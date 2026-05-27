Điều gì xảy ra khi phi hành gia qua đời trong không gian?

Khi một phi hành gia qua đời trong không gian, Trạm Vũ trụ Quốc tế sẽ đưa ra ba cách để xử lý tình huống.

Thiên Đăng - (Theo Technice)

Đối với hầu hết mọi người bình thường, cái chết không liên quan đến trọng lực bằng không, nhiệt độ cực lạnh hoặc sự phân hủy trong môi trường chân không. Nhưng đối với NASA, việc khám phá không gian là vấn đề biến mọi câu hỏi "nếu như" thành tình huống "chắc chắn sẽ xảy ra", vì vậy việc lập kế hoạch cẩn thận là điều cần thiết cho những gì có thể xảy ra trong không gian, bao gồm cả việc xử lý thi hài trong các nhiệm vụ, từ bảo quản lạnh đến tiêu hủy, hoặc để lại hài cốt trong không gian…

Điều gì sẽ xảy ra nếu một phi hành gia tử vong trong không gian? Đây là câu hỏi mà NASA cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Ảnh minh họa: @123RF.

Mặc dù điều này nghe có vẻ giống như một cảnh trong phim khoa học viễn tưởng, nhưng thực tế là cần có những sự chuẩn bị toàn diện hơn, thậm chí bao gồm cả "mô phỏng cái chết", để đối phó với khả năng tồi tệ này.

Phi hành gia và cựu chỉ huy Trạm Vũ trụ Quốc tế Chris Hadfield tiết lộ rằng, trong trường hợp xảy ra thảm kịch trong không gian, nhiệm vụ chính là đưa thi thể trở lại khoang chứa áp suất. Tuy nhiên, vấn đề là thi thể phân hủy nhanh hơn nhiều trong môi trường có áp suất, có khả năng ảnh hưởng đến các phi hành gia khác. Do đó, để tránh lây nhiễm, người đã khuất sẽ được giữ trong bộ đồ vũ trụ của họ trong môi trường đông lạnh hoặc trong nhà xác tạm thời trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Hiện tại, có ba cách để xử lý hài cốt của các phi hành gia trên Trạm Vũ trụ Quốc tế. Ưu tiên hàng đầu là đưa hài cốt trở về Trái đất, nhưng điều này phụ thuộc vào thời gian thực hiện nhiệm vụ và những thách thức trong việc bảo quản sau đó.

Thứ hai là thả hài cốt vào không gian, nhưng việc này có thể vi phạm các thỏa thuận quốc tế về rác thải vũ trụ và gây ra nhiều tranh cãi hơn.

Cuối cùng là đưa hài cốt trở lại bầu khí quyển, về cơ bản là sử dụng bầu khí quyển để hỏa táng, nhưng điều này cũng tiềm ẩn những rủi ro và vấn đề đạo đức riêng.

Do đó, các nhà nghiên cứu của NASA đã đề xuất một giải pháp mới: Niêm phong hài cốt trong một túi đặc biệt, đông lạnh chúng thành trạng thái rắn bằng nhiệt độ cực thấp trong không gian, và sau đó sử dụng cánh tay robot để rung hài cốt thành những mảnh nhỏ li ti, giảm bớt gánh nặng lưu trữ và vận chuyển trong không gian.

Nếu một phi hành gia tử vong trên Mặt trăng, NASA cam kết sẽ đưa hài cốt trở về và ngăn ngừa ô nhiễm, lây nhiễm vi khuẩn từ các thiên thể trong vũ trụ, nhưng điều này cũng làm tăng độ phức tạp của nhiệm vụ.

Kho tri thức

Bí ẩn hiện tượng lần đầu tiên ghi nhận ở sao Hỏa

Tàu vũ trụ MAVEN của NASA lần đầu tiên ghi nhận hiệu ứng Zwan-Wolf trong bầu khí quyển của sao Hỏa.

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Nature Communications, tàu vũ trụ MAVEN - đang làm nhiệm vụ khảo sát tầng khí quyển trên, tầng điện ly và từ quyển của sao Hỏa - đã lần đầu tiên ghi nhận một hiện tượng độc đáo gọi là "hiệu ứng Zwan-Wolf".

"Khi nghiên cứu dữ liệu MAVEN, tôi đột nhiên nhận thấy một số dao động rất thú vị. Tôi không bao giờ ngờ rằng nó lại có hiệu ứng như thế này. Bởi vì nó chưa từng được quan sát thấy trong bầu khí quyển của một hành tinh nào trước đây”, tác giả chính của nghiên cứu, TS Christopher Fowler từ Đại học West Virginia (Mỹ) cho biết.

Kho tri thức

Bộ mặt thật của 'hành tinh đỏ' khiến nhiều người bất ngờ

Bộ mặt thật của "hành tinh đỏ" Sao Hỏa đã được hé lộ, thông qua một phân tích toàn diện từ thành phần khoáng chất đến quan sát hình ảnh.

Từ lâu, sao Hỏa với vẻ ngoài màu nâu đỏ đặc trưng, ​​tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời đêm và được biết đến với cái tên "Hành tinh Đỏ". Cái tên này đã ăn sâu vào tâm trí mọi người, khơi gợi sự tò mò và khám phá vô tận về hành tinh láng giềng này.

Tuy nhiên, màu sắc thực sự của sao Hỏa là gì? Tạp chí SPACE, trích dẫn thông tin từ tờ The Conversation, cho biết tên tiếng Anh "Mars" (sao Hỏa) bắt nguồn từ La Mã cổ đại, bởi vì màu sắc của sao Hỏa gợi lên hình ảnh chiến tranh và máu. Tuy nhiên, màu đỏ của sao Hỏa thực chất đến từ oxit sắt (gỉ sét) trong đá và bụi bao phủ bề mặt của nó.

Kho tri thức

Băng trên sao Hỏa có thể chứa chìa khóa cho sự sống

Liệu băng trên sao Hỏa có chứa chìa khóa cho sự sống? Các nhà khoa học phát hiện ra các axit amin trong băng có thể tồn tại đến 50 triệu năm.

Tàu đổ bộ Phoenix của NASA đã thực hiện một khám phá đột phá vào năm 2008: đó là việc tìm thấy băng nước bên dưới bề mặt sao Hỏa. Các sứ mệnh tiếp theo đã xác nhận sự tồn tại của các lớp băng khổng lồ bên dưới sao Hỏa, đủ để bao phủ toàn bộ bề mặt sao Hỏa với độ sâu 1,5m.

Giờ đây, một nghiên cứu mới do Alexander Pavlov, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Vũ trụ Goddard của NASA dẫn đầu, chỉ ra rằng băng nước bên dưới bề mặt sao Hỏa có thể hoạt động như một hệ thống làm lạnh tự nhiên, bảo quản vi sinh vật hoặc axit amin trong tối đa 50 triệu năm và đã bảo vệ chúng khỏi bức xạ vũ trụ. Được công bố trên tạp chí Astrobiology, nghiên cứu này cung cấp những manh mối quan trọng cho việc tìm kiếm sự sống trên sao Hỏa trong tương lai.

