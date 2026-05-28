Sử dụng tia laser để đốt cháy rác thải vũ trụ

Sử dụng tia laser để đốt cháy rác thải vũ trụ, các công ty khởi nghiệp Nhật Bản và Ấn Độ hợp tác để giải quyết vấn đề xử lý rác thải với chi phí thấp.

Thiên Đăng - (Theo Technice)

Khi việc thám hiểm và thương mại của con người trong không gian ngày càng gia tăng, vấn đề rác thải vũ trụ đang dần đe dọa hoạt động của các vệ tinh và các sứ mệnh không gian trong tương lai.

Theo một báo cáo mới, công ty khởi nghiệp Orbital Lasers của Nhật Bản và công ty công nghệ InspeCity của Ấn Độ dự định phóng một "vệ tinh trang bị súng laser" để dọn dẹp rác thải vũ trụ, và họ kỳ vọng sẽ thực hiện cuộc trình diễn công nghệ làm sạch bằng laser đầu tiên trong không gian sau năm 2027.

Các công ty khởi nghiệp Nhật Bản và Ấn Độ hợp tác phát triển công nghệ laser, nhắm đến thị trường dọn dẹp rác thải vũ trụ. Ảnh: @123RF.

Quỹ đạo trái đất chứa đầy các vệ tinh không còn hoạt động, mảnh vỡ tên lửa và các mảnh vụn nhân tạo khác, gây ra mối đe dọa đáng kể cho các vệ tinh đang hoạt động và các dự án tương lai. Công ty Orbital Lasers của Nhật Bản đã hợp tác với công ty robot InspeCity của Ấn Độ trong các dự án bao gồm việc loại bỏ các vệ tinh không còn hoạt động và kéo dài tuổi thọ của tàu vũ trụ.

Orbital Lasers sẽ tập trung vào giải quyết vấn đề rác thải vũ trụ. Hệ thống của họ sử dụng năng lượng laser để làm bốc hơi các khu vực nhỏ trên bề mặt rác thải, làm dừng sự quay chuyển động của chúng, rồi thu gom bằng robot hoặc tàu kéo không gian, từ đó giúp việc dọn dẹp sau đó dễ dàng hơn.

Aditya Baraskar, người đứng đầu bộ phận kinh doanh toàn cầu của công ty cho biết, họ dự định hoàn thành thử nghiệm trong không gian sau năm 2027 và cung cấp dịch vụ này cho các nhà khai thác vệ tinh. Ông nói thêm rằng, hệ thống này có thể được lắp đặt trên các vệ tinh của InspeCity, nhưng cần phải vượt qua các đánh giá quy định tại Nhật Bản và Ấn Độ.

Bên cạnh công nghệ, việc dọn dẹp rác thải vũ trụ đòi hỏi phải giải quyết các hạn chế về quy định, áp lực chi phí và thách thức thương mại hóa, đặc biệt là về mô hình kinh doanh. Việc thuyết phục các nhà khai thác vệ tinh chấp nhận dịch vụ dọn dẹp vẫn là một thách thức lớn.

Với số lượng vệ tinh quỹ đạo Trái đất tầm thấp (LEO) tăng mạnh, tiềm năng của thị trường dịch vụ dọn dẹp rác thải vũ trụ đang ngày càng lớn mạnh, và các chuyên gia trong ngành dự đoán rằng thị trường dịch vụ và dọn dẹp không gian toàn cầu có thể vượt quá vài tỷ đô la vào năm 2030.

Phi hành gia Trung Quốc lên trạm Thiên Cung, chuẩn bị đổ bộ lên Mặt trăng

Ba phi hành gia trên tàu vũ trụ Thần Châu 23 (Trung Quốc) mới lên đến Trạm vũ trụ Thiên Cung trong nỗ lực đổ bộ lên Mặt trăng trước năm 2030.

Theo Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc (CMSA), phi hành đoàn Thần Châu 21 trên Trạm vũ trụ Thiên Cung đã mở cửa khoang lúc 5h13 ngày 25/5 (giờ Trung Quốc) để chào đón 3 phi hành gia trên tàu vũ trụ Thần Châu 23. Phi hành đoàn Thần Châu 23 gồm: chỉ huy Zhu Yangzhu, phi công Zhang Zhiyua, chuyên gia tải trọng Lai Ka Ying.

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã phát video cho thấy tên lửa Trường Chinh 2-F phóng lên vào lúc 23h8 ngày 24/5 từ trung tâm phóng Tửu Tuyền ở sa mạc Gobi phía tây bắc Trung Quốc. Tàu Thần Châu 23 đã tách khỏi tên lửa khoảng 10 phút sau đó và đi vào quỹ đạo.

Sự thật bất ngờ về bụi mặt trăng

Nghiên cứu cho thấy, bụi mặt trăng ít độc hại hơn ô nhiễm không khí đô thị, điều này góp phần tăng thêm sự an toàn cho chuyến trở lại Mặt trăng của nhân loại.

Bụi mặt trăng từ lâu đã được coi là mối đe dọa đối với sức khỏe con người, đặc biệt là sau khi các phi hành gia gặp phải các triệu chứng giống như dị ứng sau khi hít phải nó trong các sứ mệnh Apollo, làm dấy lên những lo ngại về độc tính của nó trong cộng đồng khoa học.

Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây từ Đại học Công nghệ Sydney đã phát hiện ra rằng, bụi mặt trăng ít độc hại hơn nhiều so với ô nhiễm không khí từ các đường phố đông đúc trong thành phố, cung cấp bằng chứng an toàn quan trọng cho những lần con người quay trở lại Mặt trăng trong tương lai.

Mặt trăng Ariel của sao Thiên Vương hé lộ đại dương bí ẩn dưới lớp băng

Mặt trăng Ariel của sao Thiên Vương hé lộ một "thế giới đại dương bí ẩn" đầy bất ngờ dưới lớp băng.

Theo các mô hình khoa học mới nhất, một thiên thể đóng băng, tĩnh lặng như Mặt trăng Ariel có thể từng sở hữu một "đại dương ẩn" sâu tới 170 km. Nghiên cứu chỉ ra rằng, mặt trăng Ariel của sao Thiên Vương có thể từng là một thế giới đại dương hoạt động địa chất trong quá khứ xa xôi, và thậm chí có thể đã từng có núi lửa băng.

Nghiên cứu này do nhà khoa học hành tinh Caleb Strom từ Đại học Bắc Dakota dẫn đầu. Nhóm nghiên cứu, thông qua các mô phỏng về tác động lâu dài của lực hấp dẫn mạnh mẽ của sao Thiên Vương lên Ariadne, đã suy đoán rằng các vết nứt trên bề mặt và sự biến dạng vỏ Mặt trăng Ariel có thể liên quan đến sự hiện diện của một lớp nước lỏng bên dưới lớp băng.

