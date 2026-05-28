Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

Dải Ngân hà từng 'nuốt gọn' một thiên hà khác?

Một nhóm sao có những đặc điểm bất thường, nhiều khả năng là tàn tích của một thiên hà lùn từng bị Dải Ngân hà "nuốt chửng" vào khoảng 10 tỉ năm trước.

Tâm Anh (TH)

Dải Ngân hà (Milky Way) hay còn gọi là Thiên Hà, là thiên hà chứa Hệ Mặt trời của chúng ta có kích thước khá lớn. Nó đạt được kích thước như hiện nay trong suốt khoảng 13 tỷ năm tồn tại bằng cách "nuốt gọn" các thiên hà nhỏ hơn ở xung quanh.

Trong nghiên cứu mới công bố, các nhà thiên văn học cho biết đã tìm được một nhóm sao có những đặc điểm bất thường, nhiều khả năng là tàn tích của một thiên hà lùn từng bị Dải Ngân hà "nuốt chửng" vào khoảng 10 tỉ năm trước.

Thiên hà lùn đó được đặt tên là Loki - theo tên một vị thần xảo quyệt trong thần thoại Bắc Âu. Phát hiện mới có thể thay đổi sự hiểu biết của con người về sự tiến hóa của Dải Ngân hà trong quá khứ xa xôi.

hanhh-5.png
Hình ảnh Dải Ngân hà nhìn từ Trái đất. Ảnh: ESO/S. Brunier.

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) ước tính Dải Ngân hà trải rộng khoảng 100.000 năm ánh sáng và chứa khoảng từ 100 - 400 tỉ sao. Một năm ánh sáng chỉ quãng đường ánh sáng di chuyển trong một năm, tức 9.460 tỉ km.

Theo giả thuyết được các nhà nghiên cứu đưa ra, Loki từng là một thiên hà lùn độc lập với hàng tỷ ngôi sao riêng biệt trước khi bị Ngân Hà hấp thụ hoàn toàn cách đây khoảng 10 tỷ năm.

Theo đó, bên trong Dải Ngân hà có thể đang tồn tại phần còn sót lại của một thiên hà khác, giống như những con búp bê Nga lồng vào nhau ở quy mô vũ trụ.

Kích thước và khối lượng ban đầu của Dải Ngân hà đến nay vẫn là một câu hỏi lớn khiến các nhà khoa học vất vả đi tìm các bằng chứng về việc nó đã "nuốt chửng" các thiên hà nhỏ ở xung quanh và tăng dần kích thước.

Các nhà khoa học tin rằng, trong giai đoạn đầu của vũ trụ, những thiên hà lớn như Dải Ngân hà chưa đạt kích thước khổng lồ như hiện tại. Chúng phát triển dần thông qua các vụ va chạm và sáp nhập với những thiên hà nhỏ hơn.

Để tìm dấu vết của thiên hà Loki, các nhà thiên văn học tập trung quan sát một nhóm gồm 20 ngôi sao nghèo kim loại đang nằm ở vị trí gần một cách bất thường với đĩa thiên hà. Đĩa thiên hà là một vùng không gian khổng lồ đang xoay tròn, chứa đa số các ngôi sao của Dải Ngân hà.

Trong khi đó, những ngôi sao nghèo kim loại được hình thành từ thời kỳ rất sớm của vũ trụ. Thành phần hóa học của chúng gần như được bảo tồn nguyên vẹn qua hàng tỷ năm. Khi các nhà nghiên cứu phân tích quỹ đạo và thành phần của các ngôi sao này, họ nhận thấy chúng khác biệt rõ rệt so với các ngôi sao nghèo kim loại khác trong Ngân Hà. Điều đó cho thấy chúng có thể không được sinh ra tại đây.

Việc phát hiện tổ hợp nhiều sao nghèo kim loại gần đĩa thiên hà cho thấy Dải Ngân hà từng "nuốt chửng" một thiên hà Loki. Khám phá về thiên hà Loki không chỉ giúp giới nghiên cứu giải mã lịch sử hình thành của Ngân Hà mà còn cung cấp thêm bằng chứng cho mô hình tiến hóa thiên hà hiện đại.

Mời độc giả xem video: Hiện tượng "siêu trăng máu" xuất hiện khiến nhiều người trên thế giới háo hức.
#Lịch sử hình thành Dải Ngân Hà #Phát hiện thiên hà Loki #vũ trụ #Dải Ngân Hà

Bài liên quan

Kho tri thức

Cảnh tượng tráng lệ của Tinh vân Não

Khám phá vẻ đẹp kỳ bí của Tinh vân Não qua ảnh chụp của nhiếp ảnh gia David Joyce, phản ánh quá trình siêu tân tinh đã chết cách đây 10.000 năm.

Nhiếp ảnh gia thiên văn nghiệp dư David Joyce đến từ Kentucky, Mỹ, gần đây đã chụp được một bức ảnh ngoạn mục về không gian sâu thẳm. Đó là một bức tranh tuyệt đẹp thể hiện "những tia sáng cuối cùng của một siêu tân tinh đã chết cách đây 10.000 năm". Thực chất, hình ảnh này cho thấy tàn dư của siêu tân tinh CTB 1, còn được gọi là "Tinh vân Tỏi" hoặc "Tinh vân Não" vì hình dạng của nó giống cả củ tỏi và não người.

Khối bong bóng vũ trụ khổng lồ này nằm trong chòm sao Cassiopeia thuộc Dải Ngân hà, cách Trái đất khoảng 9.132 năm ánh sáng. Nó thực chất là tàn dư của một vụ nổ siêu tân tinh xảy ra cách đây khoảng 10.000 năm trước, và nó vẫn phát ra ánh sáng mờ nhạt từ sóng vô tuyến, tia X và ánh sáng khả kiến nhìn thấy được. Đám mây khí này tiếp tục giãn nở ra ngoài, tương tác với vật chất giữa các vì sao xung quanh để tạo ra những cấu trúc ánh sáng và bóng tối đan xen ngoạn mục.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Phát hiện bất ngờ: Thiên hà XMMVID12075 không hề quay

Một thiên hà khổng lồ hình thành chưa đầy 2 tỷ năm sau Vụ Nổ Big Bang đã khiến các nhà thiên văn học bối rối vì nó không hề có dấu hiệu quay.

Mới đây, các nhà thiên văn học sử dụng kính viễn vọng không gian James Webb đã phát hiện ra một thiên hà bất thường trong vũ trụ, nó dường như không chuyển động.

Các nhà nghiên cứu cho biết, thông thường người ta cho rằng các thiên hà bắt đầu quay khi hình thành, được thúc đẩy bởi trọng lực và dòng khí năng lượng cao luân chuyển. Nhưng thiên hà xa xôi này, XMMVID12075, không cho thấy dấu hiệu nào của chuyển động này, khiến nó trở thành một phát hiện bất ngờ.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Hình ảnh tuyệt đẹp cầu nối cặp thiên hà lùn NGC 4490 và NGC 4485

Kính viễn vọng James Webb ghi lại được một sự kết nối vũ trụ ngoạn mục: các thiên hà lùn "nhảy múa cùng nhau".

Các nhà thiên văn học đã chụp được một hình ảnh tuyệt đẹp khác về vũ trụ. Cụ thể, Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST), đã chụp được một cầu nối khí và bụi lung linh giữa hai thiên hà lùn, lần lượt có tên là NGC 4490 và NGC 4485, trông giống như một điệu nhảy duyên dáng kết nối chúng trong vũ trụ.

NGC 4490 ở bên trái được bao phủ bởi bụi và có cấu trúc phức tạp, trong khi NGC 4485 ở bên phải tỏa sáng rực rỡ. Cầu nối thiên hà lùn này trải dài hàng chục nghìn năm ánh sáng, cho thấy rõ các chi tiết của các cụm sao trẻ và bụi nóng, màu đỏ bên trong.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới