Đề thi và đáp án tham khảo môn Văn vào lớp 10 năm 2026 tỉnh Thái Nguyên

Sáng nay, 27/5 hơn 22.500 thí sinh tại Thái Nguyên đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn- Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, đảm bảo an toàn.

Sáng 27/5 hơn 22.500 thí sinh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thi môn Ngữ văn của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027, chiều thi môn Toán; sáng 28/5 thi môn Tiếng Anh. Trong đó, môn Ngữ văn và Toán thi theo hình thức tự luận với thời gian làm bài 120 phút, còn môn Tiếng Anh thi trắc nghiệm trong thời gian 60 phút theo quy định. Thí sinh đăng ký dự tuyển vào các trường THPT chuyên sẽ tiếp tục dự thi các môn chuyên vào ngày 29/5 theo kế hoạch tuyển sinh của tỉnh Thái Nguyên.

Trước đó, ngày 26/5, hơn 22.500 thí sinh tại Thái Nguyên đã có mặt tại 44 hội đồng coi thi để làm thủ tục dự thi.

Năm học 2026-2027, tỉnh Thái Nguyên tuyển trên 19.400 học sinh vào lớp 10. Để kỳ thi diễn ra an toàn trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản chỉ đạo UBND các xã, phường, các trường THPT và các hội đồng coi thi tăng cường biện pháp bảo đảm sức khỏe cho thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ.

Các điểm thi được yêu cầu rà soát cơ sở vật chất, bảo đảm điện, nước uống, quạt mát, ánh sáng, điều kiện phòng thi; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị y tế, phương tiện cấp cứu và các điều kiện phục vụ kỳ thi theo quy định.

Đề thi lớp 10 môn Ngữ văn của Thái Nguyên năm 2026 như sau:

Gợi ý đáp án bài thi môn Ngữ văn của Thái Nguyên năm 2026 từ tuyensinh247:

Gợi ý chỉ mang tính chất tham khảo.