Mở mộ cổ thời nhà Tần gần Vạn lý Trường Thành, phát hiện thứ không ngờ

Các nhà khảo cổ đã khai quật một ngôi mộ thời nhà Tần, cách Vạn lý Trường thành của Trung Quốc khoảng 1,5 km và tìm thấy chiếc bình chứa loại bia cổ.

Trong nghiên cứu công bố trên tạp chí Journal of Archaeological Science: Reports, các chuyên gia cho biết đã có khám phá bất ngờ trong ngôi mộ thời nhà Tần gần Vạn lý Trường Thành.

Cụ thể, ngôi mộ, được đặt tên là M39, nằm tại nghĩa trang Sơn Giáp Bảo gần thành phố Cố Nguyên, khu tự trị Ninh Hạ, cách Vạn lý Trường thành khoảng 1,5 km về phía Nam. Các chuyên gia xác định ngôi mộ có niên đại vào cuối thời Chiến quốc (năm 547-221 trước Công nguyên).

Trong số các hiện vật được tìm thấy trong ngôi mộ M39, các chuyên gia đặc biệt chú ý tới chiếc bình đồng chứa 3.740 ml chất lỏng trong suốt, màu xanh nhạt và không mùi.

Chiếc bình đồng 2.300 tuổi chứa bia tìm thấy trong mộ cổ thời nhà Tần. Ảnh minh họa: Sergey Ryzhov/Shutterstock.com.

Theo các nhà nghiên cứu, chất lỏng trong bình đồng được bảo quản tốt, không bay hơi hay rò rỉ vào lớp đất xung quanh trong hơn 2.000 năm qua là nhờ được niêm phong 2 lớp gồm nút vải chèn ở miệng chai và lớp bùn hữu cơ ở bên ngoài. Nhờ vậy, không khí và nước ngầm không thể ngấm vào bên trong bình đồng qua đó giúp bảo quản đồ uống lên men từ ngũ cốc gần như nguyên vẹn theo thời gian.

Nghĩa trang Sơn Giáp Bảo bao gồm 183 hố chôn, bao gồm 179 hố có niên đại vào thời nhà Tần. Khu vực này là nơi chôn cất binh sĩ và dân thường dọc theo phòng tuyến biên giới.

Các chuyên gia cho biết, chiếc bình đồng có phần miệng hình củ tỏi - đặc trưng của đồ gốm nhà Tần, gắn liền với đồ uống có cồn. Họ đã lấy mẫu cả chất lỏng và lượng nhỏ cặn lắng trong bình để đem kiểm tra thành phần.

Kết quả phân tích bằng quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier ban đầu xác định những nhóm chất hữu cơ và mô hình phân biệt nhanh so sánh cặn lắng cổ đại với mẫu vật hiện đại, qua đó xác định đó là dấu vết của đồ uống có cồn. Kế đến, nhóm nghiên cứu sử dụng kỹ thuật đo khối phổ song song và khối phổ orbitrap độ phân giải cao để định lượng các chất chuyển hóa. Họ phát hiện hơn 2.400 hợp chất độc đáo, loại trừ khả năng chất lỏng trong bình chỉ là nước ngầm ngấm vào trong bình qua hàng ngàn năm.

Những hợp chất đã được giới nghiên cứu xác nhận thuộc 24 nhóm hóa học bao gồm: axit amin, axit béo và carbohydrate. Trong đó, axit lactic chiếm phần lớn và axit tartaric chỉ xuất hiện ở nồng độ thấp. Điều này cho thấy chất lỏng trong bình là một loại bia làm từ ngũ cốc, không phải rượu trái cây.

Thêm nữa, các chuyên gia tiến hành phân tích vi mô hạt tinh bột và hạt khoáng thực vật tách từ cặn lắng và cho ra kết quả phù hợp với hạt kê và cây trong nhóm Triticeae, bao gồm lúa mì và lúa mạch. Mẫu cặn lắng cũng chứa 8.571 tế bào nấm men, cho thấy việc sử dụng chất lên men có chủ đích của người xưa.

Đến nay, giới nghiên cứu chưa tìm được bất cứ tài liệu lịch sử hay ghi chép nào mô tả chính xác công thức nấu bia kết hợp kê với lúa mì hoặc lúa mạch và nấm men. Mức axit lactic cao hé lộ hương vị chua rõ rệt và thành phần tổng thể cho thấy đây là một đồ uống lên men bổ dưỡng.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, chiếc bình đồng tìm thấy trong mộ cổ có khả năng đóng vai trò như vật cúng tế mà gia đình chuẩn bị đồ ăn, thức uống cho người quá cố khi sang thế giới bên kia. Đồng thời, khám phá này cho thấy kỹ thuật nấu bia và cách bảo quản khá phổ biến trong xã hội nhà Tần.

Tìm thấy thuốc gây tê trên dụng cụ phẫu thuật trong mộ cổ

Phân tích cặn bám trên các dụng cụ phẫu thuật có niên đại vào thời nhà Minh cho thấy thầy thuốc đã sử dụng thuốc gây tê điều chế từ loài thực vật có độc.

Một bộ dụng cụ phẫu thuật khoảng 600 tuổi được các chuyên gia tìm thấy trong ngôi mộ ở Trung Quốc đã hé lộ bằng chứng hóa học đầu tiên trên thế giới về thuốc gây tê tại chỗ. Được sử dụng để làm mất cảm giác đau tại một vùng da khi thực hiện thủ thuật phẫu thuật, thuốc gây tê này được điều chế từ cây phụ tử mang độc tính cực cao. Tuy nhiên, độc tính này có thể đã được hóa giải trước bằng nước tiểu và một số chất khác.

"Sáu thế kỷ trước, một thầy thuốc phẫu thuật thời nhà Minh đã thực hiện một ca mổ bằng một chiếc kéo và nhíp bằng sắt. Ngày nay, chúng ta đã tìm thấy dấu vết của thuốc gây tê còn sót lại trên những dụng cụ đó bằng cách sử dụng chùm tia laser", đồng tác giả nghiên cứu Congcang Zhao và là nhà khảo cổ học tại Đại học Tây Bắc (Trung Quốc) cho biết.

8 chữ khắc trong bia mộ khiến các nhà khảo cổ phẫn nộ

Tên trộm táo bạo nhất đã khắc 8 chữ lên bia mộ, khiến các chuyên gia khảo cổ học vô cùng phẫn nộ.

Từ thời cổ đại, trộm mộ là một nghề cổ xưa và bí ẩn, gắn liền với tục lệ mai táng cầu kỳ. Vì vậy lăng mộ của nhiều nhân vật nổi tiếng trong lịch sử không thoát khỏi ánh mắt thèm muốn của những kẻ trộm mộ. Chúng không chỉ phá hoại cấu trúc lăng mộ mà còn cướp bóc những hiện vật quý giá, nhiều lần cản trở công tác nghiên cứu lịch sử của các nhà khảo cổ học.

Điều các nhà khảo cổ sợ nhất khi mở lăng mộ nghìn năm tuổi?

Không phải bẫy, thiết bị chứa thủy ngân hoặc khí độc, đây mới là điều các chuyên gia khảo cổ sợ nhìn thấy nhất khi mở các lăng mộ cổ.

Đối với các nhà khảo cổ học, mỗi cuộc khai quật là một cơ hội để đối thoại với lịch sử. Mỗi hiện vật và mỗi địa điểm đều là bằng chứng lịch sử để lại, là dữ liệu vô giá.

