Cận cảnh bạch tuộc hiếm gặp có màu xanh biếc như nước biển

Một con bạch tuộc bí ẩn có màu xanh biếc như nước biển mới được phát hiện ở độ sâu gần 2.700m dưới đáy biển quần đảo Galapagos ngoài khơi Ecuador.

Theo Sciencedaily, quần đảo Galapagos ngoài khơi Ecuador nổi tiếng với một số loài động vật đặc hữu, chỉ được tìm thấy tại đây. Trong báo cáo mới được công bố trên tạp chí Zootaxa, các chuyên gia cho biết đã xác định được một loài bạch tuộc chưa từng được ghi nhận trước đây. Đó là một con bạch tuộc có màu xanh biếc như màu nước biển mới được phát hiện ở độ sâu gần 2.700m dưới đáy biển quần đảo Galapagos. Nó có kích thước khá nhỏ, tương đương quả bóng golf.

Các chuyên gia cho hay con bạch tuộc có màu xanh biếc trên được phát hiện trong chuyến thám hiểm biển sâu năm 2015 bằng tàu E/V Nautilus. Chuyến thám hiểm này được thực hiện với sự hợp tác giữa Quỹ Charles Darwin (CDF) và Ban quản lý Vườn quốc gia Galapagos. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng thiết bị lặn điều khiển từ xa (ROV) để khảo sát đáy biển gần đảo Darwin - hòn đảo nằm ở rìa phía bắc quần đảo Galapagos.

Khi ROV di chuyển trên đáy biển gần một ngọn núi ngầm ở độ sâu khoảng 1.773m bên dưới mặt biển, các nhà nghiên cứu phát hiện sinh vật bất thường: con bạch tuộc có màu xanh biếc như màu nước biển.

Con bạch tuộc bí ẩn có màu xanh biếc như màu nước biển được phát hiện dưới đáy biển quần đảo Galapagos. Ảnh: Charles Darwin Foundation.

Nhờ ROV, nhóm nghiên cứu đã thu thập mẫu bạch tuộc và quay video về 2 cá thể khác dường như cùng loài. Sau khi trở về quần đảo Galapagos, các nhà khoa học mang hàng chục mẫu vật biển sâu thu thập được tới Trạm nghiên cứu Charles Darwin để kiểm tra. Trong số các mẫu được thu thập trong chuyến thám hiểm, các nhà nghiên cứu đã tiến hành phân loại mẫu vật và con bạch tuộc xanh có kích thước bằng một quả bóng golf, trông không giống bất kỳ loài nào đã biết.

Vì vậy, các nhà nghiên cứu đã liên hệ với bà Janet Voight, chuyên gia động vật không xương sống tại Bảo tàng lịch sử tự nhiên Field ở Chicago và gửi cho bà một bức ảnh của sinh vật này.

Nhóm nhà nghiên cứu tại Trạm nghiên cứu ở Galapagos đã bảo quản con bạch tuộc bằng cồn và formalin trước khi gửi mẫu vật từ quần đảo Galapagos tới Chicago để chuyên gia Voight kiểm tra tại bảo tàng Field.

Thông qua các kiểm tra, bà xác định con bạch tuộc có màu xanh biếc là một loài mới, được đặt tên là Microeledone galapagensis. Khám phá này đánh dấu cột mốc quan trọng đối với bà Voight - người đã dành hơn 40 năm nghiên cứu về sự tiến hóa của bạch tuộc. Đây là lần đầu tiên bà dẫn đầu về việc mô tả một loài bạch tuộc mới.