Nhiều người sốc nhiệt nguy kịch do nắng nóng, bác sĩ cảnh báo!

Nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 40 độ C khiến số ca cấp cứu liên quan đến nắng nóng gia tăng tại nhiều bệnh viện.

Những ngày gần đây, nền nhiệt tại nhiều địa phương liên tục duy trì ở mức 39-40 độ C, thậm chí ngoài trời có thời điểm cao hơn nhiều do hiệu ứng hấp nhiệt từ bê tông và mặt đường. Thời tiết khắc nghiệt không chỉ gây mệt mỏi mà còn tiềm ẩn hàng loạt nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng, đặc biệt là sốc nhiệt và đột quỵ.

Liên tiếp các ca sốc nhiệt nguy kịch được cấp cứu tại các bệnh viện

Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận một nam công nhân được đưa vào cấp cứu sau nhiều giờ làm việc liên tục ngoài trời nắng gắt. Bệnh nhân có biểu hiện kiệt sức, mất nước nghiêm trọng, được chẩn đoán tiêu cơ vân kèm suy thận cấp do sốc nhiệt.

Sau khi được sơ cứu, hạ thân nhiệt tích cực và truyền dịch, nam công nhân nói trên đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe dần ổn định.

Ngày 27/5, thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị cũng vừa cấp cứu thành công cho bệnh nhân bị sốc nhiệt nguy kịch do làm việc ngoài trời trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài.

Bệnh nhân là anh T.M.H (45 tuổi, trú tại Phú Thọ), hiện làm công nhân tại Quảng Ninh. Người bệnh được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng suy giảm ý thức sau khoảng 30 phút làm việc ngoài trời nắng nóng.

Theo người nhà, bệnh nhân xuất hiện mệt lả, chóng mặt, gọi hỏi không đáp ứng, co giật cục bộ hai tay rồi nhanh chóng rơi vào trạng thái lơ mơ.

Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân hôn mê, Glasgow 9 điểm, co giật cục bộ hai tay, thân nhiệt tăng cao tới 41 độ C. Các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực và chống độc đã khẩn trương tiến hành cấp cứu bằng các biện pháp truyền dịch, chườm mát, kiểm soát cơn co giật và chuyển điều trị hồi sức tích cực.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị rối loạn toan kiềm nặng, lactat máu tăng cao, men gan tăng và rối loạn điện giải. Người bệnh được chẩn đoán sốc nhiệt kèm nhiễm khuẩn tiêu hóa.

Trước đó, bà B.T.T (61 tuổi, trú tại phường Việt Hưng, Quảng Ninh), được người nhà phát hiện hôn mê sau khi đi làm đồng từ khoảng 8h30 đến gần trưa trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt. Khi được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, sốt cao 40,5 độ C, mạch nhanh 139 lần/phút, huyết áp tụt 90/40 mmHg, dấu hiệu mất nước rõ rệt.

Các bác sĩ nhanh chóng triển khai các biện pháp hồi sức tích cực gồm làm mát cơ thể, truyền dịch, hỗ trợ hô hấp, kiểm soát rối loạn điện giải và theo dõi sát tại Khoa Hồi sức tích cực. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiệt, suy thận, tiêu cơ vân, thiếu máu cơ tim cục bộ. Sau điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân dần ổn định.

Tại Phú Thọ cũng ghi nhận nhiều trường hợp sốc nhiệt do nắng nóng. Cụ thể, ngày 25/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết, trong những ngày thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, bệnh viện liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp say nắng, sốc nhiệt nguy hiểm do lao động ngoài trời trong điều kiện nhiệt độ cao. Đáng chú ý, có trường hợp nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, trụy mạch, tiên lượng rất nặng.

Trường hợp đầu tiên là người bệnh N.B.K (50 tuổi, xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ). Theo người nhà, bệnh nhân làm việc gặt lúa ngoài trời nắng nóng liên tục khoảng 2 giờ, sau đó xuất hiện mệt lả, hoa mắt, chóng mặt, vã mồ hôi, thở nhanh, co quắp tay chân, đau mỏi toàn thân. Gia đình nhanh chóng đưa bệnh nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ CKI Trần Công Cẩn, Khoa Hồi sức tích cực và chống độc khám cho bệnh nhân. Ảnh benhvienbaichay.vn

Tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, bệnh nhân được chẩn đoán say nắng, say nóng và được xử trí bù nước, điện giải, làm mát tích cực. Sau khoảng 1 giờ điều trị, bệnh nhân tỉnh táo trở lại, các triệu chứng cải thiện rõ rệt. Hiện sức khỏe ổn định và chuẩn bị ra viện.

Trường hợp thứ hai diễn biến nặng hơn là bệnh nhân L.T.K (69 tuổi, ở xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ). Bệnh nhân được đưa vào trạm y tế xã sau khi xuất hiện choáng ngất khi đang làm việc ngoài đồng.

Tại trạm y tế xã, bệnh nhân được ghi nhận sốt cao 40 độ C và nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng hôn mê sâu, Glasgow (mức độ ý thức và tổn thương não bộ) 5 điểm, sốt 41-42 độ C, huyết áp phải duy trì bằng thuốc vận mạch, thiểu niệu. Bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiệt, suy đa tạng.

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân được bệnh viện triển khai các biện pháp hồi sức tích cực như hạ thân nhiệt chỉ huy, thở máy, sử dụng thuốc vận mạch, bù nước điện giải và theo dõi sát. Hiện tình trạng bệnh nhân vẫn rất nặng và đang được điều trị tích cực.

Các bác sĩ cảnh báo say nắng, sốc nhiệt có thể tử vong nếu không cấp cứu kịp thời

Theo bác sỹ Bùi Tất Luật, Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, sốc nhiệt là tình trạng cấp cứu nội khoa đặc biệt nguy hiểm, xảy ra khi cơ thể tiếp xúc lâu với môi trường nhiệt độ cao hoặc lao động gắng sức dưới nắng nóng, khiến cơ chế điều hòa thân nhiệt bị rối loạn. Khi thân nhiệt tăng quá mức, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào suy đa cơ quan, tổn thương não, tim mạch, hô hấp và nguy cơ tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Các biểu hiện thường gặp của say nắng, say nóng và sốc nhiệt gồm mệt lả, đau đầu, chóng mặt, khát nhiều, da nóng đỏ, co quắp tay chân, thở nhanh, tim đập nhanh, buồn nôn hoặc rối loạn ý thức. Trường hợp nặng có thể sốt cao trên 39-40 độ C, lơ mơ hoặc hôn mê.

Bác sỹ khuyến cáo người dân hạn chế lao động ngoài trời trong khung giờ từ 10h đến 16h; uống đủ nước, bổ sung điện giải; mặc quần áo thoáng mát, đội mũ rộng vành, sử dụng biện pháp chống nắng; không làm việc quá sức dưới thời tiết nắng nóng kéo dài. Người cao tuổi và người có bệnh lý nền tim mạch, tăng huyết áp cần đặc biệt thận trọng.

Các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo, không chỉ người làm việc ngoài trời nhiều giờ mới bị nguy cơ sốc nhiệt mà với người cao tuổi, người mắc bệnh nền hoặc có thể trạng yếu, chỉ vài phút đến khoảng một giờ tiếp xúc với nắng nóng gay gắt cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Thời tiết nắng nóng là yếu tố thúc đẩy nguy cơ đột quỵ, đặc biệt ở người mắc tăng huyết áp, đái tháo đường, mỡ máu cao hoặc bệnh tim mạch. Người cao tuổi, trẻ nhỏ, người hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia hoặc không uống đủ nước cũng nằm trong nhóm nguy cơ cao.