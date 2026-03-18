Kho báu cực giá trị hé lộ những điều chưa biết về Ai Cập cổ đại

Kho tri thức

Một đoàn khảo cổ Ai Cập - Đức mới khai quật được 13.000 mảnh gốm có khắc chữ tại Athribis, mang đến cái nhìn chưa từng có về cuộc sống của người Ai Cập cổ đại.

Mới đây, một đoàn khảo cổ Ai Cập - Đức phát hiện khoảng 13.000 mảnh gốm vỡ có khắc chữ, được gọi là ostraca, tại địa điểm khảo cổ cổ đại Athribis. Địa điểm này đã được các chuyên gia tiến hành cuộc khai quật từ năm 2005. Đến nay, hơn 42.000 ostraca được tìm thấy tại Athribis, Sohag, Thượng Ai Cập. Ảnh: Ancient-origins.net.
Số hiện vật trên mang đến cái nhìn chưa từng có về cuộc sống của người Ai Cập cổ đại với nhiều hoạt động trong cuộc sống thường nhật như thanh toán thuế, lệnh giao hàng, sổ sách kế toán, bài tập viết của học sinh... Ảnh: Ministry of Tourism and Antiquities.
Theo các chuyên gia, số lượng ostraca được tìm thấy ở Athribis lớn hơn nhiều bộ sưu tập tương tự được khai quật ở Deir el-Medina - ngôi làng của những nghệ nhân xây dựng các lăng mộ hoàng gia trong Thung lũng các Vua, Ai Cập. Ảnh: Ministry of Tourism and Antiquities.
Hơn 42.000 ostraca ở Athribis cung cấp bằng chứng mới về đời sống hằng ngày và hoạt động quản lý ở Ai Cập trong hơn 1.000 năm. Những mảnh gốm vỡ có khắc chữ được viết bằng nhiều loại chữ viết và ngôn ngữ khác nhau. Ảnh: Tübingen Athribis Project.
Nội dung được khắc trên các mảnh gốm bao gồm nhiều hoạt động, bao gồm thanh toán thuế, lệnh giao hàng, sổ sách kế toán, danh sách hành chính và bài tập viết của học sinh. Ảnh: Ministry of Tourism and Antiquities.
Một số ostraca có đề cập đến đời sống tôn giáo như thánh ca, lời cầu nguyện, các ghi chép liên quan đến hoạt động của đền thờ, chiêm tinh học và chủ đề cung hoàng đạo. Ảnh: Ministry of Tourism and Antiquities.
Văn bản cổ nhất là biên lai thuế được viết bằng chữ Demotic có niên đại từ thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên. Trong khi đó, ostraca ít tuổi nhất được tìm thấy ở Athribis là nhãn bình được viết bằng tiếng Arập từ thế kỷ 9-11 sau Công nguyên. Ảnh: Ministry of Tourism and Antiquities.
Phần lớn các ostraca được viết bằng chữ Demotic, chiếm khoảng 60 - 75% tổng số văn bản, tiếng Hy Lạp từ 15 - 30%. Chữ Hieratic, chữ tượng hình, chữ Coptic và tiếng Arab chiếm phần còn lại. Ngoài ra, một phần nhỏ mảnh gốm có khắc chữ có các hình vẽ hoặc thiết kế hình học. Ảnh: Ministry of Tourism and Antiquities.
Athribis từng là một trung tâm quan trọng về hoạt động thiên văn và chiêm tinh học trong thế giới cổ đại. Trong lĩnh vực thiên văn, người Ai Cập thời cổ đại tập trung vào việc quan sát các ngôi sao và đo đạc các thiên thể. Đối với chiêm tinh học, người dân tìm cách giải thích ý nghĩa và ảnh hưởng của các ngôi sao đến các vấn đề của đời sống nhân loại. Ảnh: Ministry of Tourism and Antiquities.
Các lá số tử vi được tìm thấy ở Athribis ghi lại vị trí của các ngôi sao và hành tinh vào thời điểm sinh của một người, cung cấp cơ sở cho việc dự đoán tương lai, phân tích tính cách... Ảnh: Ministry of Tourism and Antiquities.
Tâm Anh (TH)
