Kho tri thức

Khám phá Quần đảo hoang dã nhất Nam bán cầu, nhìn như thế giới tiền sử

Nằm giữa đại dương lạnh giá và gần như tách biệt khỏi thế giới, các đảo cận Nam Cực của New Zealand là một trong những vùng đất nguyên sơ nhất quả đất.

Thanh Bình (tổng hợp)

Các đảo cận Nam Cực - New Zealand là một Di sản thế giới UNESCO gồm năm nhóm đảo nằm ở phía nam New Zealand: Snares, Bounty, Antipodes, Auckland và Campbell. Chúng nằm trong vùng cận Nam Cực — nơi gió mạnh, biển dữ và khí hậu lạnh ẩm gần như quanh năm. Vì vị trí xa xôi và điều kiện khắc nghiệt, các hòn đảo này hầu như không có cư dân thường trú, nhưng lại là thiên đường của động vật hoang dã.

Ảnh: newzealand

Điều khiến quần đảo này đặc biệt là mức độ cô lập gần như tuyệt đối. Trong hàng triệu năm, nhiều loài sinh vật tại đây tiến hóa mà ít chịu tác động từ con người. Kết quả là một hệ sinh thái độc đáo hình thành giữa đại dương lạnh giá. Những đàn chim biển khổng lồ phủ kín vách đá, sư tử biển nằm chen nhau trên bãi cỏ ướt và chim cánh cụt đi lại giữa sương mù tạo nên khung cảnh giống phim tài liệu về thế giới tiền sử.

Ảnh: newzealand.com

Đây là nơi sinh sống của nhiều loài chim hiếm và đặc hữu, trong đó nổi bật có hải âu hoàng gia phương nam — một trong những loài chim bay lớn nhất thế giới với sải cánh dài tới hơn 3 mét. Khi lượn trên gió biển Nam Đại Dương, loài chim này gần như không cần đập cánh trong nhiều giờ. Ngoài ra còn có chim cánh cụt mào vàng, hải âu, hải cẩu lông và vô số loài chim biển khác. Một số hòn đảo có mật độ chim biển thuộc hàng cao nhất hành tinh.

Ảnh: Cloud Ridge Naturalists

Không chỉ động vật, thực vật tại đây cũng gây kinh ngạc. Các đảo cận Nam Cực nổi tiếng với những “megaherb” — các loài cây thân thảo khổng lồ có lá to và hoa màu sắc rực rỡ. Trong môi trường lạnh, gió mạnh và ít cây gỗ, chúng phát triển thành những cụm thực vật trông gần như bước ta từ phim viễn tưởng. Vào mùa hè ngắn ngủi, cả đồng cỏ có thể bừng lên màu tím, vàng và đỏ giữa nền trời xám lạnh của đại dương phương nam.

Con người từng đặt chân tới đây trong thời kỳ săn hải cẩu và săn cá voi thế kỷ 19. Một số đảo còn lưu dấu tích của các trạm khai thác cũ và những câu chuyện sinh tồn đầy khắc nghiệt. Tuy nhiên, do nhận ra giá trị sinh thái đặc biệt, New Zealand hiện kiểm soát rất nghiêm ngặt việc tiếp cận khu vực này. Phần lớn du khách chỉ có thể tới bằng các chuyến tàu nghiên cứu hoặc tour thám hiểm giới hạn số lượng.

Có lẽ điều hấp dẫn nhất ở các đảo cận Nam Cực của New Zealand không nằm ở di tích kiến trúc hay lịch sử nhân loại, mà ở cảm giác được nhìn thấy Trái Đất trong trạng thái gần như nguyên sơ. Giữa tiếng gió lạnh và sóng lớn Nam Đại Dương, nơi đây cho cảm giác như thế giới hiện đại vẫn chưa hoàn toàn chạm tới.

Kho tri thức

Thành phố cổ đẹp nhất Trung Mỹ nằm cạnh ngọn núi lửa đang phun trào

Được bao quanh bởi núi lửa và những tàn tích cổ kính, Antigua Guatemala hiện ra như một di sản thời thuộc địa bị thời gian bỏ quên.

Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới nhờ giá trị lịch sử cùng kiến trúc thuộc địa Tây Ban Nha gần như nguyên vẹn, Antigua Guatemala là một trong những thành phố cổ đẹp nhất châu Mỹ Latinh. Nằm giữa một thung lũng trên cao nguyên Guatemala, thành phố này được bao quanh bởi những ngọn núi lửa hùng vĩ, trong đó nổi bật nhất là Agua, Fuego và Acatenango — những “người khổng lồ” tạo nên khung cảnh vừa thơ mộng vừa đầy vẻ đe dọa.

Kho tri thức

Di sản thế giới từng là “phòng thí nghiệm cải tạo người nghèo” của châu Âu

Ẩn sau cái tên đầy lý tưởng, “Thuộc địa của lòng nhân từ” thực chất là một thí nghiệm xã hội gây tranh cãi của châu Âu thế kỷ 19.

Thuộc địa của lòng nhân từ (Colonies of Benevolence) là một di sản thế giới đặc biệt trải dài giữa Bỉ và Hà Lan, phản ánh một trong những thí nghiệm xã hội táo bạo nhất châu Âu sau thời kỳ chiến tranh Napoleon. Được thành lập vào đầu thế kỷ 19, hệ thống “thuộc địa” này không nhằm chinh phục lãnh thổ ở hải ngoại mà hướng đến việc “cải tạo người nghèo” ngay trong lòng châu Âu.

Kho tri thức

Tòa thành cổ lưu giữ linh hồn vương triều Cao Ly ở Triều Tiên

Là một trong những Di sản thế giới khó ghé thăm nhất với du khách quốc tế, Kaesong lưu giữ một thế giới cổ xưa nơi dấu vết vương triều Cao Ly vẫn còn hiện diện.

Di tích và địa điểm lịch sử ở Kaesong một trong những di tích lịch sử của CHDCND Triều Tiên được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Kaesong từng là kinh đô của vương triều Goryeo — triều đại đã thống nhất phần lớn bán đảo Triều Tiên và cũng là nguồn gốc của tên gọi “Korea” ngày nay.

