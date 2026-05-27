Phản ứng của Iran sau cuộc tấn công mới nhất của Mỹ

Iran cho rằng cuộc tấn công mới của Mỹ nhằm vào miền nam nước này là hành động "thiếu thiện chí", vi phạm lệnh ngừng bắn.

AP đưa tin, Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công vào miền nam Iran hôm 25/5, nhắm vào các địa điểm phóng tên lửa và tàu rải thủy lôi của nước Cộng hòa Hồi giáo. Quân đội Mỹ khẳng định vụ tấn công là hành động phòng thủ, đồng thời cho biết Washington đã rất "kiềm chế" trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran vẫn đang được duy trì.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Iran đã lên án vụ tấn công, cho rằng đây là hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn và cảnh báo rằng Washington sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả, nhưng không nêu rõ chi tiết.

"Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành động gây hấn nào", tuyên bố của Iran nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Hiện chưa rõ những diễn biến này sẽ có tác động như thế nào đến các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin ngày 26/5 rằng Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf và Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã rời Qatar, nơi các cuộc đàm phán đang diễn ra. Bản tin không nêu chi tiết hoặc chỉ ra bất kỳ bước tiếp theo nào.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự đoán rằng các cuộc đàm phán về việc gia hạn lệnh ngừng bắn và mở lại eo biển Hormuz quan trọng sẽ "mất vài ngày".

Chính quyền Iran đã nới lỏng lệnh cấm internet kéo dài nhiều tháng mà họ cho là cần thiết trong thời chiến, nhưng điều này đã gây thiệt hại cho nền kinh tế nước này ước tính từ 30 triệu đến 40 triệu đô la mỗi ngày. Người dùng internet cho biết, việc truy cập đang dần được khôi phục, ít nhất là ở một số nơi.

Theo truyền thông nhà nước, dịch vụ băng thông rộng cố định đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ khi nào internet di động sẽ được khôi phục rộng rãi.

