Ý nghĩa phong thủy không ngờ của loài cây dân dã

Hồng bì không chỉ là cây cảnh đẹp mắt mà còn mang ý nghĩa phong thủy, giúp gia đình bình an, vượng khí và thịnh vượng quanh năm.

Mùa hè, thi thoảng trên phố, bạn có thể bắt gặp một mẹt hàng bày những chùm quả tròn nhỏ nâu vàng, với lớp lông tơ óng ánh và thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ.

Cắn một miếng vừa chua ngọt, vừa cay nồng hương vị đặc trưng, đánh thức những ký ức tuổi thơ ngọt ngào: Quất hồng bì.

Trước đây, các gia đình ở nông thôn đều thích trồng quất hồng bì để lấy bóng mát và thưởng thức trái chín. Quất hồng bì không chỉ là cây cảnh mà còn là cây ăn quả, vị thuốc quý.

Theo người xưa, trồng một cây quất hồng bì trước hiên nhà không chỉ là trồng một loài cây, mà là đón về một mảnh hồn quê, một “báu vật xanh” vừa nuôi dưỡng thân, vừa an định tâm.

Tuy nhiên, do giá trị kinh tế của cây cảnh này không cao nên loại cây này ngày càng thưa thớt. Ngày càng ít người trồng và cũng ít người bán loại quả này. Tuy nhiên, hương vị của trái quất hồng bì vẫn khiến nhiều người lưu luyến không thôi.

Cây quất hồng bì hay còn gọi là hồng bì, hoàng bì, quất bì. Đây là một loại cây ăn quả thân gỗ nhỏ thuộc họ Cam, chanh (Rutaceae) có nguồn gốc từ Đông Nam Á và miền Nam Trung Quốc.

Loài cây này có tên khoa học Clausena lansium, tên tiếng Anh thường gọi là Wampee hoặc Wampi, có thể trồng làm cây cảnh hoặc cây bóng mát, cây ăn quả.

Vẻ đẹp của sự cân bằng và bền bỉ

Hồng bì là cây thân gỗ nhỏ đến trung bình, cao 3-8m khi trưởng thành, rất vừa vặn với khuôn viên nhà phố hay sân vườn. Dáng cây không vươn cao kiêu hãnh như cau vua, cũng không xòe rộng choáng ngợp như bàng.

Cây cảnh mang một vẻ đẹp chừng mực. Thân cây thường mọc thẳng, phân nhiều cành nhánh từ thấp, tạo thành tán lá hình trứng hoặc hình cầu tự nhiên, tròn trịa và sum suê.

Vỏ cây màu xám nâu, theo năm tháng sẽ bong thành từng mảng nhỏ, để lộ lớp vỏ non màu nâu nhạt bên trong – giống như những vết khắc thời gian, càng nhìn càng thấy có chiều sâu.

Hoa trắng

Đây là dáng cây của sự “tàng phong tụ khí” trong phong thủy: không quá trống trải để tán khí, không quá rậm rạp để tích uế.

Bản hòa tấu của xanh và hương

Điểm quyến rũ nhất của hồng bì nằm ở lá. Lá kép lông chim, mỗi lá có 7-15 lá chét mọc đối, hình bầu dục thuôn dài 5-10cm. Khi còn non, lá chét mang màu xanh cốm pha chút ánh đồng, mềm mại như lụa.

Lá trưởng thành chuyển sang xanh lục đậm, dày, bóng như được phủ một lớp sáp. Điều đặc biệt: chỉ cần khẽ chạm tay vào lá, hoặc sau cơn mưa, cả cây tỏa ra một mùi tinh dầu the mát, hăng dịu đặc trưng – mùi của vỏ cam, vỏ quýt quyện với hương sả.

Đó là “hương trị liệu” tự nhiên. Mỗi sáng mở cửa, làn gió lùa qua tán Wampee sẽ mang theo mùi hương này vào nhà, giúp thanh lọc không khí, xua tan cảm giác uể oải.

Quả vàng lá xanh

Vào mùa thay lá, những chiếc lá già ngả vàng rồi rụng xuống, không xác xơ mà như tấm thảm vàng nhẹ nhàng, rất thơ.

Nét đẹp khiêm nhường mà thanh khiết

Tháng 3-4 Âm lịch, hồng bì trổ hoa. Hoa không rực rỡ kiểu phượng, không kiêu sa kiểu hồng. Hoa hồng bì mọc thành chùm tụ tán ở đầu cành, dài 10-20cm. Từng bông hoa nhỏ xíu, đường kính chỉ 3-4mm, 5 cánh màu trắng ngà hoặc vàng nhạt.

Nhìn từ xa, cả chùm hoa như một dải đăng ten phủ lên nền lá xanh thẫm. Vẻ đẹp của hoa nằm ở số lượng và hương thơm. Hàng nghìn bông li ti bung nở cùng lúc, tỏa hương ngọt dịu, thơm ngát nhưng không nồng gắt.

Những bông hoa trắng mỏng manh, mọc thành chùm dày đặc, thanh lịch và dễ chịu cho mắt. Hương hoa hồng bì là hương của tháng Ba, gợi nhớ về những khu vườn ông bà xưa.

Quả có thể làm thuốc

Ong bướm dập dìu tìm mật, tạo nên một khung cảnh đầy sức sống và yên bình trước hiên nhà.

Những chùm ngọc vàng của mùa hè

Từ tháng 7-9, cây vào vụ quả. Đây là lúc cây cảnh phô diễn vẻ đẹp viên mãn nhất. Quả mọc thành chùm sai trĩu, mỗi chùm 10-20 quả, buông thõng xuống như những chuỗi ngọc.

Quả hình cầu hoặc hình trứng, đường kính 1.5-2.5cm. Vỏ quả khi chín chuyển từ xanh sang vàng tươi, vàng nghệ, mỏng và có lớp lông tơ mịn như nhung.

Lấm tấm trên vỏ là những tuyến tinh dầu li ti, khiến quả luôn có mùi thơm đặc biệt. Bóc lớp vỏ, bên trong là lớp cơm trắng, mọng nước, chia thành múi.

Một cây hồng bì sai quả trước nhà vào mùa hè giống như treo hàng trăm chiếc đèn lồng vàng nhỏ,

Vị của quả hồng bì là bản giao hưởng: chua thanh đầu lưỡi, ngọt dịu lan dần, và kết lại bằng chút the nhẹ ở hậu vị. Có hạt màu xanh, vị hơi đắng, nhưng chính cái đắng đó làm nên cái “duyên” không lẫn vào đâu được.

Một cây hồng bì sai quả trước nhà vào mùa hè giống như treo hàng trăm chiếc đèn lồng vàng nhỏ, vừa no mắt, vừa ấm lòng.

2. Giá trị khi trồng hồng bì làm cây cảnh trước nhà

Máy điều hòa không khí

Tán lá hồng bì dày, xanh quanh năm nên là “máy điều hòa” tự nhiên. Trồng trước nhà hướng Tây, cây che bớt nắng gắt buổi chiều, giảm 2-3°C cho hiên nhà.

Lá cây tiết tinh dầu có tính kháng khuẩn, giúp đuổi muỗi và côn trùng. Rễ cọc ăn sâu, ít phá hỏng nền sân. Cây không quá lớn, không che khuất mặt tiền nhưng vẫn đủ tạo điểm nhấn xanh mát, mềm mại cho kiến trúc.

Trồng cây cảnh này trước nhà là giữ lại một góc ký ức

Mùa hoa trắng muốt, mùa quả vàng ươm – cây cảnh này giúp ngôi nhà có “4 mùa” để ngắm.

Vừa là thực phẩm vừa là vị thuốc quý

Hồng bì được coi là “tủ thuốc gia đình” đúng nghĩa. Quả hồng bì chín ăn tươi giải nhiệt, kích thích tiêu hóa. Vỏ quả phơi khô làm ô mai, ngậm ho rất tốt.

Lá hồng bì non dùng nấu cùng thịt gà, cá, khử tanh và tạo hương vị độc đáo. Theo Đông y, lá và rễ hồng bì có vị cay, đắng, tính ấm, giúp trị cảm cúm, đầy bụng, tiêu đờm.

Trồng một cây trước nhà là có sẵn dược liệu sạch khi cần. Tuổi thọ cây rất cao, 40-50 năm, có thể thành “cây gia bảo” truyền qua nhiều thế hệ.

Trồng hồng bì trước nhà giúp bình an, ngủ ngon.

Gợi nhớ kỷ niệm xưa

Với người Việt, hồng bì là cây của tuổi thơ, của vườn bà. Vị chua ngọt của quả gắn với những trưa hè trốn ngủ, trèo cây hái trộm.

Trồng cây cảnh này trước nhà là giữ lại một góc ký ức, là cách để con cháu biết đến hương vị quê nhà. Cây ra quả sai cũng là cái cớ để hàng xóm sang chơi, biếu nhau chùm quả vàng, tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt.

3. Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh hồng bì trước nhà

Hồng bì thuộc hành Mộc. Tán cây tròn, đầy đặn tượng trưng cho sự viên mãn, đủ đầy. Mùa quả chín rộ màu vàng óng – màu của hành Thổ. Mộc sinh Thổ, tạo thành vòng tương sinh liên tục trước minh đường, ngụ ý gia chủ “tiền vào như nước”, tài lộc sinh sôi.

Hoa màu trắng thuộc Kim, mà Kim khắc Mộc, nhưng hoa nhỏ, sắc nhã, lại nở rộ thành chùm – tượng trưng cho “quý nhân phù trợ”, hóa giải điều xấu.

Tàng phong tụ khí, trấn trạch an gia

Thân cây cảnh này không quá cao, tán không quá rậm, đạt chuẩn “trước không che lấp, sau có chỗ dựa” trong phong thủy nhà ở. Trồng chếch về bên trái cửa chính – vị trí Thanh Long – giúp kích hoạt sinh khí, mang lại may mắn cho chủ nhà và đường công danh.

Hương tinh dầu từ lá và hoa có tác dụng xua đuổi uế khí, tà khí. Người xưa tin rằng ma quỷ sợ mùi hăng của lá cây họ Cam – Quýt, nên trồng hồng bì trước nhà giúp bình an, ngủ ngon.

Biểu tượng của “Đa Phúc – Đa Lộc – Đa Thọ”

Cây cảnh ra hoa thành chùm, kết quả thành chùm, mỗi chùm nhiều quả: tượng trưng cho “con đàn cháu đống”, gia đình sum vầy, phúc lộc dồi dào.

Cây cảnh càng xanh tốt, sai quả thì vượng khí của ngôi nhà càng mạnh.

Cây sống lâu, càng già càng sai quả: ngụ ý về sự trường thọ, bền vững. Chữ “Hoàng” trong Hoàng Bì nghĩa là màu vàng, màu của vua chúa, của phú quý. Vì thế, cây cảnh này được xem là cây “chiêu tài”, đặc biệt hợp với người mệnh Thổ và mệnh Kim.

Lưu ý nhỏ khi trồng để đúng phong thủy:

Không trồng chắn ngay chính giữa cửa chính, sẽ cản trở luồng khí. Nên trồng lệch trái hoặc phải, cách cửa 2-3m.

Thường xuyên cắt tỉa cành tăm, cành khô để cây luôn thông thoáng, tránh tích tụ âm khí. Cây cảnh càng xanh tốt, sai quả thì vượng khí của ngôi nhà càng mạnh.

Nếu cây bị sâu bệnh, héo úa thì nên chữa trị ngay, vì đó là dấu hiệu phong thủy bị ảnh hưởng.

4. Cách trồng và chăm sóc cây cảnh hồng bì

Cách trồng

Chọn cây giống ghép cao 50-70cm, khỏe mạnh, không sâu bệnh. Hồng bì ưa nắng, nên trồng trước nhà nơi có nắng 6-8h/ngày.

Đào hố 60x60x60cm, cách tường 2-3m để tán xòe. Trộn đất thịt + phân chuồng hoai + trấu hun + vôi bột tỉ lệ 5:3:2.

Đặt bầu cây, lấp đất ngang cổ rễ, nén chặt, tưới đẫm. Cắm cọc chống gió cho cây đứng thẳng. Thời điểm trồng tốt nhất là đầu mùa mưa, tháng 5-6.

Cách chăm sóc

- Tưới nước: 2-3 ngày/lần khi mới trồng. Cây 2 năm tuổi trở lên chịu hạn tốt, chỉ tưới khi đất khô, mùa khô tưới 1 tuần/lần. Tránh úng rễ.

- Bón phân: Mỗi năm 3 đợt. Đầu mùa mưa bón NPK 16-16-8 để phát cành lá. Sau khi đậu quả bón kali + hữu cơ để quả ngọt. Sau thu hoạch bón phân chuồng phục hồi cây.

- Tỉa cành: Sau vụ quả, cắt bỏ cành khô, cành vượt, cành sâu bệnh để tán tròn, thông thoáng, tránh rậm rạp tích âm khí trước nhà.

- Phòng sâu bệnh: Cây cảnh này ít bệnh. Chú ý rệp sáp, sâu đục quả. Dùng nước tỏi ớt hoặc dầu neem phun phòng. Quét vôi gốc 2 lần/năm ngừa nấm.

- Làm cảnh: Muốn cây thấp làm cây cảnh bonsai, hãm ngọn khi cây cao 1.5m, uốn cành tạo thế từ năm thứ 3. Cây trồng chậu chọn chậu đường kính >60cm, thoát nước tốt.

Chăm đúng cách, 3-4 năm cây cho quả, càng già càng sai, vừa đẹp nhà vừa hợp phong thủy.

Tóm lại, trồng một cây cảnh hồng bì trước nhà là trồng cả một mùa hè vàng óng, một bầu trời ký ức và một lời cầu chúc an yên.

Trồng nó trong sân hoặc trên ban công, nó sẽ trở thành một cây bonsai xanh tự nhiên, tạo bóng mát và đẹp mắt. Vẻ đẹp của nó không hề thua kém gì những loài hoa và cây cảnh quý hiếm.

Nó không phô trương nhưng đủ sức làm mềm đi những khối bê tông cứng nhắc, mang thiên nhiên và tài lộc đến thềm nhà. Vẻ đẹp của quất hồng bì là vẻ đẹp của sự đủ đầy, bình dị mà sâu sắc – đúng như triết lý sống “biết đủ là vui” của người Việt.

Nếu bạn đang tìm một loài cây vừa làm cảnh, vừa ăn quả, vừa vượng phong thủy cho mặt tiền, hồng bì chính là lựa chọn không thể hoàn hảo hơn.