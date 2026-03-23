Phục chế thành công tượng pharaoh nổi tiếng Ai Cập cổ đại

Theo Hội đồng Cổ vật Tối cao Ai Cập (SCA), các chuyên gia tại Đại học New York đã phục chế phần đầu bằng đá granit của tượng pharaoh Ramses II ở Abydos.

Ông Hisham El-Leithy, Tổng thư ký Hội đồng Cổ vật Tối cao Ai Cập (SCA), cho biết công việc phục chế và lắp đặt phần đầu bằng đá granit của bức tượng tạc pharaoh Ramses II được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ. Các chuyên gia đã lắp ráp lại khuôn mặt và phần đầu của bức tượng, vốn đã bị tách rời khỏi khăn đội đầu hoàng gia, hay còn gọi là “nemes”.

Tổng thư ký Hisham cho biết thêm, phần đầu của bức tượng được phục chế thành công đã được đặt trên bệ đá ở lối vào trụ thứ hai của ngôi đền ở Abydos, Sohag, tại vị trí mà du khách dễ nhìn thấy.

Ảnh: Ahram Online.

Theo Ahram Online, khuôn mặt bức tượng cao khoảng 67cm, nặng khoảng 300 kg, được phát hiện năm 1994 trong sân đầu tiên của đền thờ và được chuyển vào kho để bảo tồn, nghiên cứu.

Kết quả phân tích sau đó của các chuyên gia xác nhận khuôn mặt của bức tượng với khăn nemes đã được xác định trước đó, thuộc cùng một hiện vật, Do đó, họ nỗ lực phục chế phần đầu của bức tượng của pharaoh Ramses II.

Ảnh: Ahram Online.

Sameh Iskandar, trưởng đoàn khảo cổ, cho biết khuôn mặt của bức tượng được tìm thấy trong tình trạng tương đối tốt, vẫn còn lưu giữ dấu vết của sắc tố đỏ và vàng cũng như một phần râu hoàng gia. Phần khăn đội đầu “nemes”, nặng khoảng 1 tấn, cũng bảo tồn khá tốt khi vẫn còn dấu tích của màu sắc ban đầu và các bộ phận của con rắn hổ mang uraeus.

Theo ông Iskandar, các cuộc khai quật trước đó trong đợt khai quật năm 1994 - 1995 đã phát hiện thêm các phần khác của bức tượng, bao gồm cả phần chân và bệ của pho tượng. Kể từ đó, nhiều mảnh vỡ khác đã được xác định và công việc khai quật dự kiến ​​sẽ được tiến hành tiếp theo để phục dựng hoàn chỉnh bức tượng.

Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Sherif Fathy cho hay, đây là kết quả phản ánh chiến lược trong việc bảo vệ các di tích cổ của Ai Cập đồng thời nâng cao trải nghiệm tham quan cho du khách. Ông nhấn mạnh việc hợp tác giữa các chuyên gia trong nước với các đoàn khảo cổ quốc tế tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc phục dựng các yếu tố quan trọng tại các di chỉ khảo cổ, làm phong phú thêm trải nghiệm của du khách, đặc biệt là những nơi có ý nghĩa lịch sử như Abydos.