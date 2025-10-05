Hà Nội

Bạn đọc

"Hệ sinh thái" của Thiết bị Hoàng Quân: Liên tiếp trúng thầu tại đâu? [Kỳ 2]

Dữ liệu đấu thầu năm 2025 cho thấy, Công ty TNHH Thiết bị Hoàng Quân có tần suất trúng thầu dày đặc tại các cơ sở y tế khu vực phía Nam. Đâu là những chủ đầu tư "quen mặt" của doanh nghiệp này?

Hải Đăng

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, gói thầu tại Trung tâm Y tế khu vực Thạnh Hóa không phải là thành công duy nhất của Công ty TNHH Thiết bị Hoàng Quân (gọi tắt là Thiết bị Hoàng Quân) trong năm 2025. Thống kê sơ bộ trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy một bức tranh hoạt động đấu thầu sôi nổi của doanh nghiệp này.

Chỉ tính riêng từ khoảng giữa năm 2025, Thiết bị Hoàng Quân đã liên tiếp được công bố trúng nhiều gói thầu cung cấp hóa chất, vật tư y tế tại nhiều địa phương. Đáng chú ý là sự hiện diện dày đặc của doanh nghiệp này tại các cơ sở y tế ở An Giang và Bến Tre cũ.

Cụ thể, tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cù Lao Minh (Bến Tre cũ), Thiết bị Hoàng Quân đã được phê duyệt trúng hai gói thầu lớn chỉ trong tháng 8/2025. Ngày 12/8/2025, Giám đốc bệnh viện ký Quyết định số 108/QĐ-BV phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu số 09: Hóa chất xét nghiệm sinh hóa phù hợp với máy BA 400 Bệnh viện hiện có". Thiết bị Hoàng Quân vượt qua hai nhà thầu khác để trúng thầu với giá 3.418.725.136 đồng, trong khi gói thầu có giá 4.995.763.584 đồng (tỷ lệ tiết kiệm rất cao, khoảng 31,6%).

55.png
Ảnh minh họa

Chỉ trước đó ít ngày, vào 01/8/2025, cũng tại bệnh viện này, Thiết bị Hoàng Quân được phê duyệt trúng "Gói thầu số 10: Hoá chất xét nghiệm huyết học (gồm 18 mặt hàng chia thành 02 phần)" với giá 518.350.000 đồng cho một phần của gói thầu.

Sự "ưu ái" không chỉ dừng lại ở Bến Tre cũ. Tại An Giang, Thiết bị Hoàng Quân cũng là một cái tên quen thuộc. Ngày 08/7/2025, Giám đốc Bệnh viện Tim mạch An Giang đã ký Quyết định số 473/QĐ-BVTM phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho "Gói thầu 04: Mua sắm hàng hóa vật tư, hóa chất xét nghiệm không theo máy năm 2024-2025". Trong gói thầu được chia thành 57 phần này, Thiết bị Hoàng Quân đã trúng nhiều phần khác nhau.

Trước đó, vào ngày 23/6/2025, cũng tại Bệnh viện Tim mạch An Giang, doanh nghiệp này được phê duyệt trúng các phần thuộc "Gói thầu 03: Mua sắm hàng hóa vật tư, hóa chất xét nghiệm theo máy năm 2024-2025".

Dưới đây là bảng thống kê một số gói thầu đáng chú ý mà Thiết bị Hoàng Quân đã trúng trong năm 2025:

STT
 Bên mời thầu
 Tên gói thầu
 Mã gói thầu
 Ngày phê duyệt
 Giá trúng thầu (đồng)
1
 TTYT khu vực Thạnh Hóa
 Mua sắm hóa chất xét nghiệm
 IB2500327449
 25/09/2025
 1.305.719.480
2
 BVĐK KV Cù Lao Minh
 Gói 09: Hóa chất xét nghiệm sinh hóa
 IB2500255748
 12/08/2025
 3.418.725.136
3
 BVĐK KV Cù Lao Minh
 Gói 10: Hóa chất xét nghiệm huyết học
 IB2500256413
 01/08/2025
 518.350.000
4
 TTYT khu vực Thạnh Phú
 Mua hóa chất xét nghiệm
 IB2500186197
 22/07/2025
 (Trúng nhiều phần)
5
 Bệnh viện Tim mạch An Giang
 Gói 04: Mua sắm vật tư, hóa chất
 IB2500074528
 08/07/2025
 (Trúng nhiều phần)
6
 Bệnh viện Tim mạch An Giang
 Gói 03: Mua sắm vật tư, hóa chất
 IB2500083039
 23/06/2025
 (Trúng nhiều phần)

Việc một doanh nghiệp liên tục trúng thầu tại một nhóm các chủ đầu tư cho thấy uy tín và năng lực cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, nó cũng có thể đặt ra câu hỏi về một "hệ sinh thái" hay mối quan hệ "sân nhà", nơi các nhà thầu đã quen thuộc với yêu cầu và quy trình của chủ đầu tư, từ đó có lợi thế hơn so với các đối thủ khác. Mối quan hệ này có ảnh hưởng đến tính cạnh tranh trong các cuộc thầu hay không?

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 3:] Soi tính cạnh tranh gói thầu của Thiết bị Hoàng Quân: Vì sao ít đối thủ?

#Thiết bị Hoàng Quân #đấu thầu y tế 2025 #gói thầu y tế #bệnh viện Cù Lao Minh #bệnh viện Tim mạch An Giang #đối tác y tế

