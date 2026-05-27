Chiêm ngưỡng loài nấm màu hồng trông như bước ra từ truyện cổ tích

Mỏng manh như cánh hoa và mang màu hồng hiếm thấy trong thế giới nấm, nấm sáp hồng được ví như một “viên kẹo rừng” đầy mê hoặc.

T.B (tổng hợp)

Nấm sáp hồng, tên khoa học Hygrocybe calyptriformis, là một trong những loài nấm đẹp và nổi bật nhất thuộc nhóm "mũ sáp" (waxcap) — các loài nấm có bề mặt bóng và hơi giống sáp. Chúng thường xuất hiện tại những đồng cỏ nghèo dinh dưỡng ở châu Âu, đặc biệt là Anh và Ireland, nơi khí hậu ẩm và mát tạo điều kiện lý tưởng cho các loài nấm phát triển. Với chiếc mũ màu hồng phấn hoặc hồng tím nhạt, nấm sáp hồng trông gần giống một bông hoa nhỏ mọc lên từ thảm cỏ hơn là một loài nấm thông thường.

Ảnh: first-nature

Điểm đặc trưng nhất của Hygrocybe calyptriformis là hình dáng chiếc mũ nấm. Khi còn non, mũ khép lại thành hình chóp nhọn giống chiếc mũ của tiên trong truyện cổ tích. Khi trưởng thành, nó dần mở ra thành dạng chuông mềm mại với mép hơi rách tự nhiên như lụa mỏng. Bề mặt nấm bóng nhẹ khi ẩm, phản chiếu ánh sáng khiến màu hồng trở nên gần như phát sáng giữa nền cỏ xanh và đất tối màu.

Ảnh: first-nature

Không chỉ đẹp, loài nấm này còn là “chỉ báo sinh thái” quan trọng. Các đồng cỏ có nhiều nấm mũ sáp thường là môi trường rất ít bị tác động bởi phân bón hóa học hay canh tác hiện đại. Vì thế, sự xuất hiện của nấm sáp hồng thường cho thấy hệ sinh thái đồng cỏ vẫn còn tương đối nguyên vẹn. Ở nhiều nơi tại châu Âu, các đồng cỏ có nấm mũ sáp được xem là môi trường quý hiếm cần bảo tồn.

Điều thú vị là giới khoa học vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ lối sống của nhóm nấm mũ sáp. Không giống nhiều loài nấm cộng sinh rõ ràng với cây cối, chúng dường như có mối quan hệ phức tạp hơn với đất và thảm thực vật xung quanh. Chính sự bí ẩn ấy càng khiến nấm mũ sáp hấp dẫn với các nhà nghiên cứu nấm học.

Ảnh: Glossario Illustrato Micologico

Dù mang vẻ ngoài hấp dẫn, nấm sáp hồng khá khó bắt gặp. Chúng thường mọc lẻ tẻ hoặc thành nhóm nhỏ vào mùa thu, đặc biệt sau những đợt mưa lạnh. Vì môi trường sống ngày càng thu hẹp do nông nghiệp hiện đại, số lượng của chúng ở nhiều khu vực châu Âu đã suy giảm đáng kể. Tại Anh, đây từng là một trong số ít loài nấm được đưa vào danh sách cần bảo vệ.

Trong thế giới nấm vốn đầy những gam màu nâu và xám, nấm sáp hồng giống như một nét màu bất ngờ mà thiên nhiên cố tình đặt giữa đồng cỏ. Nó không lớn, không có giá trị kinh tế nổi bật, nhưng lại khiến người ta dừng chân chỉ để ngắm nhìn — như một lời nhắc rằng vẻ đẹp kỳ lạ nhất đôi khi nằm ở những sinh vật nhỏ bé và mong manh nhất.

