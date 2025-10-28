Hà Nội

Hé lộ căn nhà ngập sắc xanh của mẹ đơn thân Elly Trần

Qua một số đoạn video chia sẻ gần đây, Elly Trần để lộ căn nhà xinh xắn với ban công ngập tràn sắc xanh.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Mới đây, Elly Trần chia sẻ khoảnh khắc thường nhật trong vai trò "làm nông dân" thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Ảnh chụp màn hình
Từ một hot girl nổi tiếng với hình ảnh gợi cảm, Elly Trần khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện với hình ảnh lấm lem, tay lấm chân bùn nhưng rạng rỡ trong khu vườn nhỏ của mình. Ảnh chụp màn hình
Có thể thấy, niềm vui hiện tại của Elly Trần không còn đến từ ánh đèn sân khấu hay vật chất, mà là sự bình yên khi được chăm sóc cây cối. Ảnh chụp màn hình
Sen được Elly Trần trồng trong chum to. Ảnh chụp màn hình
Không chỉ bên ngoài, trong nhà cũng ngập sắc xanh với bể thủy sinh. Cô mua cây, rêu để tái thiết lại bể terrarium theo phong cách mang "Đà Lạt về Sài Gòn". Ảnh chụp màn hình
Elly Trần tỉ mỉ gắn mô hình người leo núi, đèn sáng, suối nước trong nhà tí hon. Ảnh chụp màn hình
Cô cho biết muốn lưu giữ một khoảng trời Đà Lạt. Ảnh chụp màn hình
Bao quanh ngôi nhà của những làm nông là rặng thông, suối nước, cây cối um tùm. Ảnh chụp màn hình
Ban công ngập sắc xanh là không gian thư giãn lý tưởng của Elly Trần. Ảnh: chụp màn hình
Phòng ngủ dịu nhẹ với tông màu pastel, cây xanh điểm xuyết tạo điểm nhấn. Ảnh: chụp màn hình
#Căn nhà xanh của Elly Trần #Phong cách sống nông dân thành phố #Trang trí nội thất phong cách Đà Lạt #Sở thích trồng cây và thủy sinh #Không gian thư giãn ban công xanh #Chủ đề bình yên và thiên nhiên

