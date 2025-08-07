Hé lộ nội dung cuộc gặp giữa ông Putin và Đặc phái viên Mỹ

Cuộc gặp mới nhất giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff kéo dài gần 3 tiếng tại Điện Kremlin.

RT đưa tin, cuộc gặp mới nhất giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff diễn ra tại Điện Kremlin ngày 6/8. Trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Putin, ông Yury Ushakov, cũng tham gia cuộc họp.

Ông Yury Ushakov cho biết hai bên đã có một cuộc thảo luận mang tính xây dựng và hiệu quả, trong đó đề cập đến cuộc xung đột tại Ukraine cũng như triển vọng hợp tác chiến lược giữa Nga và Mỹ.

Tổng thống Putin (trái) bắt tay Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff trong cuộc gặp tại Điện Kremlin. Ảnh: TASS.

"Nga đã nhận được một số tín hiệu nhất định từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và đã gửi thông điệp đáp lại", ông Yury Ushakov cho biết.

Ông Ushakov không tiết lộ thêm thông tin chi tiết, lưu ý rằng Tổng thống Trump vẫn chưa được thông báo về kết quả của cuộc họp.

Chuyến thăm Nga của ông Witkoff diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump ngày càng thất vọng vì những nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine chưa mang lại kết quả nhanh chóng.

Gần đây, ông Trump đã thúc giục Moscow đạt được thỏa thuận với Kiev càng sớm càng tốt, đồng thời cảnh báo rằng nếu không đạt được thỏa thuận, Nga và các đối tác thương mại của nước này có thể phải chịu mức thuế bổ sung lên tới 100%.

Moscow từng nhiều lần tuyên bố sẵn sàng cho một thỏa thuận hòa bình, nhưng nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải phản ánh "thực tế lãnh thổ mới" và giải quyết tận gốc rễ nguyên nhân của cuộc xung đột.

Giới chức Nga đánh giá cao những nỗ lực làm trung gian hòa giải của Tổng thống Trump, nhưng bác bỏ lời đe dọa gần đây nhất của ông.

Hôm 29/7, Tổng thống Trump tuyên bố rằng Nga phải chấm dứt xung đột với Ukraine trong vòng 10 ngày, nếu không, Mỹ sẽ áp lệnh trừng phạt mới lên nước này.

