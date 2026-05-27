Điều gì xảy ra khi phi hành gia qua đời trong không gian?

Khi một phi hành gia qua đời trong không gian, Trạm Vũ trụ Quốc tế sẽ đưa ra ba cách để xử lý tình huống.

Đối với hầu hết mọi người bình thường, cái chết không liên quan đến trọng lực bằng không, nhiệt độ cực lạnh hoặc sự phân hủy trong môi trường chân không. Nhưng đối với NASA, việc khám phá không gian là vấn đề biến mọi câu hỏi "nếu như" thành tình huống "chắc chắn sẽ xảy ra", vì vậy việc lập kế hoạch cẩn thận là điều cần thiết cho những gì có thể xảy ra trong không gian, bao gồm cả việc xử lý thi hài trong các nhiệm vụ, từ bảo quản lạnh đến tiêu hủy, hoặc để lại hài cốt trong không gian…

Mặc dù điều này nghe có vẻ giống như một cảnh trong phim khoa học viễn tưởng, nhưng thực tế là cần có những sự chuẩn bị toàn diện hơn, thậm chí bao gồm cả "mô phỏng cái chết", để đối phó với khả năng tồi tệ này.

Phi hành gia và cựu chỉ huy Trạm Vũ trụ Quốc tế Chris Hadfield tiết lộ rằng, trong trường hợp xảy ra thảm kịch trong không gian, nhiệm vụ chính là đưa thi thể trở lại khoang chứa áp suất. Tuy nhiên, vấn đề là thi thể phân hủy nhanh hơn nhiều trong môi trường có áp suất, có khả năng ảnh hưởng đến các phi hành gia khác. Do đó, để tránh lây nhiễm, người đã khuất sẽ được giữ trong bộ đồ vũ trụ của họ trong môi trường đông lạnh hoặc trong nhà xác tạm thời trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Hiện tại, có ba cách để xử lý hài cốt của các phi hành gia trên Trạm Vũ trụ Quốc tế. Ưu tiên hàng đầu là đưa hài cốt trở về Trái đất, nhưng điều này phụ thuộc vào thời gian thực hiện nhiệm vụ và những thách thức trong việc bảo quản sau đó.

Thứ hai là thả hài cốt vào không gian, nhưng việc này có thể vi phạm các thỏa thuận quốc tế về rác thải vũ trụ và gây ra nhiều tranh cãi hơn.

Cuối cùng là đưa hài cốt trở lại bầu khí quyển, về cơ bản là sử dụng bầu khí quyển để hỏa táng, nhưng điều này cũng tiềm ẩn những rủi ro và vấn đề đạo đức riêng.

Do đó, các nhà nghiên cứu của NASA đã đề xuất một giải pháp mới: Niêm phong hài cốt trong một túi đặc biệt, đông lạnh chúng thành trạng thái rắn bằng nhiệt độ cực thấp trong không gian, và sau đó sử dụng cánh tay robot để rung hài cốt thành những mảnh nhỏ li ti, giảm bớt gánh nặng lưu trữ và vận chuyển trong không gian.

Nếu một phi hành gia tử vong trên Mặt trăng, NASA cam kết sẽ đưa hài cốt trở về và ngăn ngừa ô nhiễm, lây nhiễm vi khuẩn từ các thiên thể trong vũ trụ, nhưng điều này cũng làm tăng độ phức tạp của nhiệm vụ.