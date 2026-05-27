Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Cận cảnh bạch tuộc hiếm gặp có màu xanh biếc như nước biển

Một con bạch tuộc bí ẩn có màu xanh biếc như nước biển mới được phát hiện ở độ sâu gần 2.700m dưới đáy biển quần đảo Galapagos ngoài khơi Ecuador.

Tâm Anh (TH)

Theo Sciencedaily, quần đảo Galapagos ngoài khơi Ecuador nổi tiếng với một số loài động vật đặc hữu, chỉ được tìm thấy tại đây. Trong báo cáo mới được công bố trên tạp chí Zootaxa, các chuyên gia cho biết đã xác định được một loài bạch tuộc chưa từng được ghi nhận trước đây. Đó là một con bạch tuộc có màu xanh biếc như màu nước biển mới được phát hiện ở độ sâu gần 2.700m dưới đáy biển quần đảo Galapagos. Nó có kích thước khá nhỏ, tương đương quả bóng golf.

Các chuyên gia cho hay con bạch tuộc có màu xanh biếc trên được phát hiện trong chuyến thám hiểm biển sâu năm 2015 bằng tàu E/V Nautilus. Chuyến thám hiểm này được thực hiện với sự hợp tác giữa Quỹ Charles Darwin (CDF) và Ban quản lý Vườn quốc gia Galapagos. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng thiết bị lặn điều khiển từ xa (ROV) để khảo sát đáy biển gần đảo Darwin - hòn đảo nằm ở rìa phía bắc quần đảo Galapagos.

Khi ROV di chuyển trên đáy biển gần một ngọn núi ngầm ở độ sâu khoảng 1.773m bên dưới mặt biển, các nhà nghiên cứu phát hiện sinh vật bất thường: con bạch tuộc có màu xanh biếc như màu nước biển.

nhenn-2.png
Con bạch tuộc bí ẩn có màu xanh biếc như màu nước biển được phát hiện dưới đáy biển quần đảo Galapagos. Ảnh: Charles Darwin Foundation.

Nhờ ROV, nhóm nghiên cứu đã thu thập mẫu bạch tuộc và quay video về 2 cá thể khác dường như cùng loài. Sau khi trở về quần đảo Galapagos, các nhà khoa học mang hàng chục mẫu vật biển sâu thu thập được tới Trạm nghiên cứu Charles Darwin để kiểm tra. Trong số các mẫu được thu thập trong chuyến thám hiểm, các nhà nghiên cứu đã tiến hành phân loại mẫu vật và con bạch tuộc xanh có kích thước bằng một quả bóng golf, trông không giống bất kỳ loài nào đã biết.

Vì vậy, các nhà nghiên cứu đã liên hệ với bà Janet Voight, chuyên gia động vật không xương sống tại Bảo tàng lịch sử tự nhiên Field ở Chicago và gửi cho bà một bức ảnh của sinh vật này.

Nhóm nhà nghiên cứu tại Trạm nghiên cứu ở Galapagos đã bảo quản con bạch tuộc bằng cồn và formalin trước khi gửi mẫu vật từ quần đảo Galapagos tới Chicago để chuyên gia Voight kiểm tra tại bảo tàng Field.

Thông qua các kiểm tra, bà xác định con bạch tuộc có màu xanh biếc là một loài mới, được đặt tên là Microeledone galapagensis. Khám phá này đánh dấu cột mốc quan trọng đối với bà Voight - người đã dành hơn 40 năm nghiên cứu về sự tiến hóa của bạch tuộc. Đây là lần đầu tiên bà dẫn đầu về việc mô tả một loài bạch tuộc mới.

Mời độc giả xem video: Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi.
#Phát hiện loài bạch tuộc mới #Bạch tuộc có màu xanh #bạch tuộc #quần đảo Galapagos

Bài liên quan

Kho tri thức

Phát hiện bạch tuộc khổng lồ dài 19m, từng thống trị đại dương cổ đại

Từ các hóa thạch được tìm thấy tại Canada và Nhật Bản, các nhà khoa học nhận định những loài bạch tuộc này có thể dài tới 19m.

mauu-7.png
Hình ảnh phục dựng một con bạch tuộc khổng lồ sống vào thời cổ đại. Ảnh: Yohei Utsuki, Hokkaido University.

Trong nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Science, các nhà khoa học cho biết những hóa thạch được tìm thấy ở đảo Vancouver (tỉnh British Columbia, Canada) và Hokkaido (Nhật Bản) thuộc về các loài bạch tuộc khổng lồ.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Bạch tuộc '7 chân' cực hiếm trôi dạt vào bờ biển Scotland

Một số người dân ở Scotland đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện một con bạch tuộc "7 chân" cực hiếm gặp trôi dạt vào bãi biển địa phương.

bachh-1.jpg
Xác một con bạch tuộc "7 chân" đã được người dân phát hiện trôi dạt vào bờ biển theo cửa sông Ythan gần Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Forvie, Newburgh, Aberdeenshire, Scotland.
bachh-2.jpg
Con bạch tuộc có kích thước khá ấn tượng. Chỉ riêng một xúc tu của nó đã dài khoảng 51 cm. Các nhà nghiên cứu cho rằng sinh vật biển sâu này là một cá thể cái.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Vẻ đẹp ma mị của loài hoa trông như xúc tu bạch tuộc

Loài thực vật độc đáo này nổi bật với vẻ đẹp lộng lẫy và tên gọi kỳ lạ, khiến nhiều người tò mò ngay từ cái nhìn đầu tiên.

1. Có tên gọi kỳ thú là “cây nho bạch tuộc”. Tên gọi này xuất phát từ những chùm hoa rủ dài, tỏa ra như xúc tu bạch tuộc, tạo vẻ ngoài độc đáo và thu hút. Ảnh: Pinterest.
1. Có tên gọi kỳ thú là “cây nho bạch tuộc”. Tên gọi này xuất phát từ những chùm hoa rủ dài, tỏa ra như xúc tu bạch tuộc, tạo vẻ ngoài độc đáo và thu hút. Ảnh: Pinterest.
2. Có nguồn gốc từ Philippines. Loài cây này có tên khoa học là Medinilla magnifica, thuộc họ Mua (Melastomataceae), có nguồn gốc từ Philippines và thường mọc ở vùng rừng nhiệt đới. Ảnh: Pinterest.
2. Có nguồn gốc từ Philippines. Loài cây này có tên khoa học là Medinilla magnifica, thuộc họ Mua (Melastomataceae), có nguồn gốc từ Philippines và thường mọc ở vùng rừng nhiệt đới. Ảnh: Pinterest.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới