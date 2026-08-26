Hiện tượng nguyệt thực một phần hiếm có sẽ diễn ra vào đêm 27/8

Trong đêm 27 và sáng ngày 28/8, gần như toàn bộ Mặt Trăng sẽ bị che khuất, tạo nên hiện tượng nguyệt thực một phần hiếm có.

AP đưa tin, sau khi bỏ lỡ sự kiện nhật thực toàn phần trong tháng này, khu vực châu Mỹ sẽ có vị trí quan sát thuận lợi nhất khi bóng của Trái Đất tạm thời bao trùm Mặt Trăng.

Gần như toàn bộ bề mặt Mặt Trăng sẽ bị che khuất trong đêm 27 và rạng sáng 28/8, với tỷ lệ lên tới 96%, tạo nên một hiện tượng nguyệt thực một phần đặc biệt.

Người đàn ông quan sát hiện tượng nguyệt thực tại South Portland, Maine, Mỹ, ngày 3/3/2026. Ảnh: AP/Robert F. Bukaty.

Hiện tượng này xảy ra khi Trái Đất đi qua giữa Mặt Trời và Mặt Trăng, khiến bóng Trái Đất phủ lên Mặt Trăng. Do đây là nguyệt thực một phần, 3 thiên thể không thẳng hàng hoàn hảo nên không thể thấy trăng máu thực sự, song phần lớn bề mặt Mặt Trăng vẫn chìm trong bóng tối.

Gần 1 tỷ người tại Mỹ, Canada và khu vực Trung, Nam Mỹ sẽ có cơ hội theo dõi toàn bộ hiện tượng từ vị trí thuận lợi nhất. Hơn 3 tỷ người, tương đương khoảng 44% dân số thế giới, có thể quan sát ít nhất một phần hiện tượng này.

Pha nguyệt thực một phần sẽ kéo dài hơn 3 giờ, nhưng toàn bộ quá trình, tính từ lúc Mặt Trăng bắt đầu đi vào vùng bóng nửa tối của Trái Đất cho đến khi hoàn toàn rời khỏi vùng này, kéo dài khoảng 5 tiếng rưỡi. Hiện tượng này sẽ đạt cực đại ngay sau nửa đêm theo giờ miền Đông nước Mỹ.

Đây là lần thứ hai xảy ra nguyệt thực trong năm 2026. Trước đó, hiện tượng nguyệt thực toàn phần đã diễn ra hồi tháng 3, có thể quan sát tại châu Mỹ, Australia và Đông Á.

Vào đêm Giao thừa năm 2028, người dân ở Châu Á và Australia có thể sẽ có cơ hội quan sát lần nguyệt thực toàn phần tiếp theo trong khi người dân tại châu Mỹ sẽ chờ đến năm 2029 để được chiêm ngưỡng hiện tượng này.

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