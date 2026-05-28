Sử dụng tia laser để đốt cháy rác thải vũ trụ

Khi việc thám hiểm và thương mại của con người trong không gian ngày càng gia tăng, vấn đề rác thải vũ trụ đang dần đe dọa hoạt động của các vệ tinh và các sứ mệnh không gian trong tương lai.

Theo một báo cáo mới, công ty khởi nghiệp Orbital Lasers của Nhật Bản và công ty công nghệ InspeCity của Ấn Độ dự định phóng một "vệ tinh trang bị súng laser" để dọn dẹp rác thải vũ trụ, và họ kỳ vọng sẽ thực hiện cuộc trình diễn công nghệ làm sạch bằng laser đầu tiên trong không gian sau năm 2027.

Các công ty khởi nghiệp Nhật Bản và Ấn Độ hợp tác phát triển công nghệ laser, nhắm đến thị trường dọn dẹp rác thải vũ trụ. Ảnh: @123RF.

Quỹ đạo trái đất chứa đầy các vệ tinh không còn hoạt động, mảnh vỡ tên lửa và các mảnh vụn nhân tạo khác, gây ra mối đe dọa đáng kể cho các vệ tinh đang hoạt động và các dự án tương lai. Công ty Orbital Lasers của Nhật Bản đã hợp tác với công ty robot InspeCity của Ấn Độ trong các dự án bao gồm việc loại bỏ các vệ tinh không còn hoạt động và kéo dài tuổi thọ của tàu vũ trụ.

Orbital Lasers sẽ tập trung vào giải quyết vấn đề rác thải vũ trụ. Hệ thống của họ sử dụng năng lượng laser để làm bốc hơi các khu vực nhỏ trên bề mặt rác thải, làm dừng sự quay chuyển động của chúng, rồi thu gom bằng robot hoặc tàu kéo không gian, từ đó giúp việc dọn dẹp sau đó dễ dàng hơn.

Aditya Baraskar, người đứng đầu bộ phận kinh doanh toàn cầu của công ty cho biết, họ dự định hoàn thành thử nghiệm trong không gian sau năm 2027 và cung cấp dịch vụ này cho các nhà khai thác vệ tinh. Ông nói thêm rằng, hệ thống này có thể được lắp đặt trên các vệ tinh của InspeCity, nhưng cần phải vượt qua các đánh giá quy định tại Nhật Bản và Ấn Độ.

Bên cạnh công nghệ, việc dọn dẹp rác thải vũ trụ đòi hỏi phải giải quyết các hạn chế về quy định, áp lực chi phí và thách thức thương mại hóa, đặc biệt là về mô hình kinh doanh. Việc thuyết phục các nhà khai thác vệ tinh chấp nhận dịch vụ dọn dẹp vẫn là một thách thức lớn.

Với số lượng vệ tinh quỹ đạo Trái đất tầm thấp (LEO) tăng mạnh, tiềm năng của thị trường dịch vụ dọn dẹp rác thải vũ trụ đang ngày càng lớn mạnh, và các chuyên gia trong ngành dự đoán rằng thị trường dịch vụ và dọn dẹp không gian toàn cầu có thể vượt quá vài tỷ đô la vào năm 2030.