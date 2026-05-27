Nạo vét đáy biển, phát hiện xác tàu chở kho báu giá trị

Trong quá trình nạo vét đáy biển ngoài khơi thành phố Cádiz, Tây Ban Nha, các chuyên gia phát hiện xác tàu đắm khoảng 400 tuổi chở 27 khẩu pháo, 18 thỏi bạc...

Xác tàu Delta I được các nhà khảo cổ phát hiện trong quá trình nạo vét đáy biển ngoài khơi thành phố Cádiz, Tây Ban Nha để mở rộng một cảng container.

Cuộc khai quật do Trung tâm Khảo cổ học dưới nước của Viện Di sản Lịch sử Andalusia (Tây Ban Nha) chủ trì. Nhóm chuyên gia đã trục vớt được một số hiện vật từ xác tàu Delta I, bao gồm 27 khẩu pháo, 1 chiếc chuông đồng, ít nhất 18 thỏi bạc.

Theo các nhà nghiên cứu, các thỏi bạc có khả năng đến từ các mỏ ở vùng đất ngày nay là Bolivia. Kho báu tìm thấy trong xác tàu Delta I cho thấy một mạng lưới thương mại rộng lớn và có khả năng là bằng chứng về "thị trường chợ đen" hoạt động dọc theo bờ biển Đại Tây Dương ở châu Âu thời xưa.

Kết quả phân tích các hiện vật được tìm thấy cho thấy tàu Delta I được đóng theo truyền thống Ibero-Atlantic và hoạt động trong biên chế của Pháp vào nửa cuối thế kỷ 17. Delta I là một con tàu thương mại, chở lô hàng gồm vũ khí và bạc từ Thụy Điển cho các nhà buôn người Hà Lan. Hàng hóa trên tàu phản ánh sự liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp buôn bán vũ khí châu Âu trong thời kỳ đó.

Xác tàu Delta I được tìm thấy với kho báu khổng lồ. Ảnh: simonkr/Getty Images.

Các nhà khảo cổ đã xác định được 5 cỡ nòng pháo khác nhau, có niên đại từ nửa cuối thế kỷ 16. Một số khẩu pháo bị hư hại nặng và thiếu một số bộ phận quan trọng. Mặc dù có nguồn gốc từ Thụy Điển nhưng những khẩu pháo này có thể thực chất đã từng được biên chế cho lực lượng pháo binh hải quân của Pháp.

Giới nghiên cứu nghi ngờ một số khẩu pháo có thể là đồ cũ, đã không còn được sử dụng theo đúng mục đích ban đầu nên được vận chuyển để làm vật dằn tàu. Một khả năng khác là những khẩu pháo này đã bị hư hại trong trận chiến hoặc tai nạn đã khiến con tàu bị chìm.

Trọng lượng của 18 thỏi bạc được trục vớt từ xác tàu Delta I lên tới 500 kg. Trong đó, một thỏi bạc có khắc năm 1667, cung cấp manh mối quan trọng để xác định niên đại của cả hàng hóa và vụ chìm tàu.

Nhóm nghiên cứu nghi ngờ số bạc khủng trên có thể là một phần của hoạt động buôn lậu bởi vì vương triều Tây Ban Nha kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển kim loại quý đến từ châu Mỹ trong suốt thế kỷ thứ 17.

Vào thời kỳ đó, Cádiz đã trở thành một trung tâm thương mại ngày càng quan trọng nhờ cảng biển tự nhiên và hoạt động hàng hải ngày càng phát triển. Do vậy, Cádiz trở thành "điểm nóng" của các hoạt động buôn lậu trên tuyến đường thương mại hàng hải phát triển.

Các nhà nghiên cứu hy vọng việc mô hình 3D của tàu Delta I và phân tích gỗ chi tiết sẽ giúp có thêm nhiều thông tin quý giá về con tàu cũng như lịch sử hàng hải trong khu vực vào gần 400 năm trước.

