Đề và gợi ý đáp án môn thi Ngữ Văn vào lớp 10 2026 ở Huế

Hơn 18.000 thí sinh Huế bắt đầu kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026- 2027 với môn thi đầu tiên là ngữ văn vào sáng 27/5.

Sáng ngày 27/5, 18.002 thí sinh trên địa bàn thành phố Huế chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 với môn thi đầu tiên là Ngữ văn (120 phút). Buổi chiều các thí sinh thi môn Toán (90 phút) và Ngoại ngữ (60 phút). Đề thi môn ngữ văn và toán được tổ chức theo hình thức tự luận; môn ngoại ngữ thi trắc nghiệm. Điểm các bài thi được tính theo thang điểm 10, lấy đến 0,25 điểm.

Ngày 28/5, các thí sinh đăng ký vào Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế sẽ tiếp tục thi các môn chuyên.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TP Huế, toàn thành phố có 18.002 học sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 5.000 em so với năm trước. Để phục vụ kỳ thi, ngành giáo dục bố trí 48 điểm thi với 765 phòng thi.

Thí sinh nghe phổ biến quy chế thi. Ảnh huengaynay.vn

Dù số lượng thí sinh tăng cao, ngành giáo dục TP Huế cho biết vẫn bảo đảm đủ chỗ học cho học sinh sau tuyển sinh.

Dự kiến, 40 trường THPT trên địa bàn sẽ tuyển 17.579 học sinh. Ngoài ra, hệ thống trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cũng được rà soát để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh sau kỳ thi.

Năm nay, thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển vào các trường THPT. Việc xét tuyển được thực hiện đồng thời và bình đẳng giữa các nguyện vọng, trong đó các nguyện vọng sẽ được xét theo thứ tự đăng ký của từng thí sinh để xác định kết quả trúng tuyển.

Đề thi môn ngữ Văn vào lớp 10 THPT Huế năm 2026-2027 như sau:

Gợi ý đáp án môn Văn vào lớp 10 THPT Huế năm 2026-2027 từ tuyensinh 247:

Gợi ý đáp án chỉ mang tính tham khảo.