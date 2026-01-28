Hà Nội

Thế giới

Lực lượng Nga bắt đầu rút quân khỏi căn cứ ở Đông Bắc Syria

Lực lượng Nga bắt đầu rút quân khỏi các căn cứ ở Đông Bắc Syria, tại khu vực vẫn do Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) kiểm soát.

An An (Theo AP)

AP đưa tin ngày 28/1, Nga đã bắt đầu rút khỏi các căn cứ ở Đông Bắc Syria, tại khu vực vẫn do SDF kiểm soát, sau khi lực lượng SDF do người Kurd lãnh đạo mất đi phần lớn lãnh thổ trong cuộc tấn công của quân chính phủ Syria.

Các phóng viên của AP đã đến thăm một căn cứ cạnh sân bay Qamishli hôm 27/1 và nhận thấy nơi này được các chiến binh SDF canh gác. SDF cho biết Nga đã bắt đầu chuyển trang thiết bị của họ ra khỏi cơ sở này trong những ngày gần đây.

Bên trong căn cứ hiện tại gần như trống không, chỉ còn lại một số vật dụng.

apsyria.jpg
Bên trong một phần căn cứ quân sự của Nga gần sân bay quốc tế Qamishli ngày 27/1/2026 sau khi lực lượng Nga bắt đầu rút khỏi căn cứ ở Đông Bắc Syria. Ảnh AP.

Ahmed Ali, một chiến binh SDF canh gác tại cơ sở này, cho biết lực lượng Nga đã bắt đầu rời khỏi các vị trí xung quanh sân bay khoảng 5 - 6 ngày trước, chuyển ​​thiết bị của họ bằng máy bay vận tải.

Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc, Stéphane Dujarric, cho biết một đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Liên Hợp Quốc từ Damascus đã đến Qamishli hôm 27/1.

"Đoàn xe đã vận chuyển thực phẩm, quần áo ấm và chăn màn cùng nhiều nhu yếu phẩm khác. Nhiều đoàn xe nữa dự kiến sẽ tới đây trong những ngày tới", ông Dujarric nói với phóng viên.

Liên Hợp Quốc cũng phân phát thực phẩm, bánh mì và tiền mặt ở những nơi khác, bao gồm cả các khu định cư của người tị nạn.

Hiện Nga vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về việc rút quân khỏi Qamishli.

Tổng thống lâm thời Syria Ahmad al-Sharaa dự kiến ​​sẽ đến Moscow vào ngày 28/1 và gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Mỹ tiêu diệt một số thành viên cấp cao IS tại Syria hồi tháng 10/2022

Nguồn video: THĐT
