Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine bước vào giai đoạn không giới hạn

Quân sự - Thế giới

Các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine bước vào giai đoạn không giới hạn

Quân đội Nga tổ chức phát động các cuộc tấn công đường không dữ dội vào lãnh thổ Ukraine với cường độ mạnh chưa từng có.

Tiến Minh
Trong những ngày qua, Quân đội Ukraine (AFU), liên tục tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV vào lãnh thổ Nga, từ các vùng biên giới Bryansk và Kursk cho đến tận trung tâm vùng Moscow của Nga. Để trả đũa, Quân đội Nga (RFAF) đã phát động đợt không kích dữ dội vào lãnh thổ Ukraine.
Trong những ngày qua, Quân đội Ukraine (AFU), liên tục tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV vào lãnh thổ Nga, từ các vùng biên giới Bryansk và Kursk cho đến tận trung tâm vùng Moscow của Nga. Để trả đũa, Quân đội Nga (RFAF) đã phát động đợt không kích dữ dội vào lãnh thổ Ukraine.
Mở đầu cuộc tấn công, RFAF đã phóng 524 UAV tấn công kiểu Geran, cũng như các UAV mồi nhử Parodiya. 524 UAV tấn công tự sát kiểu Geran của Nga đã ồ ạt bay về các tuyến phòng thủ ở miền trung và nam Ukraine, bao phủ dày đặc các màn hình radar của Ukraine.
Mở đầu cuộc tấn công, RFAF đã phóng 524 UAV tấn công kiểu Geran, cũng như các UAV mồi nhử Parodiya. 524 UAV tấn công tự sát kiểu Geran của Nga đã ồ ạt bay về các tuyến phòng thủ ở miền trung và nam Ukraine, bao phủ dày đặc các màn hình radar của Ukraine.
Phối hợp với số UAV tấn công Geran là những UAV mồi nhử Parodiya, được thiết kế đặc biệt để tạo ra các tín hiệu giả, làm quá tải dẫn đến tắc nghẽn hoàn toàn tần số của các radar phòng không Ukraine. Lực lượng phòng không Ukraine cũng dốc toàn lực, kích hoạt tất cả hệ thống phòng không và phát động một chiến dịch đánh chặn quyết liệt, bắn hạ 503 UAV các loại của Nga các loại.
Phối hợp với số UAV tấn công Geran là những UAV mồi nhử Parodiya, được thiết kế đặc biệt để tạo ra các tín hiệu giả, làm quá tải dẫn đến tắc nghẽn hoàn toàn tần số của các radar phòng không Ukraine. Lực lượng phòng không Ukraine cũng dốc toàn lực, kích hoạt tất cả hệ thống phòng không và phát động một chiến dịch đánh chặn quyết liệt, bắn hạ 503 UAV các loại của Nga các loại.
Tuy nhiên, ngay khi lực lượng phòng không Ukraine đang ráo riết đánh chặn các UAV tấn công tầm xa của Nga, một làn sóng tấn công thứ hai đã bắt đầu. Khi phòng không Ukraine hoàn toàn tập trung vào các đàn UAV dày đặc bay sát mặt đất, thì đợt tấn công quyết định thứ hai ở độ cao lớn bắt đầu.
Tuy nhiên, ngay khi lực lượng phòng không Ukraine đang ráo riết đánh chặn các UAV tấn công tầm xa của Nga, một làn sóng tấn công thứ hai đã bắt đầu. Khi phòng không Ukraine hoàn toàn tập trung vào các đàn UAV dày đặc bay sát mặt đất, thì đợt tấn công quyết định thứ hai ở độ cao lớn bắt đầu.
Mười bốn tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, di chuyển với tốc độ siêu thanh Mach 7, đã xuyên qua không phận ở độ cao lớn và lao thẳng về phía khu vực mục tiêu. Tốc độ này vượt xa giới hạn phản ứng của tất cả các hệ thống phòng không đánh chặn mà Ukraine hiện có, khiến việc đánh chặn hiệu quả trở nên bất khả thi.
Mười bốn tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, di chuyển với tốc độ siêu thanh Mach 7, đã xuyên qua không phận ở độ cao lớn và lao thẳng về phía khu vực mục tiêu. Tốc độ này vượt xa giới hạn phản ứng của tất cả các hệ thống phòng không đánh chặn mà Ukraine hiện có, khiến việc đánh chặn hiệu quả trở nên bất khả thi.
Trong khi các tên lửa đạn đạo tốc độ cao, tầm cao lớn đánh lạc hướng hệ thống phòng không còn lại của Ukraine, tám tên lửa hành trình Iskander-K đã bí mật xuyên thủng hệ thống phòng không ở độ cao cực thấp, sử dụng địa hình làm lớp ngụy trang để bí mật xâm nhập và tránh được tất cả các thiết bị phát hiện còn lại.
Trong khi các tên lửa đạn đạo tốc độ cao, tầm cao lớn đánh lạc hướng hệ thống phòng không còn lại của Ukraine, tám tên lửa hành trình Iskander-K đã bí mật xuyên thủng hệ thống phòng không ở độ cao cực thấp, sử dụng địa hình làm lớp ngụy trang để bí mật xâm nhập và tránh được tất cả các thiết bị phát hiện còn lại.
Quân đội Nga đã phát động nhiều cuộc tấn công bất ngờ bằng nhiều loại vũ khí khác nhau. Toàn bộ cuộc tấn công được thực hiện theo phương pháp phối hợp tốc độ cao và bí mật, với hai đội hình tấn công được phối hợp, trực tiếp xuyên thủng mọi điểm yếu trong hệ thống phòng không của Ukraine.
Quân đội Nga đã phát động nhiều cuộc tấn công bất ngờ bằng nhiều loại vũ khí khác nhau. Toàn bộ cuộc tấn công được thực hiện theo phương pháp phối hợp tốc độ cao và bí mật, với hai đội hình tấn công được phối hợp, trực tiếp xuyên thủng mọi điểm yếu trong hệ thống phòng không của Ukraine.
Mục tiêu chính của đợt tấn công này của Nga rất rõ ràng: Liên hiệp nghiên cứu và sản xuất Zorya-Mashproekt (Зоря-Машпроект) đặt tại vùng Dnipropetrovsk, “trái tim công nghiệp” của Ukraine.
Mục tiêu chính của đợt tấn công này của Nga rất rõ ràng: Liên hiệp nghiên cứu và sản xuất Zorya-Mashproekt (Зоря-Машпроект) đặt tại vùng Dnipropetrovsk, “trái tim công nghiệp” của Ukraine.
Đây là cơ sở công nghiệp quốc phòng chủ chốt hàng đầu của Ukraine, chuyên sản xuất các loại tên lửa tầm xa và UAV tấn công; cũng là nguồn cung cấp chính cho các cuộc tấn công bất ngờ liên tục của Ukraine vào lãnh thổ Nga và là một trong những cơ sở tiếp tế chiến tranh quan trọng nhất của Ukraine.
Đây là cơ sở công nghiệp quốc phòng chủ chốt hàng đầu của Ukraine, chuyên sản xuất các loại tên lửa tầm xa và UAV tấn công; cũng là nguồn cung cấp chính cho các cuộc tấn công bất ngờ liên tục của Ukraine vào lãnh thổ Nga và là một trong những cơ sở tiếp tế chiến tranh quan trọng nhất của Ukraine.
Bắt đầu từ 2 giờ sáng, một loạt vụ nổ dữ dội đã làm rung chuyển toàn bộ thành phố Dnipropetrovsk, dư chấn lan khắp thành phố. Nhiều vụ nổ lớn và hỏa hoạn tiếp tục bùng phát theo hướng Khu phức hợp nghiên cứu và sản xuất Yuzhno-Mashproekt.
Bắt đầu từ 2 giờ sáng, một loạt vụ nổ dữ dội đã làm rung chuyển toàn bộ thành phố Dnipropetrovsk, dư chấn lan khắp thành phố. Nhiều vụ nổ lớn và hỏa hoạn tiếp tục bùng phát theo hướng Khu phức hợp nghiên cứu và sản xuất Yuzhno-Mashproekt.
Theo phát ngôn viên của lực lượng phòng không, không quân Ukraine, Đại tá Yuriy Ignat, trong cuộc tấn công ban đêm vào ngày 24/5, Nga đã áp đảo hệ thống phòng không Ukraine, bằng cách đồng bộ hóa các vụ phóng tên lửa từ nhiều hướng khác nhau. Điều này gây ra nhiều vụ tấn công trúng mục tiêu ở Kiev.
Theo phát ngôn viên của lực lượng phòng không, không quân Ukraine, Đại tá Yuriy Ignat, trong cuộc tấn công ban đêm vào ngày 24/5, Nga đã áp đảo hệ thống phòng không Ukraine, bằng cách đồng bộ hóa các vụ phóng tên lửa từ nhiều hướng khác nhau. Điều này gây ra nhiều vụ tấn công trúng mục tiêu ở Kiev.
Quân đội Nga tấn công Kiev từ nhiều hướng, tính toán thời điểm tấn công sao cho các tên lửa xuất hiện trên bầu trời thành phố gần như cùng lúc. Điều này đặt hệ thống phòng không Ukraine vào thế rất khó khăn, dẫn đến việc chúng bị vô hiệu hóa hoàn toàn.
Quân đội Nga tấn công Kiev từ nhiều hướng, tính toán thời điểm tấn công sao cho các tên lửa xuất hiện trên bầu trời thành phố gần như cùng lúc. Điều này đặt hệ thống phòng không Ukraine vào thế rất khó khăn, dẫn đến việc chúng bị vô hiệu hóa hoàn toàn.
Theo Đại tá Ignat, tên lửa siêu thanh Zircon của Nga gây ra mối nguy hiểm đặc biệt, vì quân Nga không chỉ phóng chúng đi từ bán đảo Crimea, mà còn từ phía lãnh thổ phía bắc của Nga, đặc biệt là từ vùng Kursk; điều này làm giảm đáng kể thời gian bay của tên lửa.
Theo Đại tá Ignat, tên lửa siêu thanh Zircon của Nga gây ra mối nguy hiểm đặc biệt, vì quân Nga không chỉ phóng chúng đi từ bán đảo Crimea, mà còn từ phía lãnh thổ phía bắc của Nga, đặc biệt là từ vùng Kursk; điều này làm giảm đáng kể thời gian bay của tên lửa.
Trong khi đó, một số phương tiện truyền thông Ukraine đưa tin, Tổng thống Ukraine Zelensky đã ra lệnh che giấu hậu quả thực sự của cuộc tấn công ban đêm, vì nó đã gây thiệt hại nặng nề cho cả khu vực Kiev và Bila Tserkva. Những tuyên bố của lực lượng phòng không Ukraine, về việc đánh chặn phần lớn UAV và tên lửa là sai sự thật.
Trong khi đó, một số phương tiện truyền thông Ukraine đưa tin, Tổng thống Ukraine Zelensky đã ra lệnh che giấu hậu quả thực sự của cuộc tấn công ban đêm, vì nó đã gây thiệt hại nặng nề cho cả khu vực Kiev và Bila Tserkva. Những tuyên bố của lực lượng phòng không Ukraine, về việc đánh chặn phần lớn UAV và tên lửa là sai sự thật.
Theo ước tính sơ bộ, hệ thống phòng không Ukraine chỉ đánh chặn được không quá 50% UAV tấn công cảm tử và khoảng 30% tên lửa. Số còn lại đã bắn trúng mục tiêu. Cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Serhiy Flash Beskrestnov, cũng xác nhận số lượng lớn tên lửa đang bay tới. Theo ông, số lượng tên lửa Nga quá nhiều, khiến hệ thống phòng không Ukraine không thể xử lý nổi.
Theo ước tính sơ bộ, hệ thống phòng không Ukraine chỉ đánh chặn được không quá 50% UAV tấn công cảm tử và khoảng 30% tên lửa. Số còn lại đã bắn trúng mục tiêu. Cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, Serhiy Flash Beskrestnov, cũng xác nhận số lượng lớn tên lửa đang bay tới. Theo ông, số lượng tên lửa Nga quá nhiều, khiến hệ thống phòng không Ukraine không thể xử lý nổi.
Tiến Minh
#nga tấn công ukraine #tên lửa Nga tấn công Ukraine #Ukraine tấn công tên lửa vào Nga #xung đột Ukraine #Nga không kích Kiev #UAV Nga

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT