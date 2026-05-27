Cuộc đời bi kịch của người có IQ cao nhất thế giới

Từng được xem là hiện tượng hiếm có của nhân loại với chỉ số IQ vượt xa Albert Einstein, William James Sidis lại có một cuộc đời đầy bi kịch.

Trí tuệ khiến thế giới kinh ngạc

William James Sidis sinh ngày 1/4/1898 tại New York trong một gia đình nhập cư gốc Do Thái. Cha ông là nhà tâm lý học Boris Sidis và mẹ là bác sĩ Sarah Sidis. Ngay từ nhỏ, Sidis đã được nuôi dưỡng trong một môi trường giáo dục đặc biệt khi việc học gần như thay thế hoàn toàn tuổi thơ. Cha mẹ ông tin rằng trí tuệ có thể phát triển tối đa nếu được rèn luyện đúng cách từ sớm.

William James Sidis

Những thành tích của Sidis nhanh chóng gây chấn động nước Mỹ đầu thế kỷ XX. Khi chưa đầy 2 tuổi, ông đã có thể đọc báo New York Times. Đến năm 6 tuổi, cậu bé đã thông thạo nhiều ngôn ngữ như tiếng Pháp, Đức, Nga, Hebrew, Armenia và Thổ Nhĩ Kỳ. Không chỉ vậy, Sidis còn tự sáng tạo ngôn ngữ riêng, viết thơ, tiểu thuyết và phác thảo hiến pháp cho một xã hội tưởng tượng.

Thần đồng này hoàn thành chương trình tiểu học trong vài tháng và trung học trong 6 tuần. Năm 9 tuổi, Sidis được nhận vào Đại học Harvard và chính thức nhập học vào năm 11 tuổi. Tại đây, cậu thiếu niên khiến giới học thuật ngỡ ngàng khi thuyết trình về hình học bốn chiều, một lĩnh vực cực khó ngay cả với các giáo sư.

Với chỉ số IQ được ước tính từ 250 đến 300, cao hơn nhiều so với mức 160 của Albert Einstein, William James Sidis được truyền thông ca tụng là “cậu bé thông minh nhất thế giới”.

Góc khuất của một thiên tài không thể hòa nhập

Tuy nhiên, phía sau trí tuệ siêu việt là một tâm hồn lạc lõng. Tại Harvard, Sidis bị các sinh viên lớn tuổi chế giễu và không thể tìm thấy sự cân bằng trong cuộc sống. Sau khi tốt nghiệp năm 16 tuổi với thành tích xuất sắc, ông từng tuyên bố với báo chí: “Tôi muốn sống một cuộc đời hoàn hảo. Cách duy nhất để sống hoàn hảo là sống tách biệt. Tôi luôn ghét đám đông”.

Sự nghiệp giảng dạy và học cao học của ông tại Viện Rice (Texas) cũng sớm chấm dứt do áp lực từ môi trường xung quanh. Biến cố lớn nhất xảy ra vào năm 1919 khi Sidis bị bắt trong một cuộc biểu tình và bị kết án 18 tháng tù, dù sau đó được đưa vào viện điều dưỡng. Kể từ đây, ông bắt đầu cắt đứt với xã hội và chọn lối sống ẩn dật.

Trong nhiều năm, người có bộ não vĩ đại nhất thế giới chỉ làm những công việc văn phòng đơn giản như kế toán cấp thấp hay nhân viên ghi chép. Mỗi khi bị phát hiện danh tính, ông lại bỏ việc và chuyển đi nơi khác. Sidis từng chia sẻ trong chán nản: “Chỉ cần nhìn thấy công thức toán học cũng khiến tôi buồn nôn. Tất cả những gì tôi muốn là vận hành máy cộng số, nhưng họ không để tôi yên”.

Sự quay lưng của truyền thông và cái kết lặng lẽ

Dù lẩn tránh hào quang, Sidis vẫn âm thầm nghiên cứu. Năm 1925, ông xuất bản tác phẩm "The Animate and the Inanimate", đưa ra các giả thuyết về vũ trụ và nguồn gốc sự sống mà sau này được cho là có liên quan đến khái niệm hố đen hiện đại. Tuy nhiên, công trình này gần như bị phớt lờ.

Năm 1937, tạp chí The New Yorker đăng bài viết chế giễu cuộc sống của ông. Sidis kiện tạp chí này nhưng thất bại. Tòa án đã đưa ra một phán quyết lịch sử: "Một khi đã là nhân vật công chúng, người đó mãi mãi là nhân vật công chúng".

Sau vụ kiện, Sidis càng trở nên khép kín. Ngày 17/7/1944, ông qua đời vì xuất huyết não tại một căn phòng thuê nhỏ ở Boston trong sự cô độc và nghèo túng.

Hơn một thế kỷ trôi qua, cuộc đời của William James Sidis vẫn là bài học đau xót trong giới giáo dục và tâm lý học. Ông là minh chứng cho thấy trí thông minh kiệt xuất không phải lúc nào cũng đi đôi với hạnh phúc, đồng thời phản ánh áp lực khủng khiếp mà xã hội và gia đình đôi khi vô tình đặt lên vai những đứa trẻ thiên tài.