo…

Bên cạnh đó, các trường chuyên như Trường THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu, Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu và Trường THPT Chuyên Tiền Giang tiếp tục tuyển sinh các lớp chuyên với quy mô 35 học sinh mỗi lớp, tập trung ở các môn như Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học… nhằm phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu. Trong đó, Trường THPT Chuyên Nguyễn Đình Chiểu và Trường THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu cùng tuyển 11 lớp, còn Trường THPT Chuyên Tiền Giang tuyển 14 lớp, góp phần duy trì nguồn đào tạo học sinh mũi nhọn cho địa phương.

Toàn tỉnh có hơn 44.300 thí sinh tham dự Kỳ thi Tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2026 - 2027.

Trước đó, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp đã tăng cường công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp và phân luồng sau trung học cơ sở, bảo đảm phù hợp với năng lực, nguyện vọng của học sinh; đồng thời cân đối giữa giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp trong tình hình mới.

Do kỳ thi diễn ra vào thời điểm mùa mưa, các điểm thi đều được yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng phòng thi dự phòng và phương án ứng phó linh hoạt với các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, mưa lớn.

Đề thi môn Văn vào lớp 10 THPT Đồng Tháp năm 2026 như sau:

Gợi ý đáp án môn Văn vào lớp 10 THPT Đồng Tháp năm 2026 từ tuyensinh247 như sau:

Gợi ý đáp án chỉ mang tính chất tham khảo

Gợi ý đáp án: