Kho tri thức

Phục chế thành công tượng pharaoh nổi tiếng Ai Cập cổ đại

Theo Hội đồng Cổ vật Tối cao Ai Cập (SCA), các chuyên gia tại Đại học New York đã phục chế phần đầu bằng đá granit của tượng pharaoh Ramses II ở Abydos.

Ông Hisham El-Leithy, Tổng thư ký Hội đồng Cổ vật Tối cao Ai Cập (SCA), cho biết công việc phục chế và lắp đặt phần đầu bằng đá granit của bức tượng tạc pharaoh Ramses II được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ. Các chuyên gia đã lắp ráp lại khuôn mặt và phần đầu của bức tượng, vốn đã bị tách rời khỏi khăn đội đầu hoàng gia, hay còn gọi là “nemes”.

Tổng thư ký Hisham cho biết thêm, phần đầu của bức tượng được phục chế thành công đã được đặt trên bệ đá ở lối vào trụ thứ hai của ngôi đền ở Abydos, Sohag, tại vị trí mà du khách dễ nhìn thấy.

Ảnh: Ahram Online.

Theo Ahram Online, khuôn mặt bức tượng cao khoảng 67cm, nặng khoảng 300 kg, được phát hiện năm 1994 trong sân đầu tiên của đền thờ và được chuyển vào kho để bảo tồn, nghiên cứu.

Kết quả phân tích sau đó của các chuyên gia xác nhận khuôn mặt của bức tượng với khăn nemes đã được xác định trước đó, thuộc cùng một hiện vật, Do đó, họ nỗ lực phục chế phần đầu của bức tượng của pharaoh Ramses II.

Ảnh: Ahram Online.

Sameh Iskandar, trưởng đoàn khảo cổ, cho biết khuôn mặt của bức tượng được tìm thấy trong tình trạng tương đối tốt, vẫn còn lưu giữ dấu vết của sắc tố đỏ và vàng cũng như một phần râu hoàng gia. Phần khăn đội đầu “nemes”, nặng khoảng 1 tấn, cũng bảo tồn khá tốt khi vẫn còn dấu tích của màu sắc ban đầu và các bộ phận của con rắn hổ mang uraeus.

Theo ông Iskandar, các cuộc khai quật trước đó trong đợt khai quật năm 1994 - 1995 đã phát hiện thêm các phần khác của bức tượng, bao gồm cả phần chân và bệ của pho tượng. Kể từ đó, nhiều mảnh vỡ khác đã được xác định và công việc khai quật dự kiến ​​sẽ được tiến hành tiếp theo để phục dựng hoàn chỉnh bức tượng.

Bộ trưởng Du lịch và Cổ vật Sherif Fathy cho hay, đây là kết quả phản ánh chiến lược trong việc bảo vệ các di tích cổ của Ai Cập đồng thời nâng cao trải nghiệm tham quan cho du khách. Ông nhấn mạnh việc hợp tác giữa các chuyên gia trong nước với các đoàn khảo cổ quốc tế tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc phục dựng các yếu tố quan trọng tại các di chỉ khảo cổ, làm phong phú thêm trải nghiệm của du khách, đặc biệt là những nơi có ý nghĩa lịch sử như Abydos.

Cuộc đời vĩ đại của pharaoh cai trị Ai Cập gần 70 năm

Ramesses Đại đế hay còn gọi pharaoh Ramesses II đã trị vì Ai Cập trong 66 năm. Ông nổi tiếng với những chiến dịch quân sự và các thành tựu vĩ đại.

Ramesses II (trị vì từ năm 1279 trước Công nguyên đến năm 1213 trước Công nguyên) được biết đến nhiều hơn với tên gọi Ramesses Đại đế. Ông là một trong những pharaoh có ảnh hưởng và nổi tiếng nhất của Ai Cập thời cổ đại.
Là pharaoh thứ ba của triều đại thứ 19 trong thời kỳ Tân Vương quốc, Ramesses Đại đế được vua cha là pharaoh Seti I bổ nhiệm làm nhiếp chính khi mới 14 tuổi. Sau khi cha băng hà, Ramesses II kế vị, trở thành tân vương của Ai Cập.
Mở mộ cổ Ai Cập, thứ bên trong khiến lịch sử phải viết lại

Trong cuộc khai quật tại Tanis, Ai Cập, các chuyên gia đã tìm thấy một lăng mộ hoàng gia chứa kho báu quý hiếm có thể làm thay đổi lịch sử.

Nằm sâu dưới lớp cát ở thành phố cổ Tanis, Ai Cập, các nhà khảo cổ phát hiện một lăng mộ hoàng gia. Khám phá này được đánh giá hiếm có tới mức có thể khiến lịch sử phải viết lại.
Theo các chuyên gia, bên trong lăng mộ có 225 bức tượng tang lễ được chế tác tinh xảo, sắp xếp theo một kiểu nghi lễ bí ẩn. Dù kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ lăng mộ nhưng họ không tìm thấy bất cứ thi hài nào nào. Điều này khiến giới nghiên cứu cảm thấy khó hiểu.
Phát hiện sốc, Pharaoh Ai Cập 'đánh cắp' lăng mộ của vị vua khác

Các nhà khảo cổ phát hiện một pharaoh Ai Cập đã di chuyển thi hài và "đánh cắp" lăng mộ của một vị vua khác.

Mới đây, các nhà khảo cổ học ở Ai Cập thông báo đã phát hiện 225 shabti - những bức tượng nhỏ dùng để phục vụ người đã khuất ở thế giới bên kia - thuộc về pharaoh Shoshenq III bên trong lăng mộ của một pharaoh khác.
Hơn 200 bức tượng shabtis được tìm thấy tại địa điểm Tanis, miền bắc Ai Cập, trong phòng phía bắc của lăng mộ Osorkon II, gần một chiếc quan tài không được đánh dấu. Tuy nhiên, những chữ tượng hình trên các bức tượng shabti giúp nhóm nghiên cứu xác định chúng thuộc về ai.
