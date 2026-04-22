Kỳ bí ngôi đền cổ Ai Cập có hình tròn hoàn hảo

Các nhà khảo cổ đã phát hiện một ngôi đền cổ ở Ai Cập có hình tròn hoàn hảo. Nơi đây có thể đã được sử dụng cho các nghi lễ linh thiêng liên quan đến nước.

Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập mới thông báo về việc các nhà khảo cổ phát hiện công trình hình tròn hiếm gặp dành riêng cho một vị thần. Công trình tôn giáo khoảng 2.200 năm tuổi này được gọi là Pelusius, bao gồm hệ thống cấp nước phức tạp, từng được kết nối với sông Nile. Điều này cho thấy ngôi đền được sử dụng cho các nghi lễ linh thiêng liên quan đến nước.

Ngôi đền được các nhà khảo cổ học phát hiện khi tiến hành cuộc khai quật tại địa điểm Tell el-Farama thuộc thành phố cổ Pelusium, nằm ở rìa phía Đông của đồng bằng sông Nile thuộc Bắc Sinai. Do vị trí chiến lược gần cửa sông Nile, thành phố cảng sầm uất Pelusium từng được sử dụng làm pháo đài vào dưới thời nhiều pharaoh Ai Cập. Năm 2022, các chuyên gia đã phát hiện một ngôi đền thờ thần Zeus được làm từ đá granite hồng tại địa điểm này.

Ngôi đền Pelusius có hình tròn hoàn hảo ở Bắc Sinai, Ai Cập. Ảnh: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities.

Các nhà khảo cổ đã phát hiện ra ngôi đền Pelusius vào năm 2019. Một cuộc khai quật ban đầu của một phần khu vực khảo cổ này đã hé lộ công trình hình tròn được xây bằng gạch đỏ và được các nhà khảo cổ học cho rằng đó là tòa nhà thượng viện của thành phố. Tuy nhiên, sau khi cuộc khai quật toàn bộ khu vực và ngôi đền được hoàn thành, họ đã thay đổi nhận định ban đầu.

Theo các chuyên gia, khu phức hợp đền thờ tập trung quanh một bồn nước hình tròn có đường kính khoảng 35m với một bệ vuông ở giữa. Nơi đây có lẽ từng đặt một bức tượng khổng lồ của thần Pelusius. Tên của vị thần này bắt nguồn từ từ tiếng Hy Lạp cổ có nghĩa là "bùn" hoặc "phù sa". Các kênh dẫn nước và hồ chứa bao quanh bồn nước. Bên trong bồn nước, được nối với một nhánh của sông Nile, các nhà khảo cổ đã tìm thấy nước và phù sa sông Nile, cho thấy chúng có mối liên hệ với thần Pelusius.

Dựa trên các lớp địa tầng tại địa điểm khảo cổ này, các chuyên gia cho rằng đền thờ Pelusius được xây dựng vào thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên và được sử dụng liên tục cho đến thế kỷ thứ 6 sau Công nguyên.

Ông Hisham El-Leithy, Tổng thư ký Hội đồng Cổ vật Tối cao Ai Cập cho biết, thiết kế kiến ​​trúc độc đáo của ngôi đền là sự kết hợp giữa truyền thống Ai Cập cổ đại với phong cách Hy Lạp và La Mã, thể hiện sự giao lưu văn hóa của Ai Cập với thế giới. Ông mô tả phát hiện này là "vô cùng quan trọng" vì nó cho thấy Pelusium từng là một thành phố nổi bật trong một thế giới cổ đại đa văn hóa.