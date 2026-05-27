Phản ứng của Iran sau cuộc tấn công mới nhất của Mỹ

Iran cho rằng cuộc tấn công mới của Mỹ nhằm vào miền nam nước này là hành động "thiếu thiện chí", vi phạm lệnh ngừng bắn.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công vào miền nam Iran hôm 25/5, nhắm vào các địa điểm phóng tên lửa và tàu rải thủy lôi của nước Cộng hòa Hồi giáo. Quân đội Mỹ khẳng định vụ tấn công là hành động phòng thủ, đồng thời cho biết Washington đã rất "kiềm chế" trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran vẫn đang được duy trì.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Iran đã lên án vụ tấn công, cho rằng đây là hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn và cảnh báo rằng Washington sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả, nhưng không nêu rõ chi tiết.

"Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành động gây hấn nào", tuyên bố của Iran nhấn mạnh.

ngoaitruongiran.png
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: X.

Hiện chưa rõ những diễn biến này sẽ có tác động như thế nào đến các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin ngày 26/5 rằng Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã rời Qatar, nơi các cuộc đàm phán đang diễn ra. Bản tin không nêu chi tiết hoặc chỉ ra bất kỳ bước tiếp theo nào.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự đoán rằng các cuộc đàm phán về việc gia hạn lệnh ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz quan trọng sẽ "mất vài ngày".

Chính quyền Iran đã nới lỏng lệnh cấm internet kéo dài nhiều tháng mà họ cho là cần thiết trong thời chiến, nhưng điều này đã gây thiệt hại cho nền kinh tế nước này ước tính từ 30 triệu đến 40 triệu đô la mỗi ngày. Người dùng internet cho biết, việc truy cập đang dần được khôi phục, ít nhất là ở một số nơi.

Theo truyền thông nhà nước, dịch vụ băng thông rộng cố định đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ khi nào internet di động sẽ được khôi phục rộng rãi.

Mỹ lên tiếng về cuộc tấn công vào miền Nam Iran

Quân đội Mỹ cho biết đã tiến hành cuộc không kích "tự vệ" vào miền nam Iran, bao gồm cả vị trí phóng tên lửa và các tàu rải thủy lôi của nước này.

Quân đội Mỹ ngày 25/5 cho biết đã tiến hành các cuộc không kích “tự vệ” nhằm vào miền nam Iran, bao gồm cả địa điểm phóng tên lửa và các tàu rải thủy lôi, ngay cả khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng các cuộc đàm phán đang “tiến triển tốt đẹp”, AP đưa tin.

“Các cuộc không kích được thực hiện nhằm bảo vệ binh sĩ của chúng ta trước các mối đe dọa từ lực lượng Iran”, Đại úy Tim Hawkins, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, cho biết trong một tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh quân đội Mỹ “đang kiềm chế trong thời gian lệnh ngừng bắn còn hiệu lực”.

Anh sắp rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz?

Hải quân Hoàng gia Anh được cho là đang chuẩn bị cho một chiến dịch rà phá thủy lôi tiềm năng tại khu vực eo biển Hormuz. 

AP đưa tin, Hải quân Hoàng gia Anh đang chuẩn bị cho một chiến dịch rà phá thủy lôi tiềm năng tại khu vực eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thời điểm triển khai cụ thể vẫn chưa được xác định.

Trên boong tàu RFA Lyme Bay neo đậu ngoài khơi Gibraltar, hàng trăm thủy thủ Anh đang chờ lệnh triển khai cho nhiệm vụ rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz, một nhiệm vụ vẫn còn nhiều hoài nghi.

Tổng thống Trump nói không vội ký thỏa thuận với Iran

Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã nói với các đại diện Mỹ rằng không nên vội vàng ký kết thỏa thuận với Iran.

AP đưa tin, các quan chức khu vực ngày 24/5 nói rằng Mỹ sắp đạt được thỏa thuận với Iran, theo đó sẽ chấm dứt cuộc chiến, eo biển Hormuz được mở lại và Iran từ bỏ kho dự trữ uranium được làm giàu cao,...

Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán đang "diễn ra một cách có trật tự và mang tính xây dựng", mối quan hệ với Iran đang trở nên "chuyên nghiệp và hiệu quả hơn nhiều". Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng cũng nói với các đại diện Mỹ rằng không nên vội vàng chốt thỏa thuận với Iran.

