Kho tri thức

Bí mật kinh hoàng nhất trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng là gì?

Bí mật kinh hoàng nhất trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng không chỉ là kho báu vô giá hay những cạm bẫy chết người, khiến ngay cả trộm mộ cũng hoảng loạn.

Theo Thanh Niên Việt

Lăng mộ Tần Thủy Hoàng – vị Hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Hoa, không chỉ là một trong những kỳ quan khảo cổ vĩ đại nhất thế giới mà còn là nơi ẩn chứa vô số bí mật, truyền thuyết ly kỳ qua hơn hai thiên niên kỷ. Được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới năm 1987, khu lăng mộ khổng lồ này, nổi tiếng với đội quân đất nung, vẫn còn nhiều phần chưa được khai quật, và chính những điều chưa được khám phá đó lại chứa đựng một "bí mật kinh hoàng" vượt xa mọi tưởng tượng, khiến hậu thế vừa khao khát vừa e sợ: Dòng sông thủy ngân và sự hy sinh kinh khủng của những người xây lăng.

Nơi bất khả xâm phạm

Phần kinh hoàng nhất của khu lăng mộ Tần Thủy Hoàng không nằm ở vẻ ngoài hoành tráng của nó mà ở chính địa cung, nơi yên nghỉ cuối cùng của vị Hoàng đế. Theo sử gia Tư Mã Thiên ghi chép trong bộ Sử ký, lăng mộ được xây dựng với quy mô mô phỏng một vũ trụ thu nhỏ, nơi các vì sao, mặt trăng và mặt trời được trang trí bằng ngọc quý, và đặc biệt là sự xuất hiện của những dòng sông lớn như Hoàng Hà và Trường Giang. Tuy nhiên, những dòng sông này lại không chứa nước mà là thủy ngân – một chất lỏng kịch độc.

.Địa cung trong lăng mộ được bao bọc bởi một lớp tường thành bằng đất

Các nhà khảo cổ học hiện đại đã chứng minh tính chính xác của chi tiết này thông qua các cuộc kiểm tra. Họ phát hiện nồng độ thủy ngân trong đất đá bao quanh lăng mộ chính cao hơn mức bình thường đến đáng kinh ngạc. Thủy ngân lỏng được cho là được sử dụng để mô phỏng các dòng sông và biển cả, tượng trưng cho lãnh thổ mà Tần Thủy Hoàng đã thống nhất và cai trị. Nhưng mục đích chính của chất kịch độc này là để bảo vệ lăng mộ khỏi những kẻ trộm mộ. Hơi thủy ngân bốc lên sẽ tạo thành một "màn sương" tử thần, gây ngộ độc và giết chết bất kỳ ai dám xâm phạm địa cung. Đây là một cạm bẫy tinh vi và tàn độc bậc nhất, biến nơi an nghỉ vĩnh hằng thành một kho chứa khí độc chết người, đảm bảo lăng mộ luôn "bất khả xâm phạm" suốt hơn 2.000 năm.

Cạm bẫy vũ khí tự động hủy diệt

Bên cạnh dòng sông thủy ngân, Sử ký còn ghi chép về một hệ thống cạm bẫy cơ khí phức tạp, được thiết kế để tự động bắn tên tiêu diệt những kẻ xâm nhập. Những "kình nỏ" (siêu nỏ) này được cho là có lực căng cực mạnh và khả năng tự vận hành, có thể khai hỏa chính xác khi các cánh cửa lăng mộ bị mở.

Bẫy vũ khí mô phỏng trong cổ mộ

Các nhà nghiên cứu tin rằng những cạm bẫy này có thể vẫn còn hoạt động tốt một phần nào đó, và việc khai quật sâu vào lăng mộ có thể kích hoạt chúng, gây ra nguy hiểm chết người cho các nhà khảo cổ. Những truyền thuyết về lời nguyền gắn liền với lăng mộ cũng là một yếu tố tâm linh đáng sợ, bổ sung thêm sự bí ẩn và ngăn cản ý định xâm phạm. Dù có là niềm tin hay chỉ là hư cấu, chúng cũng góp phần tạo nên bức màn bảo vệ vững chắc cho vị Hoàng đế và kho báu vô giá của ông.

Bí mật đẫm máu: Sự hy sinh của hàng trăm ngàn người xây dựng

Tuy nhiên, bí mật kinh hoàng nhất, mang tính nhân văn sâu sắc và tàn bạo nhất, lại là số phận của hàng trăm ngàn người đã xây dựng lăng mộ. Để đảm bảo rằng không một bí mật nào về vị trí địa cung và hệ thống cạm bẫy được tiết lộ, Tần Thủy Hoàng đã ra lệnh thực hiện một hành động vô cùng tàn nhẫn: Chôn sống tất cả thợ thủ công và công nhân sau khi công trình hoàn thành.

Ghi chép lịch sử cho biết, sau khi quan tài của Hoàng đế được đưa vào địa cung, cửa giữa và cửa ngoài được khóa lại, nhốt tất cả những người thợ bên trong. Theo một số giai thoại khác, những người thợ này bị buộc phải vào các căn phòng bí mật và bị chôn vùi.

Dù chi tiết có khác nhau, thông điệp về sự tàn bạo vẫn rõ ràng: tất cả những người biết bí mật về lăng mộ đều phải mang theo chúng xuống mồ. Đây là một sự hy sinh kinh khủng, thể hiện sự lạnh lùng tuyệt đối và quyết tâm bảo vệ quyền lực vĩnh cửu của vị Hoàng đế. Hơn 700.000 người đã được huy động xây dựng lăng mộ trong suốt 38 năm, và một phần không nhỏ trong số họ đã vĩnh viễn nằm lại nơi công trình đồ sộ này, biến nó thành một đài tưởng niệm đẫm máu.

Cho đến ngày nay, lăng mộ Tần Thủy Hoàng vẫn là một kho tàng bí ẩn chưa được giải mã hoàn toàn. Các chuyên gia khảo cổ vẫn phải dừng công việc khai quật sâu vì lo ngại làm hỏng các cổ vật quý giá (như đội quân đất nung sẽ mất màu khi tiếp xúc với không khí) và quan trọng hơn là đối mặt với nguy cơ từ hệ thống cạm bẫy cùng nồng độ thủy ngân chết người.

Bí mật kinh hoàng nhất trong lòng đất Lệ Sơn không chỉ là kho báu vô giá hay những cạm bẫy chết người, mà chính là sự tàn bạo không biên giới của một vị Hoàng đế đối với thần dân của mình. Nó là minh chứng cho quyền lực tuyệt đối, sự ám ảnh về cái chết và khao khát bất tử, được xây dựng trên xương máu và nỗi kinh hoàng của hàng trăm ngàn người. Chỉ khi công nghệ hiện đại cho phép khai quật toàn bộ mà không gây thiệt hại, hậu thế mới có thể giải mã hết những bí ẩn tưởng chừng đã bị lịch sử vùi chôn vĩnh viễn này.

Tòa tháp 9 bậc sâu trong lăng Tần Thủy Hoàng, ẩn chứa bí mật nghìn năm

Sau nhiều năm nghiên cứu, các nhà khảo cổ Trung Quốc tiết lộ tòa tháp 9 bậc nằm sâu trong lăng Tần Thủy Hoàng, ẩn chứa bí mật nghìn năm.

Theo Tân Hoa Xã, do việc khai quật khu lăng mộ này vẫn đang bị cấm nên người ta chỉ có thể khẳng định sự tồn tại của tòa tháp đó bằng phương pháp cảm ứng điều khiển từ xa.

Khu lăng mộ Tần Thủy Hoàng được tình cờ phát hiện từ những năm 70 của thế kỷ trước ở tỉnh Thiểm Tây, phía Tây Bắc Trung Hoa. Tại đó người ta đã tìm thấy hàng nghìn binh sĩ làm từ đất nung to như người thật, canh giữ cho anh linh của vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử nhà nước phong kiến Trung Hoa thống nhất. Từ đó tới nay, khu lăng mộ này đã trở thành một trong những di tích lịch sử thu hút được sự chú ý lớn nhất ở Trung Quốc.

'Ông tổ trộm mộ' thấy thứ này trong lăng Tần Thủy Hoàng lập tức rời đi

Không ai dám đánh cắp lăng mộ của Tần Thủy Hoàng. Người ta đồn rằng trong lăng mộ của Tần Thủy Hoàng có một lời "nguyền chết chóc" để bảo vệ lăng mộ trước những kẻ đột nhập.

Hoàng đế Tần Thủy Hoàng, người thống nhất Trung Quốc và cai trị vùng lãnh thổ rộng lớn vào năm 221-210 trước Công nguyên, đã thu hút sự chú ý và quan tâm của giới khoa học, khảo cổ và công chúng. Đặc biệt là sau khi có người tình cờ phát hiện ra đội quân đất nung bảo vệ lăng mộ ông vào năm 1974.

Theo lời đồn đại, một kẻ đứng đầu nhóm trộm mộ từng vào Lăng Tần Thủy Hoàng. Hắn vô tình nhìn thấy một cảnh tượng thần bí trong cung điện dưới lòng đất của vị Hoàng đế này liền quay đầu bỏ đi. Hắn đã nhìn thấy gì?

Đầu tiên, hắn ta nhìn thấy một lượng thủy ngân khổng lồ tràn ngập toàn bộ cung điện dưới lòng đất. Sau đó anh ta nhìn thấy một hài cốt nữ ở trung tâm của cung điện ngầm dường như đang nói chuyện với ai đó. Quá sợ hãi kẻ này liền quay đầu bỏ đi và từ đó cũng "rửa tay gác kiếm", trở về cuộc sống bình thường.

Như chúng ta đã biết, lăng mộ Tần Thủy Hoàng được bao bọc bởi một dòng sông thủy ngân và hàng loạt những cái bẫy chết người. Người ta tin rằng bên trong lăng mộ có chứa những cỗ máy bắn tên tự động, ngoài ra còn chứa những bẫy không khí là chất thủy ngân cực độc.

Trong quá trình khai quật, các nhà khảo cổ học đã nhận thấy lượng thủy ngân ở đây trong lăng mộ cao gấp 280 lần bình thường. Điều này khá trùng hợp với những ghi chép trong bộ sử ký Tư Mã Thiên về dòng sông thủy ngân bên trong lăng mộ.

Việc mở ngôi mộ cũng có thể dẫn đến nhiều nguy hiểm chết người và tức thì. Trong một tài liệu được viết khoảng 100 năm sau cái chết của Tần Thủy Hoàng, nhà sử học Trung Quốc cổ đại Tư Mã Thiên giải thích rằng ngôi mộ cài rất nhiều bẫy để giết bất kỳ kẻ xâm nhập nào.

"Những tượng lính cầm sẵn nỏ và tên để bắn bất cứ ai bước vào lăng mộ. Thủy ngân được sử dụng để mô phỏng hàng trăm con sông. Trong đó có sông Dương Tử, sông Hoàng Hà và biển lớn. Chúng được thiết lập để chảy một cách cơ học", nhà sử học Tư Mã Thiên viết.

Chính vì thế, cho đến nay, các chuyên gia, nhà khoa học chưa thể tiếp cận khu vực có những dòng sông thủy ngân vì quan ngại mối nguy hiểm chết người của nó. Xuất phát từ điều này, các chuyên gia chỉ có thể thực hiện các kiểm tra, nghiên cứu từ xa.

Hơn 2.000 năm, lăng Tần Thủy Hoàng vẫn ẩn chứa nhiều bí mật

Trải qua hơn 2.000 năm, lăng mộ Tần Thủy Hoàng vẫn ẩn chứa nhiều bí mật mà hậu thế có thể mất hàng trăm năm nữa mới có thể khai quật và giải mã.

 Tần Thủy Hoàng là vị hoàng đế lập ra nhà Tần, triều đại thống nhất đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Ông là người rất tin vào cuộc sống vĩnh hằng sau khi qua đời, nên đã chuẩn bị rất kỹ trước cho cuộc sống ở bên kia thế giới. Vì thế ông đã bắt đầu cho xây dựng lăng mộ của chính mình vào năm 246 TCN.
